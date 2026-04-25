Šelmy vrací finálovou sérii před bouřlivé brněnské fanoušky, v Liberci zvládly bitvu

Liberecký tým v prvním i druhém duelu finálové série překvapivě nad nejlepším týmem dlouhodobé části zvítězil. Šelmy se ale za nepříznivého stavu nevzdaly, v brněnské aréně v elektrizující atmosféře před rekordní návštěvou téměř 3692 fanoušků před dvěma dny vyhrály 3:0. A nyní sérii vyrovnaly na 2:2.
Liberec přitom začal domácí rozlučku se sezonou lépe, z vedení 8:4 postupně narostl jeho náskok až na 20:8. Jenže pak při podání blokařky Anny Širůčkové přišla jedenáctibodová série Šelem a ze setu bylo drama. Dukla nakonec proměnila třetí setbol po smeči Lucie Šulcové.
Zkušené brněnské hráčky nicméně začaly druhé dějství náporem, stíhací jízda je nakopla. „Snad jsme se poučili ze špatného začátku a doufám, že teď se to bude odehrávat v naší režii. A budeme diktovat tempo hry,“ řekl kouč Ondřej Marek před desetiminutovou pauzou.
Jeho přání hráčky vyslyšely a získaly třetí set. Jenže Dukla po další změně stran vedla od první rozehry a ve čtvrté sadě ani jednou nepustila soupeřky před sebe. Dělilo je od zlata v tu chvíli posledních 15 bodů, v průběhu rozhodující sady nakonec pouhých šest.
Zkrácený tiebreak totiž patřil Brňankám, překonávaly se při obraně a libereckým hráčkám už se nepodařilo je zastavit. K vysokému číslu 19 bodových bloků nepřidaly v páté sadě ani jediný a sen o domácí zlaté oslavě se jim rozplynul.
„Dneska to bylo nejvíc nervózní. Vstoupily jsme do zápasu skvěle, ale už v prvním setu na nás přišlo maličko to, že by to dneska šlo vyhrát před domácím publikem... Po třetím setu jsme si řekly: ‚Teď, nebo nikdy‘ a vrátily se do toho. Ale tiebreak už byl zase nervózní, strašně moc chyb a dlouhých propadů a to by se nemělo stávat,“ litovala smečařka Denisa Pavlíková v rozhovoru pro Sporty TV. S 26 body byla nejvíce bodující hráčkou brazilská smečařka v dresu Šelem Jéssica Silvaová.
V úterý se rozhodne o tom, zda Dukla získá druhý titul po pěti letech, tehdy to však bylo v předčasně ukončené sezoně kvůli covidu. Šelmy, z nichž některé přerušily kariéru kvůli mateřství, triumfovaly před dvěma lety. Tehdy ve finálové sérii porazily právě Liberec. Letos už mají Český pohár.
Finále play off volejbalové extraligy žen
4. zápas:
Liberec - Šelmy Brno 2:3 (24, -16, -20, 21, -9)