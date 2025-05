Volejbalisté Karlovarska, kteří překvapivě vedli nad favoritem 2:0 na zápasy, nevyužili ani druhou šanci na zisk titulu. Ačkoliv měli podporu vyprodané haly, náporu Lvů nedokázali odolat. Hostující tým od začátku řádil na bloku, jen v prvním setu jich měl sedm a celkově se zastavil na čtrnácti. Kvalitní obranu doplnili Lvi efektivitou v útoku po bodových míčích. Naopak domácí tým se v útoku podobně jako většinu předchozího zápasu trápil.

V úvodních dvou setech Pražané záhy odskočili a vyhráli je shodně devítibodovým rozdílem. Trenér Karlovarska Stefano Mascia protáčel sestavu, ale k trvalému úspěchu to nevedlo. Ke zvratu nestačil ani solidní výkon osmnáctiletého univerzála Václava Seidla, jenž za část druhého a třetí set nasbíral sedm bodů a patřil k nejproduktivnějším hráčům domácích.

I díky němu byla třetí sada nejvyrovnanější, ale Lvi byli pořád o kousek vepředu. Ke čtyřem mečbolům za stavu 24:20 jim pomohly dvě nevynucené útočné chyby domácích za sebou. Hned první šanci využili dalším blokem. Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl se 14 body univerzál Lvů David Kollátor. Zdatně mu sekundovali smečaři Oskar Madsen a Jakub Ihnát, kteří zaznamenali po 12 bodech.

Nejužitečnějším hráčem utkání byl vyhlášen kapitán a nahrávač Lvů Jakub Janouch. Toho překvapilo, jak jednoznačný dnešní zápas byl. „Myslím, že to bylo trošičku překvapení pro všechny v hale. Vary měly mečbol, hrály doma, nicméně my jsme nastoupili jako jeden tým a musím pochválit každého z nás, protože to bylo exkluzivní,“ řekl České televizi.

Domácí kouč Mascia litoval, že jeho svěřenci v posledních dvou duelech nenavázali na hrdinský výkon z prvních dvou zápasů finálové série. „Musíme najít energii a motivaci, abychom se předvedli lépe v dalším zápase. Nehrajeme dobrý volejbal a nehrajeme se správnou energií. Musíme tyhle dva zápasy škrtnout. Musíme bojovat, nemáme jinou šanci,“ řekl.