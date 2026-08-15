Lvy posílili volejbalisté ze čtyř kontinentů, nahrazují Janoucha či Kollátora

„Moc se těšíme, ale dobře víme, že nás čeká spousta práce. Vyměnili jsme 60 procent týmu, takže úkol zní dát se co nejdříve dohromady,“ řekl argentinský trenér Juan Manuel Barrial na začátku letní přípravy.
Barrial si hodně slibuje především od čtyřiadvacetiletého smečaře Kwasigrocha, který se do Prahy přesunul z prestižní polské nejvyšší soutěže. Posilami by měli být i univerzálové Williams se Seltzerem či zkušený nahrávač Chirivino, jenž přestoupil z mistrovského Karlovarska. Z hostování v Benátkách nad Jizerou se vrátil blokař Jan Černý, ze stejného klubu přišlo také zkušené libero Michal Kotek.
„Musíme vytvořit správnou chemii v šatně. Přivedli jsme velmi kvalitní volejbalisty, pokud bude šlapat kabina, bude vše fungovat i na hřišti. Cíle zůstávají nejvyšší. Chceme být na špici a nejlépe všechno vyhrát,“ uvedl Barrial. Vedle domácích soutěží čeká Lvy i Pohár CEV, v němž se na úvod střetnou se švýcarským Amriswilem.