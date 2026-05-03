Trenérská změna v Liberci: volejbalisty Dukly povede Dittrich

Autor:
  11:37
Bývalý volejbalový blokař Aleš Dittrich působil v Dukle Liberec od roku 1999 a vybojoval s ní dva mistrovské tituly. Po deseti letech zamířil do Benátek nad Jizerou, kde se postupně z hráče vypracoval na post hlavního kouče. V benáteckém klubu osmačtyřicetiletý Dittrich na začátku března po dohodě skončil a po dlouhé době se vrací do Liberce, kde od nové sezony povede extraligový tým mužů.

Liberecké volejbalisty povede Aleš Dittrich. Na snímku se radí s hráči Benátek. | foto: VK Benátky nad Jizerou

Volejbalisté liberecké Dukly zažili kvůli vážným zdravotním problémům tří klíčových hráčů a následné trenérské rošádě divokou sezonu. Na jejím konci se ale přece jen vyšvihli až do bojů o medaile, na bronz však po dvouzápasové sérii s Českými Budějovicemi nedosáhli a stejně jako loni obsadili v extralize 4. příčku.

„Bylo to složité, protože ještě před startem jsme na celou sezonu přišli o reprezentačního blokaře Šábrta a estonského smečaře Kordase a následně po několika kolech musel skončit i kanadský univerzál House. Všichni by nejspíš patřili mezi adepty základní sestavy a museli jsme operativně shánět náhrady, což nebylo snadné. Pokud jde o post blokařů, sezonu jsme odehráli ve třech,“ popsal strasti sportovní ředitel VK Dukla Liberec Jakub Veselý.

Na konci ledna se musel řešit další problém, protože týmu se nedařilo podle představ, a proto na vlastní žádost odešel kouč Jakub Koloušek. Mužstvo poté vedl nově sestavený triumvirát v čele s hlavním trenérem Vladanem Mertou a asistenty Jakubem Veselým a Petrem Bromem, jehož klub narychlo angažoval.

„Myslím si, že jsme se dobře doplňovali a na to, jak se ta sezona vyvíjela všelijak a co všechno jsme museli organizačně řešit, není ten konečný výsledek špatný. Jsme v nejlepší čtyřce extraligy a budeme zase hrát evropský pohár,“ tvrdí Veselý.

Šlo ale jen o provizorní řešení do konce sezony a liberecký tým nyní oficiálně oznámil, že novým hlavním trenérem volejbalistů Dukly bude Aleš Dittrich. „Sázíme na to, že je Liberečák a ambiciózní trenér v ideálním věku,“ řekl Veselý.

„Oslovil jsem ho už loni, ale to jsme se ještě nedomluvili, protože měl platnou smlouvu v Benátkách. Letos už to ale klaplo, protože to chce zkusit ve větším klubu s širším kádrem, a mám z toho radost.“

Nový kouč Dukly Dittrich, jehož asistentem bude Merta, bude s vedením armádního klubu složení kádru na novou sezonu definitivně ladit během května. „Petru Bromovi moc děkujeme za to, že nám pomohl v těžké chvíli, ale na další spolupráci už jsme se nedomluvili,“ uvedl Jakub Veselý, který se zase bude plně věnovat roli sportovního ředitele.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Sánchez Izquierdo vs. KolářTenis - - 3. 5. 2026:Sánchez Izquierdo vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 6:6
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Švédsko vs. FinskoHokej - - 3. 5. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.40
  • 4.00
  • 1.75
Boloňa vs. CagliariFotbal - 35. kolo - 3. 5. 2026:Boloňa vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 2.80
  • 3.70
Teplice vs. SlováckoFotbal - 1. kolo - 3. 5. 2026:Teplice vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 13:00
  • 2.10
  • 3.41
  • 3.63
Valentová vs. UčidžimováTenis - - 3. 5. 2026:Valentová vs. Učidžimová //www.idnes.cz/sport
3. 5. 13:30
  • 1.41
  • -
  • 2.87
Celta Vigo vs. ElcheFotbal - 34. kolo - 3. 5. 2026:Celta Vigo vs. Elche //www.idnes.cz/sport
3. 5. 14:00
  • 1.75
  • 4.07
  • 4.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

ONLINE: Teplice - Slovácko 0:0, hosté potřebují body, domácí se mohou uklidnit

Sledujeme online
John Auta (vlevo) v dresu Teplic stíhá Daniela Tetoura ze Slovácka.

