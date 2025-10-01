Volejbalisty zaskočilo mohutné přivítání. Kapitán se dojímal: Zase jsem naměkko

Markéta Plšková
  13:10
Přes hodinu stáli, občas skandovali, kontrolovali telefony a netrpělivě vyčkávali. Když na Terminálu 1 pražského letiště konečně ze dveří vystoupili čeští volejbalisté, hlasitě spustili: „Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!“ Přes sto lidí, především malých sportovců, přišlo přivítat reprezentanty, kteří na mistrovství světa na Filipínách vybojovali historické čtvrté místo.

„Že to přivítání bude až takhle velké, nikdo z nás nečekal,“ zářil Lukáš Vašina, který se stejně jako jeho kolegové dostal k rozhovorům až po několika minutách, kdy se podepisoval fanouškům. „Moc mě těší, že nás ocenili za ten výkon a že nám pogratulovali.“

Do Prahy se vydaly i autobusy z jiných volejbalových měst, na parkovišti svítil velký nápis VK Karlovarsko, uvnitř se míjeli hráči a hráčky Kladna.

„My jsme něco tušili, ale že to bude takhle mohutné, jsme nevěděli,“ žasl i trenér Jiří Novák. „Je to fakt úžasné, jsem nadšený,“ pokyvoval mladíček Antonín Klimeš.

České volejbalisty po návratu z mistrovství světa, kde skončili čtvrtí, vítaly na pražském letišti stovky lidí.
České volejbalisty po návratu z mistrovství světa, kde skončili čtvrtí, vítaly na pražském letišti stovky lidí.
České volejbalisty po návratu z mistrovství světa, kde skončili čtvrtí, vítaly na pražském letišti stovky lidí.
České volejbalisty po návratu z mistrovství světa, kde skončili čtvrtí, vítaly na pražském letišti stovky lidí. Antonín Klimeš se jednomu fanouškovi podepsal na čelo.
České volejbalisty po návratu z mistrovství světa, kde skončili čtvrtí, vítaly na pražském letišti stovky lidí.
60 fotografií

Sem tam bylo i pro dlouhány těžké proplést se mezi nadšenými příznivci, kteří si pro podpis přišli s dresy, fotkami, míči, nebo jen vlastním čelem. Se sportovními hrdiny se fotili a občas je i dojali – především kapitána Adama Zajíčka, který po závěrečném zápasu s Polskem ukončil reprezentační kariéru.

„Čtrnáct let je dlouhá doba. Zažil jsem vrcholy i pády. Víc jsem tomu volejbalu v nároďáku asi už dát nemohl. Nelituju toho rozhodnutí, odcházím se vztyčenou hlavou a mám radost, jak to dopadlo,“ komentoval svoje rozhodnutí.

A jak si užíval přivítání příznivců?

„Neskutečné, třese se mi hlas,“ povídal emotivně. „Jsem zase naměkko, sotva se dokážu podepsat dětem, přitom těch podpisů jsem rozdal spousty. Přivítala mě tu přítelkyně s dcerou, to mě dojalo úplně.“

Čeští volejbalisté mohou být dlouhodobě špička, na olympiádě budou, věří Nekola

Právě kvůli rodině už dres národního týmu neobleče, svoje loučení komentoval slovy: „Syn se mě ptá, proč jezdím za volejbalem. A to bolí.“

Jeho přítelkyně v příletové hale stála s transparentem: „Vítej doma.“

„My si dáváme spoustu překvapení. Já někam přijedu a ona neví, že tam jsem a naopak. Já jsem zase nevěděl, že ona bude tady.“

Byla tam. A spolu s ní další desítky lidí.

„Doufám, že po tomto turnaji půjde volejbal nahoru. Kdyby tady byl aspoň na takových deset procent tak populární jako v Polsku, vystačilo by to. Turnaj snad ukázal lidem, že se u nás hraje na dobré úrovni a dá se na to koukat. Tak snad ho budou lidé sledovat víc,“ přeje si Vašina, který se rovněž těší na oslavy.

České volejbalisty po návratu z mistrovství světa, kde skončili čtvrtí, vítaly...

„Myslím si, že nebyly takové, jaké by si výsledek zasloužil,“ uznal i kouč Novák. „Samozřejmě, byli jsme v cizí zemi, ty oslavy doma jsou vždycky větší. Čekala nás dlouhá cesta, kluci musí odjet do klubů. Spíš asi časem...“

Ačkoliv volejbalisty mrzelo, že neuspěli v bojích o medaile, kam se senzačně dostali, stejně jim čtvrté místo, což je nejlepší výsledek od roku 1970, udělalo radost.

Někteří dokonce sháněli lístky pro svou rodinu. A Klimeš, který ve středu slaví dvacáté narozeniny, dokonce nadvakrát.

