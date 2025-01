Prohra se silnou Perugií v LM potvrdila očekávané. Jihostroj v Evropě skončí

Trenér Zdeněk Šmejkal pochválil domácí mužstvo za první i druhý set, obě sady označil za fantastické. „Ve vypjatých koncovkách se ale ukázala větší zkušenost Perugie, která má obrovské kvality a moc toho nezkazila. Jsem rád, že se s tím naše mladá sestava popasovala velmi dobře,“ citoval ho klubový web.

Jihočeši nemohli nasadit nahrávače Luboše Bartůňka, který v tomto ročníku Ligy mistrů už nastoupil za nizozemský Doetinchem, a v prvním setu pod taktovkou Matěje Emmera od začátku několik bodů ztráceli. Hostující hráči se ale prali se servisem, celkem v této pasáži zkazili devět podání, a výrazněji neodskočili. Domácí dokonce otočili na 19:18 a vedli ještě 20:19, jenže koncovku měla zkušenější Perugia pod kontrolou. Proměnila třetí setbol.

Dobře se pro bojovný Jihostroj vyvíjela druhá sada, ve které domácí vedli 12:9. Perugia s elitním nahrávačem Simonem Giannellim, pak ale otočila na 13:12 a odrazila se k dalšímu vítězství. Ve třetí sadě hosté dominovali. S přispěním sedmi es ji vyhráli devítibodovým rozdílem.

„První set jsme se dokázali zvednout ze čtyřbodového manka a věřili jsme, že to ještě můžeme urvat. Bohužel si to ale Perugia nenechala utéct a další dva sety už byly v její režii. Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost zahrát si proti nejlepšímu týmu světa ve svém rodném městě a v takhle skvělé atmosféře vyprodané haly. Nechápu, jak se do ní vešlo tolik lidí,“ prohlásil nahrávač Emmer.

Trenér Šmejkal jeho výkon vyzdvihl. „Chyběli nám první libero Michael Kovařík a nahrávač Luboš Bartůněk, ale Matěj Emmer odehrál parádní zápas,“ řekl domácí kouč.

Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen japonský smečař ve službách Perugie Juki Išikawa, který byl s 15 body zároveň nejproduktivnějším hráčem utkání. V domácím dresu zaznamenali po devíti bodech univerzál Tomáš Brichta a smečař Robson Rodrigues.

Čeští šampioni dnešní porážkou přišli i o teoretickou naději na třetí místo, které zaručuje minimálně pokračování v Poháru CEV. Na aktuálně třetí Saint-Nazaire před vzájemným duelem ztrácejí nedostižných šest bodů. Ligu mistrů uzavřou Jihočeši ve Francii 29. ledna.

Naopak Perugia nadále prochází Ligou mistrů bez ztráty setu. V čele skupiny D má 15 bodů a jisté první místo.