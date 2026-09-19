Čtyři dny volna jsou pro nás teď vysvobozením, shodují se volejbalisté

„Volno je jednoznačně výhoda. Se Slovinci jsme už šlapali vodu,“ připomněl reprezentační trenér Jiří Novák poslední duel základní skupiny v Modeně, který Češi prohráli 1:3. „Máme stejný program jako loni na mistrovství světa, to jsme také měli před osmifinále čtyřdenní pauzu. Potrénujeme, budeme posilovat, nabijeme tělo, abychom si to s Belgičany mohli rozdat na férovku.“
Takže nebude problém udržet hráče v tempu? „Ne, my jsme trénovali hned druhý den po skupině (ve čtvrtek), v pátek jsme si odpočinuli, to jsme přejížděli z Modeny do Turína, a teď už zase šlapeme,“ odpověděl Novák.
„Pro nás je volno vysvobozením, protože dva těžké zápasy po sobě (s Italy a Slovinci) nám vzaly hodně sil. Je to výborná možnost nabrat síly nové,“ řekl český reprezentant Milan Moník.
Rovněž smečař Lukáš Vašina pauzu vítá. „Po těch třech dnech, kdy jsme hráli za sebou se Slováky, Italy a Slovinci, jsme ji potřebovali a doufám, že to v pondělí bude vidět na hřišti,“ uvedl Vašina. „Poslední dva zápasy ve skupině byly těžké, museli jsme ze sebe vydat prakticky všechno, kór v tom se Slovinskem, kdy nám trošičku docházely síly.“
Věří, že během nynějších čtyř dnů zregenerují tělo a dají odpočinout mysli.
„Přijeli jsme v pátek a vyšli jsme si na malou procházku po Turíně, aby nám hlava od volejbalu trochu vypnula,“ přiblížil program Vašina. „Prohlédli jsme si nějaké památky a samozřejmě jsme si dali kávičku, jak je v Itálii zvykem.“
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Dodal, že se podívali i po nějakých dražších obchodech. „Ale jen podívali, nic jsme si nekoupili,“ usmál se. „Takže to všechno bylo příjemné zpestření dne.“
Moník odmítl, že by čtyři volné dny byly ubíjející. „V pátek jsme cestovali, byli jsme tři a půl hodiny v autobusu. Odpoledne jsme se byli projít do centra, abychom to sezení vyšlapali, a v sobotu jsme nanovo skočili do volejbalu – posilovna, hala. A už se připravujeme na Belgii.“