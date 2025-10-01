„Že to přivítání bude až takhle velké, nikdo z nás nečekal,“ zářil Lukáš Vašina, který se stejně jako jeho kolegové dostal k rozhovorům až po několika minutách, kdy se podepisoval fanouškům. „Moc mě těší, že nás ocenili za ten výkon a že nám pogratulovali.“
Do Prahy se vydaly i autobusy z jiných volejbalových měst, na parkovišti svítil velký nápis VK Karlovarsko, uvnitř se míjeli hráči a hráčky Kladna.
„My jsme něco tušili, ale že to bude takhle mohutné, jsme nevěděli,“ žasl i trenér Jiří Novák. „Je to fakt úžasné, jsem nadšený,“ pokyvoval mladíček Antonín Klimeš.
Sem tam bylo i pro dlouhány těžké proplést se mezi nadšenými příznivci, kteří si pro podpis přišli s dresy, fotkami, míči, nebo jen vlastním čelem. Se sportovními hrdiny se fotili a občas je i dojali – především kapitána Adama Zajíčka, který po závěrečném zápasu s Polskem ukončil reprezentační kariéru.
„Čtrnáct let je dlouhá doba. Zažil jsem vrcholy i pády. Víc jsem tomu volejbalu v nároďáku asi už dát nemohl. Nelituju toho rozhodnutí, odcházím se vztyčenou hlavou a mám radost, jak to dopadlo,“ komentoval svoje rozhodnutí.
A jak si užíval přivítání příznivců?
„Neskutečné, třese se mi hlas,“ povídal emotivně. „Jsem zase naměkko, sotva se dokážu podepsat dětem, přitom těch podpisů jsem rozdal spousty. Přivítala mě tu přítelkyně s dcerou, to mě dojalo úplně.“
|
Čeští volejbalisté mohou být dlouhodobě špička, na olympiádě budou, věří Nekola
Právě kvůli rodině už dres národního týmu neobleče, svoje loučení komentoval slovy: „Syn se mě ptá, proč jezdím za volejbalem. A to bolí.“
Jeho přítelkyně v příletové hale stála s transparentem: „Vítej doma.“
„My si dáváme spoustu překvapení. Já někam přijedu a ona neví, že tam jsem a naopak. Já jsem zase nevěděl, že ona bude tady.“
Byla tam. A spolu s ní další desítky lidí.
„Doufám, že po tomto turnaji půjde volejbal nahoru. Kdyby tady byl aspoň na takových deset procent tak populární jako v Polsku, vystačilo by to. Turnaj snad ukázal lidem, že se u nás hraje na dobré úrovni a dá se na to koukat. Tak snad ho budou lidé sledovat víc,“ přeje si Vašina, který se rovněž těší na oslavy.
„Myslím si, že nebyly takové, jaké by si výsledek zasloužil,“ uznal i kouč Novák. „Samozřejmě, byli jsme v cizí zemi, ty oslavy doma jsou vždycky větší. Čekala nás dlouhá cesta, kluci musí odjet do klubů. Spíš asi časem...“
Ačkoliv volejbalisty mrzelo, že neuspěli v bojích o medaile, kam se senzačně dostali, stejně jim čtvrté místo, což je nejlepší výsledek od roku 1970, udělalo radost.
Někteří dokonce sháněli lístky pro svou rodinu. A Klimeš, který ve středu slaví dvacáté narozeniny, dokonce nadvakrát.
|
Milan je komediant. A čtvrté libero světa! slaví hrdá maminka Moníková
„Naši byli na Filipínách a pak letěli domů. Když jsme vyhráli čtvrtfinále, taťka mi napsal zprávu, že mám sehnat lístky na semifinále. Nevěděl jsem, jestli si ze mě dělá srandu. Fakt to udělali. Co na to říct, jsou to šílenci. Je neskutečné, jakou od nich mám podporu, a hrozně si toho vážím.“
Rychle ale musel spěchat z rozhovoru zpátky za fanoušky, kteří dychtili po dalším střetnutím.
A společně s kolegy si s nimi zakřičel: „Češi! Češi!“