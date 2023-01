Krasobruslařka Vránková kvůli nemoci přijde o mistrovství Evropy

„Pro Báru je to obrovská škoda. Zkraje roku byla nemocná a vypadalo to, že se dá dohromady, ale skolilo ji to znovu,“ uvedl předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek v tiskové zprávě.

První náhradnicí byla vicemistryně republiky a dlouholetá česká jednička Eliška Březinová, která je však po operaci kolena. „Teprve tento týden se lehce vrátila na led, takže její start nepřipadá v úvahu,“ řekl Židek.

Rychtaříková má za sebou dva starty na juniorském MS. V minulých dnech se zúčastnila univerzitních her v Lake Placid, kde skončila devatenáctá.