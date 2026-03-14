Lvi uhájili v lize druhé místo, do předkola proklouzli i volejbalisté Benátek

  22:28
Souboj o druhé místo po základní části úřadující volejbaloví mistři Lvi Praha zvládli. V Ostravě zvítězili 3:0 a uhájili za vítězným Karlovarskem lepší pozici pro extraligové play off před Českými Budějovicemi, které v posledním 26. kole zdolaly Odolenu Vodu 3:2. Benátky nad Jizerou na poslední chvíli proklouzly do předkola na úkor Zlína, baráž čeká Beskydy.
Radost libereckých volejbalistů v utkání proti Benátkám nad Jizerou

Radost libereckých volejbalistů v utkání proti Benátkám nad Jizerou | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberečtí Michal Kriško a Štěpán Svoboda u sítě proti Arthuru Darmoisovi z...
Liberecký Lukasz Wiese smečuje v utkání proti Benátkám.
Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem
Liberecký Martin Mařík smečuje.
5 fotografií

Karlovarsko zakončilo dlouhodobou část vítězstvím 3:1 na palubovce Beskyd, ztratilo jen druhý maratonský set výsledkem 37:39. Čtvrté místo nakonec patří Liberci, jenž po výhře nad Benátkami 3:2 vystřídal Odolenu Vodu. O nejlepší šestku s jistou účastí ve čtvrtfinále už nemohl přijít kladenský tým, který odehrál rovněž pětisetovou bitvu s Ústím nad Labem.

Sedmé Brno v předkole vyzve desáté Benátky, osmá Ostrava narazí na Příbram. Série jen na dva zápasy začnou v úterý. Benátkám pomohl k postupu do předkola play off dalšími 34 body univerzál Marek Perry a potvrdil pozici nejvíce bodujícího hráče základní části.

„Moc to neřeším, protože jsem letos odehrál spoustu zápasů, kdy jsem měl 20 a plus bodů, ale vyšli jsme z toho nulově jako tým. Takže je celkem irelevantní, kolik dám bodů, důležitější je výsledek,“ řekl televizi Sporty TV. Perry si také pochvaloval, že se v poslední době zvedla hra celého mužstva pod vedením Martina Kopa, jenž povýšil do role hlavního trenéra po nedávném odchodu Aleše Dittricha.

ČEZ extraliga volejbalistů

26. kolo

Zlín - Brno 0:3 (-16, -24, -17)
Nejvíce bodů: Fišer 10, Jonah Gilbert 9, Egharevba 7 - Nadaždin 16, Pražák 14, Janků 10

Ostrava - Lvi Praha 0:3 (-17, -22, -22)
Nejvíce bodů: Grzegolec 11, Chwastyk 10, Mazoch 8 - Benda 13, Conde 12, Kollátor 11

České Budějovice - Odolena Voda 3:2 (19, -23, -17, 24, 13)
Nejvíce bodů: Brichta 26, Leština 14, Calvo a Okolič po 9 - Smith 21, Heiskanen 17, Dvořák 15

Liberec - Benátky nad Jizerou 3:2 (23, -21, -20, 21, 10)
Nejvíce bodů: Kriško 25, Toman 14, Š. Svoboda 13 - Perry 34, Darmois 14, Černý 10

Beskydy - Karlovarsko 1:3 (-24, 37, -23, -16)

Kladno - Ústí nad Labem 3:2 (16, -22, -20, 22, 14)

