Volejbaloví Lvi vykročili vítězně za obhajobou, Liberec porazil Karlovarsko

V šlágru úvodního kola Liberec doma udolal 3:2 obhájce stříbra Karlovarsko. V utkání semifinalistů uplynulé sezony vyhrála Dukla první dva sety jasně 25:16 a 25:15, ve třetím ale nevyužila mečbol. Soupeř sadu získal v poměru 27:25 a momentum využil i v dalším dějství (25:23). Tiebreak ale patřil Liberci a po jeho vítězství 15:11 zůstala zachována tradice z posledních vzájemných zápasů. Popáté za sebou v nejvyšší soutěži slavil domácí tým.
„Byly to obrovské nervy. Dva nula není vítězství, oni se vrátili, ale my si to zkomplikovali sami, protože jsme vedli 20:17. Ale je to dobrý začátek,“ řekl nový liberecký trenér Jakub Koloušek České televizi.
Vítězně začal také bronzový tým minulé sezony České Budějovice. Jihočeši zdolali Benátky nad Jizerou 3:0, ale po jednoznačném prvním setu (25:16) museli ve druhé sadě odvracet dva setboly a sami proměnili třetí na 29:27 a ve třetím dějství smazali čtyřbodovou ztrátu, než zvítězili 25:22.
První výhru si připsalo i Kladno s kapitánem národního týmu Adamem Zajíčkem, který po senzačním čtvrtém místě na mistrovství světa v reprezentaci skončil. Dnes slavil s Orly výhru ve Zlíně 3:0.
ČEZ extraliga volejbalistů
1. kolo
Zlín - Kladno 0:3 (-20, -22, -19)
Beskydy - Brno 1:3 (21, -21, -22, -20)
České Budějovice - Benátky nad Jizerou 3:0 (16, 27, 22)
Ústí nad Labem - Lvi Praha 0:3 (-22, -22, -21)
Příbram - Odolena Voda 1:3 (-22, 15, -18, -31)
Liberec - Karlovarsko 3:2 (16, 15, -25, -23, 11)