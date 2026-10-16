Hlavně se zachránit, přejí si volejbalisté. Ostravu opustili cizinci, Beskydy posílily

Nejvyšší domácí soutěž volejbalistů startuje v sobotu. Beskydští hostí od 18 hodin v hale v Ostravě-Třebovicích libereckou Duklu. Ostravští od 17 hodin hrají ve Zlíně, přičemž doma poprvé nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin s Kladnem.
„Náš jednoznačný cíl je záchrana,“ prohlásil ostravský manažer Tomáš Zedník s tím, že šéfové klubu stále bojují s nedostatkem peněz. „Kvůli tomu jsme nemohli oslovit cizince, kteří by nám pomohli. Posháněli jsme, co se dalo, po moravskoslezských luzích a hájích.“
Tak se například do týmu vrací Jan Štefko, který dříve nahrával, ale nyní přišel na post univerzála. Z cizinců zůstali v Ostravě brazilský blokař Gabriel Fachinetti a nahrávač Mateusz Biernat, který je nově i trenérem.
K nim přibyl 19letý univerzál Bartosz Musiolik z Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla. „To je výsledek naší pokračující spolupráce s tamější akademií. Je šikovný, měl by zvýšit údernou sílu současného týmu,“ podotkl Zedník, který během zápasů bude mužstvo koučovat.
Naproti tomu z ostravského mužstva odešli smečař Michał Grzyb do Częstochowy hrající nejvyšší polskou soutěž, univerzál Jakub Chwastyk do prvoligového Solaru Sędziszów Małopolski, blokař Wojciech Dudzik do ukrajinského týmu Barkom, který bude hrát mezi polskou elitou v nedalekém Jastrzębie, i smečař Jakub Grzegolec, jenž je zatím bez angažmá.
Zedník připustil, že má z nadcházející sezony obavy. „Do baráže s vítězem první ligy jdou poslední dva celky extraligy a ty se utkají o jedno místo mezi elitou, protože další sezona bude dvanáctičlenná,“ upozornil.
Třináct účastníků je v extralize od sezony 2022 až 2023, jelikož během koronavirové pandemie nebyla baráž a zástupci Benátek nad Jizerou měli zájem postoupit z první ligy.
„Pořád se snažíme najít někoho, kdo by zvýšil náš rozpočet,“ dodal Zedník. „Něco máme rozjednané.“
Potvrdil, že na případném příchodu nového sponzora záleží i případné posílení mužstva. „Pokud peníze seženeme, zkusíme tým do 31. ledna doplnit.“
A na jakém postu?
„Blok, smeč, účko... Záležet bude na tom, kolik budeme mít peněz,“ odpověděl Zedník, který věří, že Biernat by mohl tým pozvednout, jako se to kdysi podařilo Janu Václavíkovi, jenž z pozice libera přešel na post trenéra po Zdeňku Šmejkalovi.
Beskydy: Už žádnou baráž
Beskydští se v minulé sezoně udrželi mezi elitou až díky výhře v baráži nad prvoligovými Dobřichovicemi 3:1 na zápasy. Tomu se v nadcházejícím ročníku soutěže chtějí vyhnout.
„Jen těžko teď lze odhadnout, jak na tom budeme, protože týmy se hodně obměnily. Rozhodně nechceme dopadnout jak v minulém ročníku... “ prohlásil beskydský trenér Tomáš Široký. „Takový můj bonusový cíl je, abychom konečně postoupili do play off, do čtvrtfinále.“
K tomu by měly pomoci zahraniční posily – Američané Andrew Kim na smeči a Carson Bell na bloku a kanadský blokař Jayden Crowther.
„Kromě nich jsme kádr doplnili dalšími mladými hráči,“ řekl kouč, který bude dál spoléhat na nahrávače Tomáše Míška. „Za ním jsou na nahrávce mladí kluci Jan Bradáč a Jakub Nikel, tam se o budoucnost nebojím.“
Ve hře byl i příchod univerzála Matěje Šmídla, odchovance Letovic, který s vrcholovým volejbalem začínal v Ostravě a který po minulé sezoně v Kaposváru po osmi letech v cizině zvažoval návrat do Česka.
„Měli jsme s ním dohodu, že když dostane nějakou lepší nabídku z ciziny, tak ho pustíme, a to se stalo. Takže odešel do Mariboru,“ konstatoval Široký.
Jak do mužstva zapadli cizinci?
„Všichni, nejen oni, se za tu dobu tady zlepšili. Pořád ale máme ještě dost práce, abychom je posunuli výše, ale do týmu zapadli výborně. Takže uvidíme,“ odpověděl Široký. „Důležité je, že všichni jsou zdraví, takže kádr máme kompletní.“
Extraliga volejbalistů
V základní části se týmy utkají dvoukolově doma a venku. Prvních šest týmů si zajistí účast ve čtvrtfinále. Celky na 7. až 10. místě se střetnou v předkole play off. Jedenáctému mužstvu skončí sezona.
Družstva na 12. a 13. příčce se utkají v baráži s vítězem 1. ligy o jedno místo v dalším ročníku extraligy. Vzájemné duely čekají krajské rivaly 5. prosince v 10. kole od 18.00 v hale Beskyd a 6. března ve 23. kole od 18.00 na hřišti VK Ostrava.
Kouč věří, že Andrew Kim nahradí na smeči Matěje Kolouška, který po čtyřech sezonách v Beskydech zamířil do Odoleny Vody. Pryč je po čtyřech letech i libero Jakub Krejčíček, který přestoupil do prvoligových Bučovic.
Odešli také cizinci, kteří nepřesvědčili – americký blokař D'Aaron McCraney a korejský univerzál Tae-Ho Lee.
Kouč Široký nabádá mladíky v týmu, aby se hlavně vyvarovali zbytečných a laciných chyb, které je srážely minulou sezonu. „Chci, abychom hráli poctivý volejbal,“ zdůraznil.
„Víme, že servis rozhoduje, ale nechci hrát takovým způsobem jako loni, kdy jsme v počtu es patřili mezi nejlépe servírující mužstva. Chci, abychom měli stabilní podání a dobře pracovali v poli,“ dodal.
Beskydští na úvod soutěže narazí na semifinalisty minulého ročníku nejvyšší domácí soutěže. Po sobotním domácím duelu s Libercem nastoupí ve čtvrtek v Českých Budějovicích.
„Los je těžký, ale možná lepší než loni, kdy jsme měli soupeře, s nimiž jsme si mysleli, že budeme bodovat... “ usmál se Široký.