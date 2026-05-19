Návrat po sedmi letech. Šmídová je zpět v reprezentaci, nahradila zraněnou Valkovou

  10:46
Zkušená nahrávačka Pavla Šmídová, rozená Vincourová, která letos dotáhla volejbalistky Šelem Brno k mistrovskému titulu, nahradila v reprezentaci před úvodními zápasy Volejbalové ligy národů dosavadní jedničku Kateřinu Valkovou. Ta si poranila koleno.
Volejbalistka Pavla Šmídová, nahrávačka mistrovského celku Šelmy Brno. (březen 2025) | foto: Šelmy Brno

„Zranění Katky je pro nás velmi nepříjemné, protože minulých pět let byla naší hlavní nahrávačkou. Její absenci jsme museli vyřešit co nejlepším možným způsobem,“ uvedl na přípravném kempu reprezentantek v Táboře trenér Jannis Athanasopulos.

Připomněl, že když trénoval národní družstvo prvním rokem, jeho kapitánkou byla právě Pavla Šmídová. „A znal jsem ji už i dříve z mého působení v Prostějově,“ podotkl.

„A tak jsem minulý týden Pavle zatelefonoval a ona byla příjemně překvapená. Souhlasila, že nám pomůže. Chceme využít její zkušenosti a uvidíme, jak to bude fungovat. Zatím je s námi jen několik dní, takže se ji hlavně snažíme zapracovat do týmu. Doufám, že celému výběru, a zvláště mladším nahrávačkám, pomůže zlepšit úroveň.“

Třiatřicetiletá Pavla Šmídová se vrací do národního celku po sedmi letech a dvou dětech. „To, co se stalo Kateřině Valkové, je nepříjemné,“ řekla Šmídová.

„Trenér mi zavolal a hned minulý týden ve čtvrtek jsem to přijela zkusit. Jsem zvědavá, jak zapadnu do tréninkového systému, ale Jannis ví, že už mám nějaké roky a dvě děti za sebou. Je to o komunikaci a doufám, že si vyjdeme vstříc.“

Šmídová uvedla, že v Šelmách trénuje třikrát týdně na kurtu a dvakrát v posilovně. „To mi v kombinaci s rodinným životem, který je pro mě na prvním místě, vyhovuje. Uvidíme, jak to půjde skloubit s reprezentací,“ uvedla nahrávačka.

„V týmu se ale cítím moc příjemně. Holky mě přijaly, jak nejlépe mohly. Samozřejmě, že si vše sedá, protože s některými hraju úplně poprvé. A také vím, že moc času nemáme.“

Od neděle s družstvem trénuje i smečařka Helena Grozer, která přiletěla z Portorika, kde s týmem Cangrejeras de Santurce získala titul. „Jsem zvědavá, jaká Liga národů letos bude. Před rokem se nám povedl nováčkovský start, takže uvidíme, jak nám to půjde letos,“ řekla Grozer.

Reprezentantky mají před sebou v rámci Volejbalové ligy národů v čínském Nanjingu od 3. do 7. června zápasy s Čínou, Polskem, Belgií a Thajskem.

Dále je čekají turnaje od 17. do 21. června na Filipínách s Itálií, USA, Japonskem a Dominikánskou republikou a od 8. do 12. července v Bělehradě s Německem, Nizozemskem, Bulharskem a Francií.

