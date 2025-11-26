Vrcholné funkcionáře těší, že vzniká pozice ministra sportu. Do vlády patří, tvrdí

  17:46
Předseda České unie sportu (ČUS) Jan Boháč i šéf Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl vznik pozice ministra sportu v budoucí vládě vítají. Oceňují spojení této funkce se zdravím a prevencí. Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve středu kandidáty do vlády představil prezidentovi Petru Pavlovi. Boris Šťastný, předseda poslanců Motoristů, by měl být ministrem pro sport, prevenci a zdraví.

Andrej Babiš předal prezidentu Petru Pavlovi návrh na složení nové vlády. (26. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Aktuálně má sport na starosti Národní sportovní agentura, která se především stará o rozdělování státních dotací. Její předseda Ondřej Šebek ale není členem vlády, takže se neúčastní pravidelných jednání kabinetu. Vládní zasedání navštěvuje jen příležitostně.

To by se mělo změnit. „Sport bude na každém jednání vlády plnohodnotně zastoupen a konečně se vnímá jako významná strategická priorita vlády. Po tomto systémovém posunu dlouhodobě sportovní svazy a sportovní kluby volaly,“ uvedl Boháč. „Vítáme vznik pozice ministra sportu a skutečnost, že je tato role propojena se zdravím a odolností obyvatel. Je to důležitý krok k tomu, aby vláda začala systematicky propojovat sport, pohyb a zdravý životní styl,“ doplnil Ertl.

Upozornili na to, že stát musí podporovat rozvoj pohybových aktivit a sportu. „Negativní trendy se nám stále nedaří zastavit, natož obrátit. Je nezbytné, aby stát věnoval mnohem větší pozornost pohybové aktivitě dětí a mládeže. Pokud se tak nestane, hrozí nám vážné problémy - vyrůstající generace s horším zdravím, vyšší mírou obezity a nižší psychickou odolností,“ připomněl Ertl.

Boháč vítá, že nový vládní program pojímá sport nejen jako volnočasovou aktivitu, ale především jako nástroj prevence, zdraví, soudržnosti i vzdělávání. „Dlouhodobě upozorňujeme na to, že pravidelný pohyb není pouze individuálním benefitem, ale má zásadní dopad na zdraví národa, ekonomickou udržitelnost zdravotního systému i kvalitu života napříč generacemi,“ doplnil.

Ertl věří, že díky nové pozici ministra sportu vznikne jednotná vládní koncepce, která bude podporovat rozvoj pohybových aktivit a sportu napříč resorty. „Potvrzuje se, že sport patří do vlády - a nejen jako resort, ale jako meziresortní téma, které musí prostupovat zdravotnictvím, školstvím, sociální politikou, obranou i rozvojem měst a obcí,“ dodal k tomu Boháč.

Ten oceňuje i jasnou snahu budoucí vlády zvýšit prestiž trenérů mládeže a učitelů tělesné výchovy. „To je naprosto základní signál, protože éra dobrovolníků ve sportovních klubech končí - sedmdesát procent klubů postrádá trenéry na práci s dětmi a chybí lidé také do vedení klubů. Klíčový je rozvoj sportovní infrastruktury, která chybí, mnohde dosluhuje a neodpovídá dnešním potřebám,“ řekl Boháč.

Apeluje na to, aby se pro financování sportovní infrastruktury začaly využívat evropské dotace. Za důležité rovněž považuje inovovat zákon o podpoře sportu.

26. listopadu 2025  16:07,  aktualizováno  17:49

