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Volejbalistky splnily roli favoritek. V Lize národů si poradily s Bulharskem

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  18:47aktualizováno  19:17

Česká volejbalistka Michaela Mlejnková se raduje v utkání proti Bulharsku. | foto: Profimedia.cz

Češky ve volejbalové Lize národů porazily 3:1 Bulharsko. První set sice prohrály 16:25, ale v dalších sadách dominovaly a získaly je 25:12, 25:19 a 25:14. V letošním ročníku elitní reprezentační soutěže si připsaly pátou výhru z jedenácti zápasů, první na tomto turnaji v Bělehradě. Třiceti body k tomu pomohla univerzálka Monika Brancuská

Proti aktuálně poslednímu týmu Ligy národů byly Češky favoritkami. Trenér Jannis Athanasopulos se po obměně proti Nizozemsku vrátil k základní sestavě, která odehrála většinu zápasu s Německem. Jen na liberu místo Daniely Jansové začala Veronika Dostálová. V úvodu se Češkám nedařilo, v prvním setu byly Bulharky výrazně přesnější a důraznější a jednoznačně ho vyhrály.

Ve druhé sadě Dostálovou na liberu doplnila Jansová, která nastupovala při českém servisu. Hra celého týmu se zlepšila, větší trpělivost přinášela reprezentantkám úspěch. Rozehrála se Brancuská, která v první sadě zaznamenala jen dva body, ale pak začala zakončovat jednu nahrávku za druhou. Bulharky na to nenašly odpověď a získaly jen dvanáct bodů.

Třetí sada byla nejvyrovnanější. České volejbalistky si rychle vypracovaly náskok, ale pak sérií nevynucených chyb v útoku nechaly soupeřky vyrovnat na 16:16. Víc jim ale nepovolily, rychle znovu odskočily. Po bloku Magdalény Jehlářové šly do vedení 21:18 a právě Jehlářová zanedlouho útokem uzavřela set.

Ve čtvrtém dějství držely Bulharky krok jen do stavu 5:5. Pak se české volejbalistky znovu zkoncentorvaly a další dva bloky Jehlářové, která celkem zapsala 12 bodů, znamenaly vedení 12:6. Pak už Bulharky odpadly a Češky dohrávaly zápas v exhibičním tempu.

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Jubilejním 30. bodem ho nechytatelnou smečí uzavřela Brancuská. „Byla neuvěřitelná. Ve čtvrtek jsme ji nechali na lavičce a přišla tentokrát velmi odpočatá. Asi ji musím častěji nechávat na lavičce,“ řekl s úsměvem kouč Athanasopulos v nahrávce pro média. Ocenil ale i čtvrteční výkon Gabriely Orvošové, který mu zamotal hlavu. „V noci jsem nespal, protože máme dvě skvělé univerzálky,“ poznamenal.

Za klíčový faktor pátečního duelu považoval řeč těla svých svěřenkyň. „V prvním setu to nefungovalo. Mysleli jsme si, že tam přijdeme a vyhrajeme jen díky tomu, že jsme se ukázaly na kurtu. Ale tak to není. Po prvním setu jsme si o tom promluvili a děvčata zareagovala perfektně. Zlepšila se ve všech činnostech, ale hlavně v řeči těla. Myslím, že jsme byli lepším týmem a zasloužili jsme si vyhrát,“ dodal.

Hvězda zápasu Brancuská byla ráda, že český tým od druhého setu konečně našel jiskru, která mu dosud na turnaji v Bělehradě chyběla. Vlastní výkon nepřeceňovala. „Jsem ráda, že můžu týmu pomoct, ale já jsem jenom tupec, kdo skládá ty balony dolů, všichni ostatní mi to musí připravit. Takže spíš děkuju všem ostatním,“ řekla.

Výhrou za tři body se Češky po jedenácti duelech dostaly na 14 bodů, čímž vyrovnaly svůj zisk z loňské premiérové sezony ve VNL. Letošní ročník uzavřou v neděli proti Francii.

Liga národů volejbalistek v Bělehradě

Česko - Bulharsko 3:1 (-16, 12, 19, 14)
Rozhodčí: Aro (Fin.), Robb (Brit.). Čas: 113 min. Diváci: 185.
Sestava a body Česka: Jehlářová 12, Šmídová 8, Grozer 10, Koulisiani 10, Brancuská 30, Mlejnková 5, libera Dostálová/Jansová – Grabovská, Orvošová, Bukovská, Kneiflová. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Bulharska: A. Milanovová 11, Stojanovová 10, Paskovová 8.

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