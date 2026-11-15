V obraně zablokoval střelu soupeře, odražený míč stihl doběhnout u postranní čáry a v pádu z hloubi vlastní poloviny poslal prudký lob na branku soupeře. Gólman Dukly Karel Šmíd, jeho dlouholetý parťák v Plzni, stál před brankovištěm a nestihl se vrátit, balon ale k jeho štěstí jen břinkl o břevno a odrazil se zpět.
„Říkal jsem si, že buď po míči skočím a zajedu s ním do autu. Nebo zkusím zadovku, chytí ho soupeř a já budu chybět v obraně. Všiml jsem si, že Kája je docela venku z branky, tak jsem to zkusil. Škoda, ale sám jsem byl překvapený, že to doplachtilo až do tyče,“ popisoval čtyřiatřicetiletý Škvařil po výhře 25:21, která obhájce titulu udržela na druhé příčce za Karvinou.
V souboji, který rozhodně bavil.
Plzeň ovládla první půli. Skvěle, včetně dvou vyražených sedmimetrových hodů, zachytal makedonský gólman Petkovski a domácí odskočili do vedení 15:10. „Byl to zřejmě nejlepší poločas v sezoně, minimálně pětadvacet minut. Mělo to šťávu, emoce a hlavně kvalitu,“ chválil trenér Petr Štochl. Jenže jeho protějšek Daniel Kubeš k týmu o pauze důrazně promluvil a Dukla se vzchopila. Manko začala umazávat a ve 43. minutě Sviták ze sedmičky srovnal na 19:19. „Dukla není mančaft, kterému dáte o deset. Hrají skvěle jeden na jednoho, vzadu jsou agresivní, nedají vám prostor. Nedali jsme nějaké šance, Kája (Šmíd) pár střel pochytal a to je nakoplo,“ mínil Škvařil.
Zlomový úsek ale Plzeň zvládla. Soupeře nepustila do vedení, i v omlazené sestavě bez zraněných Stehlíka či Nejdla znovu odskočila a náskok už nepustila. A to do hry zasáhl i sedmnáctiletý benjamínek Šlajer. „Vydržet s Duklou 60 minut je fakt boj. V závěru jsme na hráče apelovali, že těžké souboje musíme podstoupit a zvládnout. To se povedlo. A mladí kluci? Proto jsou na hřišti i v takových chvílích, aby sbírali zkušenosti,“ těšilo Štochla.
„Konec už jsme si pohlídali. Soubojů bylo hodně, ale všichni vědí, že mě takové zápasy baví. Já se na to těšil,“ culil se střelec Škvařil.
Talent vyhrál počtvrté v řadě, po polovině základní části extraligy je druhý, s dvoubodovým odstupem za Karvinou. „Začátek byl rozpačitý, ale naše výkony mají vzestupnou tendenci. Úvodní fáze sezony byla relativně dobrá. Prohráli jsme jediný zápas v Brně, kde jsme byli v hodně okleštěné sestavě. Jeden takový výpadek se může stát,“ hodnotil kouč Štochl.