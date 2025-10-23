Volejbaloví Lvi vykročili vítězně za obhajobou, Liberec porazil Karlovarsko

  22:06
Pražští Lvi vykročili za obhajobou titulu v extralize volejbalistů hladkým vítězstvím v hale Ústí nad Labem. Favorizovaný mistrovský tým porazil nejslabší celek minulého ročníku, který si zajistil setrvání v nejvyšší soutěži až v baráži, 25:22, 25:22 a 25:21.

Jakub Ihnát se raduje během finále Českého poháru proti Karlovarsku. | foto: Lvi/Ladislav Adámek

V šlágru úvodního kola Liberec doma udolal 3:2 obhájce stříbra Karlovarsko. V utkání semifinalistů uplynulé sezony vyhrála Dukla první dva sety jasně 25:16 a 25:15, ve třetím ale nevyužila mečbol. Soupeř sadu získal v poměru 27:25 a momentum využil i v dalším dějství (25:23). Tiebreak ale patřil Liberci a po jeho vítězství 15:11 zůstala zachována tradice z posledních vzájemných zápasů. Popáté za sebou v nejvyšší soutěži slavil domácí tým.

„Byly to obrovské nervy. Dva nula není vítězství, oni se vrátili, ale my si to zkomplikovali sami, protože jsme vedli 20:17. Ale je to dobrý začátek,“ řekl nový liberecký trenér Jakub Koloušek České televizi.

Vítězně začal také bronzový tým minulé sezony České Budějovice. Jihočeši zdolali Benátky nad Jizerou 3:0, ale po jednoznačném prvním setu (25:16) museli ve druhé sadě odvracet dva setboly a sami proměnili třetí na 29:27 a ve třetím dějství smazali čtyřbodovou ztrátu, než zvítězili 25:22.

První výhru si připsalo i Kladno s kapitánem národního týmu Adamem Zajíčkem, který po senzačním čtvrtém místě na mistrovství světa v reprezentaci skončil. Dnes slavil s Orly výhru ve Zlíně 3:0.

ČEZ extraliga volejbalistů

1. kolo

Zlín - Kladno 0:3 (-20, -22, -19)
Nejvíce bodů: Jackson Gilbert 9, Jonah Gilbert 8, Egharevba 6 - Van Geel 16, Rosa 13, Jan Svoboda 10

Beskydy - Brno 1:3 (21, -21, -22, -20)
Nejvíce bodů: Zelenka 20, Přibyl 11, Malík 9 - Janků 19, Pražák 15, Nadaždin 9

České Budějovice - Benátky nad Jizerou 3:0 (16, 27, 22)
Nejvíce bodů: Cordeiro 20, Calvo 13, Okolič 12 - Šulc 14, Perry 10, Kop 7

Ústí nad Labem - Lvi Praha 0:3 (-22, -22, -21)
Nejvíce bodů: Lank 19, Duncanson 8, Koranda a Tibitanzl po 6 - Kollátor 16, Ihnát 11, Nikačevič 8

Příbram - Odolena Voda 1:3 (-22, 15, -18, -31)
Nejvíce bodů: Van Huizen 17, Gonález a Nevjadomskyj po 15 - Hladík 17, J. Demar 13, Smith 11

Liberec - Karlovarsko 3:2 (16, 15, -25, -23, 11)
Nejvíce bodů: Wiese 20, Toman a Š. Svoboda po 12 - Jansons 20, Šestan 14, Klimeš a Pastrňák po 10

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Aktualizujeme

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

V italské lize na sestup, v Konferenční stoprocentní. Fiorentina vyhrála ve Vídni

Fiorentina vyhrála ve 2. kole fotbalové Konferenční ligy na hřišti Rapidu Vídeň 3:0 a potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří. Dvojnásobný finalista této soutěže, který v prvním kole...

23. října 2025  22:20

ONLINE: AS Řím - Plzeň 1:2, Jemelka hrál rukou, z penalty snižuje Dybala

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté hrají třetí zápas v hlavní fázi Evropské ligy, v níž jsou zatím neporažení. Jejich soupeřem je AS Řím, nad kterým vedli o poločase 2:0 po gólech Adua a Souarého, ale krátce po...

23. října 2025  19:54,  aktualizováno  22:12

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Aktualizujeme

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

23. října 2025  17:33,  aktualizováno  22:05

Fantastický skalp Trousila se Sedlákem. Na písku v JAR porazili brazilské hvězdy

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem zvládli na Pro Tour Elite v Kapském Městě i druhý zápas ve skupině a po výhře nad favorizovanými Brazilci Evandrem a Arthurem si zajistili přímý...

23. října 2025  14:01,  aktualizováno  21:37

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

ONLINE: Olomouc - Čenstochová 0:0, domácí v útoku s Vašulínem i Mikulenkou

Sledujeme online

První body do tabulky zkusí olomoučtí fotbalisté získat ve svém druhém zápase v hlavní fázi Konferenční ligy. Doma hrají s polským Rakówem Čenstochová, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete...

23. října 2025  20:15,  aktualizováno  21:02

Tenistům přibude v kalendáři další turnaj Masters, hostit ho bude Saúdská Arábie

Do nabitého tenisového kalendáře mužů přibude desátý turnaj Masters, který bude hostit Saúdská Arábie. Saúdskoarabský investiční fond (PIF), který bude akci vlastnit i financovat, ve čtvrtek oznámil,...

23. října 2025  20:37

Messi chce hrát v Miami i po čtyřicítce, s Interem prodloužil smlouvu do roku 2028

Lionel Messi bude pokračovat ve fotbalové kariéře v zámořské MLS v dresu Miami i v dalších letech. Vedení klubu oznámilo, že se s argentinskou hvězdou dohodlo na tříletém prodloužení smlouvy do roku...

23. října 2025  19:34

Ona mě fakt zná? Valentová o respektu soupeřek, ztracené trofeji i tkaničce

V neděli si zahrála největší finále své kariéry, když v japonské Ósace poprvé bojovala o titul z okruhu WTA. Na trofej pro vítězku sice 18letá tenistka Tereza Valentová nedosáhla, i tak ve čtvrtek na...

23. října 2025  19:14

Rekordmanka v maratonu Chepngetichová dopovala, tři roky nebude závodit

Světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová dostala tříletý zákaz startů kvůli dopingu. Jednatřicetiletá keňská běžkyně nesměla už od července dočasně závodit poté, co měla pozitivní test na...

23. října 2025  16:44,  aktualizováno  18:32

Za „smrt Spartě“ pokuta, platit budou ale i Letenští. V druhé lize padl drsný trest

Asistent trenéra fotbalové Slavie Pavel Řehák dostal od disciplinární komise pokutu 30 tisíc korun za urážky soupeře po utkání 11. kola první ligy se Spartou. Letenští zaplatí za chování fanoušků v...

23. října 2025  17:59,  aktualizováno  18:13

