Volejbalistky zahájily přípravu na ME výhrou nad Rumunskem, vrátila se Valková

Do utkání v Táboře se zapojila i nahrávačka Kateřina Valková, která se do týmu vrátila po květnovém zranění kolena.
Trenér české reprezentace Jannis Athanasopulos využil všechny tři zkušené nahrávačky, které měl k dispozici. O většinu regulérního zápasu se podělily Pavla Šmídová s Květou Grabovskou. Valková nastoupila v rámci dvojstřídání v části druhé a třetí sady a pak odehrála prakticky celý čtvrtý set. Zejména při výskoku při servisu pravou nohu s operovaným kolenem viditelně šetřila.
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České volejbalistky měly zápas s Rumunskem pod kontrolou. Proti soupeři, kterého předloni dvakrát porazily v Evropské lize, se dostaly do výraznějších problémů jen ve třetí sadě. Bez kapitánky Michaely Mlejnkové, kterou na smeči vystřídala Eva Svobodová, se dopouštěly řady nepřesností. Sada nakonec dospěla do vyrovnané koncovky, jež patřila českým hráčkám.
Na palubovce se neobjevila nejzkušenější česká reprezentantka Helena Grozer, která v červenci kvůli drobnému zranění nedohrála poslední zápas Ligy národů proti Francii. V základní sestavě místo ní nastoupila Magdalena Bukovská, Grozer strávila celý zápas na lavičce.
Další přípravný zápas mají české volejbalistky naplánovaný na pátek, kdy se rovněž od 17:00 utkají znovu s Rumunkami. Do ME vstoupí v pátek 21. srpna.
Přípravný zápas volejbalistek v Táboře
Česko - Rumunsko 3:0 (19, 17, 23), dodatečný set 25:16