Výhoda Prostějov. Olomouc v prvním finále extraligy držela krok jen jeden set

V úvodu čtvrtfinálového utkání se Švýcarskem ubránily české hokejistky přesilovku a nastartovaly gólovou smršť. V první třetině nasázely pět branek a rozhodly o postupu do semifinále domácího...

Hokejoví junioři Pardubic získali po 23 letech titul v nejvyšší soutěži. V šestém finále play off zvítězili doma nad pražskou Spartou 3:2 v prodloužení a vyhráli sérii 4:2 na zápasy. Rozhodující gól...

Serena Williamsová: Já bych měla stopku na 20 let. Mužský tenis Sinnera potřebuje

Serena Williamsová se domnívá, že pokud by během své kariéry porušila antidopingová pravidla stejně jako loni Ital Jannik Sinner, byla by potrestaná zákazem startu na 20 let. Tenisová legenda se...