Milan je komediant. A čtvrté libero světa! slaví hrdá maminka Moníková

„Naši byli na Filipínách a pak letěli domů. Když jsme vyhráli čtvrtfinále, taťka mi napsal zprávu, že mám sehnat lístky na semifinále. Nevěděl jsem, jestli si ze mě dělá srandu. Fakt to udělali. Co na to říct, jsou to šílenci. Je neskutečné, jakou od nich mám podporu, a hrozně si toho vážím.“

Rychle ale musel spěchat z rozhovoru zpátky za fanoušky, kteří dychtili po dalším střetnutím.

A společně s kolegy si s nimi zakřičel: „Češi! Češi!“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Bartůňková vs. OzováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 1. 10. 2025:Bartůňková vs. Ozová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 5:2
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Uničov vs. Olomouc BFotbal - 7. kolo - 1. 10. 2025:Uničov vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
1. 10. 15:30
  • 2.82
  • 3.49
  • 1.90
Třinec vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. kolo - 1. 10. 2025:Třinec vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
1. 10. 15:30
  • 4.98
  • 4.40
  • 1.45
Vsetín vs. LitoměřiceHokej - 8. kolo - 1. 10. 2025:Vsetín vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
1. 10. 16:30
  • 2.05
  • 4.20
  • 2.86
Dunajská Streda vs. KynžvartHázená - 4. kolo - 1. 10. 2025:Dunajská Streda vs. Kynžvart //www.idnes.cz/sport
1. 10. 17:00
  • 1.24
  • 11.30
  • 5.00
Chomutov vs. TáborHokej - 8. kolo - 1. 10. 2025:Chomutov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
1. 10. 17:30
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

V Králově Poli jako ve Wembley. Holý deptal střelce, sám zíral na „panenku“

Obrovitý brankář Tomáš Holý se fotbalovým fanouškům opět připomněl jako penaltový hrdina. V úterý pomohl Artisu Brno k nečekanému vyřazení Liberce ve 3. kole MOL Cupu, k čemuž si pomohl stejnou...

1. října 2025  13:13

Volejbalisty zaskočilo mohutné přivítání. Kapitán se dojímal: Zase jsem naměkko

Přes hodinu stáli, občas skandovali, kontrolovali telefony a netrpělivě vyčkávali. Když na Terminálu 1 pražského letiště konečně ze dveří vystoupili čeští volejbalisté, hlasitě spustili: „Hoši,...

1. října 2025  13:10

Srazil jsem nás na kolena. Slávistický brankář Staněk o kiksu na Interu

V jeho očích jste viděli zděšení, úlek, pak zmar. Hned jak pokazil přihrávku na spoluhráče Davida Zimu, gólman slávistických fotbalistů Jindřich Staněk věděl, že se na tým řítí pohroma. „Obrovská...

1. října 2025  12:19

To by byl unikát. Nováček z Hradce může otevřít sezonu dvěma výhrami

Vyhrát navzdory nepříliš příznivým předpovědím hned v prvním kole? Podobný úspěch nebyl pro basketbalisty Hradce Králové při vstupu do sezony v nejvyšší soutěži zase takovou novinkou. Ale vyhrát...

1. října 2025  12:05

Víš co, Sašo? Odpočiň si. Rána pro dynastii, Floridu čeká ultimátní test odolnosti

Premium

Občas je až k nevíře, jak rychle se může všechno změnit. Stačí zlomek vteřiny. Jediné špatné rozhodnutí, jeden nešťastný pohyb. Nebo jedno pochroumané koleno. Vážné zranění Aleksandera Barkova...

1. října 2025

Čeští volejbalisté mohou být dlouhodobě špička, na olympiádě budou, věří Nekola

Před pár týdny dovedl volejbalové mladíky ke čtvrtému místu na mistrovství světa do 21 let, teď kouč Michal Nekola sledoval podobnou cestu reprezentačního áčka na světovém šampionátu na Filipínách....

1. října 2025  11:26

Nosková je v Pekingu ve čtvrtfinále, mužský turnaj ovládl Sinner

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou porazila 6:2, 6:4. V boji o semifinále se utká s Britkou Sonay Kartalovou, která zdolala nasazenou...

1. října 2025  11:01

Kodex u dveří a vychytávky za miliony. Procházka ukázal místo, kde se připravuje

V první chvíli vám nic nenapoví, že stoupáte po schodech do vymazleného tréninkového centra pro MMA bojovníky za miliony. Navíc pod záštitou Jířího Procházky (skóre 31-5), kterého v neděli v Las...

1. října 2025

Odjíždíme se vztyčenou hlavou, říká obránce Vlček. Chválil fanoušky Slavie

Od naší zpravodajky v Itálii S těžkýma nohama opouštěl slávistický obránce Tomáš Vlček v úterý před půlnocí stadion San Siro. Měl toho až až. „Valil se na nás jeden útok za druhým. Pořád a pořád,“ kroutil hlavou po prohře 0:3 s...

1. října 2025  10:46

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Fotbalové Teplice mluví ústy svého ředitele Rudolfa Řepky o hvězdných válkách na přestupovém trhu a desetinásobných částkách za hráče oproti minulosti, jejich nový majitel Milan Kratina však věří, že...

1. října 2025  10:29

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci...

1. října 2025  10:26

Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu...

1. října 2025  10:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.