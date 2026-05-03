Trenérská změna v Liberci: volejbalisty Dukly povede Dittrich

Volejbalisté liberecké Dukly zažili kvůli vážným zdravotním problémům tří klíčových hráčů a následné trenérské rošádě divokou sezonu. Na jejím konci se ale přece jen vyšvihli až do bojů o medaile, na bronz však po dvouzápasové sérii s Českými Budějovicemi nedosáhli a stejně jako loni obsadili v extralize 4. příčku.
„Bylo to složité, protože ještě před startem jsme na celou sezonu přišli o reprezentačního blokaře Šábrta a estonského smečaře Kordase a následně po několika kolech musel skončit i kanadský univerzál House. Všichni by nejspíš patřili mezi adepty základní sestavy a museli jsme operativně shánět náhrady, což nebylo snadné. Pokud jde o post blokařů, sezonu jsme odehráli ve třech,“ popsal strasti sportovní ředitel VK Dukla Liberec Jakub Veselý.
Na konci ledna se musel řešit další problém, protože týmu se nedařilo podle představ, a proto na vlastní žádost odešel kouč Jakub Koloušek. Mužstvo poté vedl nově sestavený triumvirát v čele s hlavním trenérem Vladanem Mertou a asistenty Jakubem Veselým a Petrem Bromem, jehož klub narychlo angažoval.
„Myslím si, že jsme se dobře doplňovali a na to, jak se ta sezona vyvíjela všelijak a co všechno jsme museli organizačně řešit, není ten konečný výsledek špatný. Jsme v nejlepší čtyřce extraligy a budeme zase hrát evropský pohár,“ tvrdí Veselý.
Šlo ale jen o provizorní řešení do konce sezony a liberecký tým nyní oficiálně oznámil, že novým hlavním trenérem volejbalistů Dukly bude Aleš Dittrich. „Sázíme na to, že je Liberečák a ambiciózní trenér v ideálním věku,“ řekl Veselý.
„Oslovil jsem ho už loni, ale to jsme se ještě nedomluvili, protože měl platnou smlouvu v Benátkách. Letos už to ale klaplo, protože to chce zkusit ve větším klubu s širším kádrem, a mám z toho radost.“
Nový kouč Dukly Dittrich, jehož asistentem bude Merta, bude s vedením armádního klubu složení kádru na novou sezonu definitivně ladit během května. „Petru Bromovi moc děkujeme za to, že nám pomohl v těžké chvíli, ale na další spolupráci už jsme se nedomluvili,“ uvedl Jakub Veselý, který se zase bude plně věnovat roli sportovního ředitele.