Na závěr základní části prohráli důležitý zápas s Duklou, teď to fotbalisté Slovácka chtějí odčinit. Na úvod skupiny o záchranu hrají proti Teplicím. Utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete...

3. května 2026  12:30

S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.

Navzdory prosbám, ať fanoušci zůstanou na tribunách, se po závěrečném hvizdu vyvalila na hřiště modrá vlna. Třicet tisíc diváků jásalo, že Ipswich se po roční pauze opět vrací do fotbalové Premier...

3. května 2026  12:09

Lámal jsem lidem kosti za peníze a řešil spory. Karma mi to vrátila, vypráví Živný

Premium
Seznamte se s legendou. FRANTIŠEK ŽIVNÝ (52) je jediný český mistr světa v...

Seznamte se s legendou. František Živný je jediný český mistr světa v páce, které se ve světě říká armwrestling. Dnešní invalidní důchodce má za sebou velice barvitý život, v němž to občas bylo jako...

3. května 2026

Trenérská změna v Liberci: volejbalisty Dukly povede Dittrich

Liberecké volejbalisty povede Aleš Dittrich. Na snímku se radí s hráči Benátek.

Bývalý volejbalový blokař Aleš Dittrich působil v Dukle Liberec od roku 1999 a vybojoval s ní dva mistrovské tituly. Po deseti letech zamířil do Benátek nad Jizerou, kde se postupně z hráče...

3. května 2026  11:37

Pražský maraton vyhráli Tsegu a Jelimová, český titul obhájil Havlena

Etiopan Berehanu Tsegu ovládl Pražský maraton v čase 2:05:51.

Pražský maraton ovládli Etiopan Berehanu Wendemu Tsegu, jenž časem 2:05:51 zaostal o 42 sekund za rekordem závodu, a Milicent Jelimová. Keňská běžkyně zvládla debut na trati dlouhé 42.195 metrů...

3. května 2026  11:24

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Hořké jubileum. Messi ve stém utkání za Miami skóroval, jeho tým ztratil náskok 3:0

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Argentinský fotbalista Lionel Messi musel v jubilejním zápase za Miami strávit hořkou porážku. Při 100. soutěžním startu v dresu Interu se světový šampion zapsal i mezi střelce, ale týmu z Floridy v...

3. května 2026  10:51

Z posledního místa k závratnému triumfu. Kentucky Derby ovládl hřebec Golden Tempo

Hřebec Golden Tempo vítězí po strhujícím finiši z úplného chvostu startovního...

Hřebec Golden Tempo vyhrál po strhujícím finiši z úplného chvostu startovního pole slavný dostih Kentucky Derby. K triumfu ve 152. ročníku jej před 150.415 diváky na závodišti Churchill Downs v...

3. května 2026  10:21

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Brankář Martin Jedlička přišel do Baníku Ostrava v zimní pauze na hostování z Plzně. A byť s týmem bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži, přeje si v klubu zůstat i příští sezonu. Neodradily ho...

3. května 2026

Velká cena Miami formule 1 začne kvůli hrozbě bouřky o tři hodiny dřív

Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Miami

Velká cena Miami formule 1 začne o tři hodiny dříve oproti původnímu plánu. Kvůli obavám z bouřky posunuli pořadatelé začátek čtvrtého závodu sezony na 13:00 místního času, 19:00 SELČ.

3. května 2026  8:14

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Velký obrat v sérii dokonán. Philadelphia vyřadila Boston z play off NBA

Basketbalisté Philadelphie oslavují postup přes Boston. Zleva Tyrese Maxey,...

Basketbalisté Philadelphie jsou ve druhém kole play off NBA. V rozhodujícím sedmém utkání porazili Boston na jeho hřišti 109:100 a celou sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Vyrovnali tím nejlepší klubový...

3. května 2026  8:10

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Společně s dalšími členy útoku byli v utkání proti Švédsku cítit, nachomýtli se celkově ke čtyřem gólům. I přes mírné výpadky v české defenzivě ho ale mohla těšit alespoň premiérová trefa v...

3. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.