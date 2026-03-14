Lvi uhájili v lize druhé místo, do předkola proklouzli i volejbalisté Benátek

Karlovarsko zakončilo dlouhodobou část vítězstvím 3:1 na palubovce Beskyd, ztratilo jen druhý maratonský set výsledkem 37:39. Čtvrté místo nakonec patří Liberci, jenž po výhře nad Benátkami 3:2 vystřídal Odolenu Vodu. O nejlepší šestku s jistou účastí ve čtvrtfinále už nemohl přijít kladenský tým, který odehrál rovněž pětisetovou bitvu s Ústím nad Labem.
Sedmé Brno v předkole vyzve desáté Benátky, osmá Ostrava narazí na Příbram. Série jen na dva zápasy začnou v úterý. Benátkám pomohl k postupu do předkola play off dalšími 34 body univerzál Marek Perry a potvrdil pozici nejvíce bodujícího hráče základní části.
„Moc to neřeším, protože jsem letos odehrál spoustu zápasů, kdy jsem měl 20 a plus bodů, ale vyšli jsme z toho nulově jako tým. Takže je celkem irelevantní, kolik dám bodů, důležitější je výsledek,“ řekl televizi Sporty TV. Perry si také pochvaloval, že se v poslední době zvedla hra celého mužstva pod vedením Martina Kopa, jenž povýšil do role hlavního trenéra po nedávném odchodu Aleše Dittricha.
ČEZ extraliga volejbalistů
26. kolo
Zlín - Brno 0:3 (-16, -24, -17)
Ostrava - Lvi Praha 0:3 (-17, -22, -22)
České Budějovice - Odolena Voda 3:2 (19, -23, -17, 24, 13)
Liberec - Benátky nad Jizerou 3:2 (23, -21, -20, 21, 10)
Beskydy - Karlovarsko 1:3 (-24, 37, -23, -16)
Kladno - Ústí nad Labem 3:2 (16, -22, -20, 22, 14)