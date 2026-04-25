Šelmy vrací finálovou sérii před bouřlivé brněnské fanoušky, v Liberci zvládly bitvu

  21:22aktualizováno  21:33
Volejbalové Šelmy si vynutily rozhodující páté finále. Liberec porazily podruhé za sebou, v sobotu večer zvítězily v jeho hale 3:2, v pátém setu po téměř tříhodinové bitvě 15:9. Kdo získá druhou extraligovou trofej v klubové historii, se rozhodne v úterý v Brně opět v hokejové Winning Group Areně od 18:00.
Silvie Pavlová z Liberce smečuje ve finále extraligy proti pražským Šelmám. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecký tým v prvním i druhém duelu finálové série překvapivě nad nejlepším týmem dlouhodobé části zvítězil. Šelmy se ale za nepříznivého stavu nevzdaly, v brněnské aréně v elektrizující atmosféře před rekordní návštěvou téměř 3692 fanoušků před dvěma dny vyhrály 3:0. A nyní sérii vyrovnaly na 2:2.

Liberec přitom začal domácí rozlučku se sezonou lépe, z vedení 8:4 postupně narostl jeho náskok až na 20:8. Jenže pak při podání blokařky Anny Širůčkové přišla jedenáctibodová série Šelem a ze setu bylo drama. Dukla nakonec proměnila třetí setbol po smeči Lucie Šulcové.

Zkušené brněnské hráčky nicméně začaly druhé dějství náporem, stíhací jízda je nakopla. „Snad jsme se poučili ze špatného začátku a doufám, že teď se to bude odehrávat v naší režii. A budeme diktovat tempo hry,“ řekl kouč Ondřej Marek před desetiminutovou pauzou.

Jeho přání hráčky vyslyšely a získaly třetí set. Jenže Dukla po další změně stran vedla od první rozehry a ve čtvrté sadě ani jednou nepustila soupeřky před sebe. Dělilo je od zlata v tu chvíli posledních 15 bodů, v průběhu rozhodující sady nakonec pouhých šest.

Zkrácený tiebreak totiž patřil Brňankám, překonávaly se při obraně a libereckým hráčkám už se nepodařilo je zastavit. K vysokému číslu 19 bodových bloků nepřidaly v páté sadě ani jediný a sen o domácí zlaté oslavě se jim rozplynul.

„Dneska to bylo nejvíc nervózní. Vstoupily jsme do zápasu skvěle, ale už v prvním setu na nás přišlo maličko to, že by to dneska šlo vyhrát před domácím publikem... Po třetím setu jsme si řekly: ‚Teď, nebo nikdy‘ a vrátily se do toho. Ale tiebreak už byl zase nervózní, strašně moc chyb a dlouhých propadů a to by se nemělo stávat,“ litovala smečařka Denisa Pavlíková v rozhovoru pro Sporty TV. S 26 body byla nejvíce bodující hráčkou brazilská smečařka v dresu Šelem Jéssica Silvaová.

V úterý se rozhodne o tom, zda Dukla získá druhý titul po pěti letech, tehdy to však bylo v předčasně ukončené sezoně kvůli covidu. Šelmy, z nichž některé přerušily kariéru kvůli mateřství, triumfovaly před dvěma lety. Tehdy ve finálové sérii porazily právě Liberec. Letos už mají Český pohár.

Finále play off volejbalové extraligy žen

4. zápas:

Liberec - Šelmy Brno 2:3 (24, -16, -20, 21, -9)
Nejvíce bodů: Jelínková 22, Šulcová a Pavlíková po 15 - Silvaová 26, Širůčková a Marková po 18. Stav série: 2:2

Tipsport - partner programu
Česká Lípa vs. Ml. Boleslav BFotbal - 25. kolo - 25. 4. 2026:Česká Lípa vs. Ml. Boleslav B //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.15
  • 4.97
  • 10.40
Hellas vs. LecceFotbal - 34. kolo - 25. 4. 2026:Hellas vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.40
  • 2.00
  • 3.80
Ottawa vs. CarolinaHokej - - 25. 4. 2026:Ottawa vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.00
  • 3.80
  • 2.15
Atlético vs. BilbaoFotbal - 32. kolo - 25. 4. 2026:Atlético vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.60
  • 3.40
  • 1.85
Toulouse vs. MonacoFotbal - 31. kolo - 25. 4. 2026:Toulouse vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 30.00
  • 14.00
  • 1.04
Minnesota vs. DallasHokej - - 25. 4. 2026:Minnesota vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
25. 4. 23:30
  • 2.23
  • 4.10
  • 2.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

