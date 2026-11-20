„Evropskou ligu vnímáme jako důležitou součást reprezentační sezony a první ze dvou vrcholů roku 2027,“ uvedl v tiskové zprávě manažer volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek.
Hlavní akcí českého výběru bude příští rok v září světový šampionát v Polsku, přičemž tamější soupeře určí los letos 3. prosince.
„Z Evropské ligy se chceme kvalifikovat na mistrovství Evropy v roce 2028, a kontinuálně si chceme zlepšovat postavení v žebříčku FIVB (Mezinárodní volejbalové federace),“ zmínil Javůrek cíle pro příští sezonu.
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Na evropský šampionát, který v roce 2028 hostí Černá Hora, se probojují semifinalisté Evropské ligy.
V její základní části volejbalisté příští rok v červnu odehrají šest utkání, přičemž dvě v domácím prostředí na turnaji od 11. do 13. června se Severní Makedonií a Bosnou a Hercegovinou. O hale, v níž budou týmy v Česku hrát, zatím zástupci volejbalového svazu nerozhodli.
Sérii duelů národní tým začne 5. června se Slováky a den na to s Lucemburčany. Na závěr čekají reprezentanty v Rumunsku nejsilnější protivníci – 19. června Řekové a den na to Rumuni, kteří jsou v žebříčku CEV (Evropské volejbalové konfederace) z účastníků Evropské ligy nejvýše – jedenácti. Češi jsou o příčku níže a Řekové třináctí.
„Los nám přisoudil zajímavé soupeře, mezi kterými nechybí prestižní duel se Slovenskem,“ uvedl Javůrek. „V tuto chvíli ale známe jména soupeřů, nikoliv jejich konečné složení a nominace pro reprezentační sezonu. Těžko předem hodnotit jejich sílu, podobně jako tu naši.“
V minulém ročníku Evropské ligy čeští volejbalisté z šesti zápasů pět vyhráli, když nestačili 2:3 jen na Dány, a přesto se 17 vyhranými a pěti prohranými sety celkově skončili až sedmí. O pořadí v soutěži totiž rozhoduje každý ztracený set. Letošní Evropskou ligu vyhráli Finové, kteří se kvalifikovali do světové Ligy národů.