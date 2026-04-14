Jihočechy od začátku drželi pod tlakem servisem, zaznamenali osm es a v pátek v jejich domácím prostředí mohou slavit pátým rokem v řadě postup do finále. V něm už na soupeře čeká Karlovarsko.
Zatímco Západočeši zdolali Liberec 3:0 na zápasy, série Lvů s Jihostrojem byla vyrovnaná 1:1, poté co překvapivě oba týmy prohrály doma (1:3). V úterýb ale dominovali Pražané. „Byl to výborný týmový výkon. Obrovsky jsme táhli za jeden provaz,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Českou televizi nahrávač Jakub Janouch, jenž převzal cenu pro nejužitečnějšího hráče třetího semifinále.
Lvi jen v prvním setu měli čtyři přímé body z podání a jedním ho také zakončil argentinský univerzál Manuel Balagué. Jihočeši se trápili na přihrávce a tím i v útoku. Změna nepřišla ani ve druhé sadě, proto trenér Zdeněk Šmejkal začal míchat sestavou: nejprve stáhl ze hřiště Tomáše Brichtu, pak i nahrávače Luboše Bartůňka a za stavu 18:11 měl vyčerpaných všech šest střídání.
Úřadující mistři nepolevovali a proměnili první mečbol. Zápas vyhráli 25:19, 25:16 a 25:19. „Víc nás bolí domácí porážka. Praha dnes hrála výborně, předčila nás ve všech činnostech. Ale my jí to usnadnili. Nezbývá než se oklepat,“ řekl trenér Šmejkal. Aby jeho svěřenci mohli pomýšlet na 12. český titul, potřebují zvládnout páteční domácí duel a vrátit sérii příští pondělí do Prahy.
Volejbalová extraliga mužů
Semifinále play off - 3. zápas:
Lvi Praha - České Budějovice 3:0 (19, 16, 19)
O 7. místo - úvodní zápas:
Příbram - Kladno 1:3 (-22, 17, -21, -16)