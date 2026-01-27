Lvi Praha podlehli Berlínu a ve volejbalové Lize mistrů prohráli i počtvrté

Lvi Praha prohráli i svůj čtvrtý zápas ve skupině C volejbalové Ligy mistrů. Berlínu na jeho palubovce podlehli 1:3 a po dvou neúspěšných pětisetových bitvách nebodovali. Českým šampionům k úspěchu nestačilo ani čtrnáct bodových bloků, ve všech ostatních činnostech byli soupeři lepší. Ve čtvrté sadě promarnili Pražané náskok 18:12.

Lvi Praha se radují v zápase Ligy mistrů.

Domácí tým vstoupil do utkání lépe. Lvi mu v úvodní sadě k vítězství 25:19 pomohli dvanácti nevynucenými chybami. Osm z nich byla zkažená podání, další minely dělali v útoku. Nedařilo se reprezentačnímu smečaři Jiřímu Bendovi, kterého už v závěru úvodního dějství vystřídal slovenský kolega Jakub Ihnát a zápas dohrál do konce.

Ve druhé sadě Pražané lépe podávali a celkově zpřesnili hru. Berlín sice odskočil na 14:11, ale Lvi zabojovali a za stavu 18:18 bylo srovnáno. Koncovku pak hosté zvládli lépe a po výhře 25:23 srovnali krok. Vzápětí ale nezachytili vstup do třetí sady, Berlín utekl na 4:0. „Pak je těžké se vrátit zpátky,“ poznamenal v nahrávce pro média trenér Lvů Juan Manuel Barrial. Domácí si drželi vedení a za stavu 24:21 si vypracovali tři setboly. Ty ještě nevyužili, ale jejich pátý na konečných 27:25 proměnil smečař Moritz Reichert esem.

Ve čtvrtém setu dlouho vše nasvědčovalo tomu, že Lvi odehrají v elitní klubové soutěži potřetí za sebou pětisetový duel. Vedli 18:12, ale pak vlastními chybami nechali soupeře nadechnout. Když univerzál David Kollátor pouštěl do autu míč, který jasně dopadl do hřiště, znamenalo to snížení Berlína na 18:19. Německý klub to nastartovalo k obratu, naopak české útoky byly neefektivní. Domácí sice znovu náskok 24:21 nevyužili, ale při čtvrtém mečbolu zablokovali Kollátora a výhrou 26:24 ukončili zápas.

Kollátor byl sice se 17 body nejproduktivnějším hráčem Lvů, ale v závěru se neprosazoval a spadl na dvaatřicetiprocentní úspěšnost útoku. Berlín podobně jako v Praze táhl americký univerzál Jake Hanes, jenž zaznamenal 21 bodů.

Trenér Barrial litoval promarněných šancí. „Když na této vrcholné úrovni uděláte chyby, tak za ně zaplatíte. Když máte rozehraný set jako ten čtvrtý, tak to musíte dotáhnout, jinak to dotáhne soupeř. Na této úrovni to tak prostě je, dvě chyby jsou moc a jdete do sprch. Jako dneska, nemáme ani bod. Zasloužili jsme si víc, ale o tom to není,“ řekl.

Smečař Ihnát hodnotil především ztrátu dobře rozehraného čtvrtého setu podobně. „To by se nemělo stávat ani v české extralize, natož v Lize mistrů. Soupeř to potrestá,“ uvedl.

Lvi tak zůstali se dvěma body poslední v tabulce skupiny C a hrozí jim konec v pohárové Evropě. Další zápas Ligy mistrů je čeká ve čtvrtek 12. února na domácí palubovce proti favorizované Perugii.

Volejbalová Liga mistrů

Skupina C- 4. kolo

Berlín - Lvi Praha 3:1 (19, -23, 25, 24)
Rozhodčí: Jokelainen (Fin.), Bensimon (Izr.). Čas: 128 min.

Sestava a body Lvů: Janouch, Benda 1, Nikačevič 8, Kollátor 17, Conde 13, Crer 8, libero Moník - Ihnát 12, Balagué 2, Jevstratov 1.

Nejvíce bodů Berlína: Hanes 21, Reichert 17, Krage 9.

Tabulka:

1.Perugia321009:3277:2348
2.Berlín421019:6340:3318
3.Las Palmas301115:8272:2803
4.Lvi Praha400226:12371:4152
27. ledna 2026

