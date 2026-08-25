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Volejbalistky mají jisté osmifinále ME! V Brně si poradily s Ukrajinou

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  21:18aktualizováno  21:53
České hráčky porazily Ukrajinu ve skupinovém zápase na domácím mistrovství...

České hráčky porazily Ukrajinu ve skupinovém zápase na domácím mistrovství Evropy. | foto: ČTK

Monika Brancušková se snaží překonat ukrajinskou blokařku.
Pohled do zaplněného brněnského publika během utkání Češek s Ukrajinou.
Český trenér Ioannis Athanasopulos instruuje hráčky v duelu s Ukrajinou na ME.
Momentka z utkání volejbalového mistrovství Evropy mezi Češkami a Ukrajinou.
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České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistily postup do osmifinále. Po vítězství 3:1 nad Ukrajinou si připsaly do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. K vítězství 25:17, 21:25, 25:19 a 25:21 pomohla Česku 21 body univerzálka Monika Brancuská. Domácí hráčky navíc skvěle bránily nad sítí, zaznamenaly 16 bodových bloků.

České volejbalistky do důležitého zápasu vlétly ve velkém stylu. Při servisu Pavly Šmídové výborně bránily ukrajinské útoky a samy z protiakcí skórovaly. Rychle odskočily. Ukrajinky se sice postupně rozehrály a poměrně spolehlivě uhrávaly body po svém příjmu, ale Češky zůstaly trpělivé, nenechaly si náskok vzít a ve druhé polovině setu měly další silnou pasáž, kdy se Ukrajinky jen těžko prosazovaly přes jejich bloky. Díky tomu odskočily na 22:13 a zbytek setu si pohlídaly.

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Ve druhé sadě Ukrajinky přitlačily na servisu a samy výborně přijímaly, takže se kombinacemi dostávaly do rozhozené domácí obrany. Naopak Češky se v útoku tolik neprosazovaly a prohrávaly 8:12. Pak sice další sérií výborných bloků srovnaly na 12:12 a dostaly se i do vedení 15:14, jenže pak přišla další zaváhání a inkasovaly pět bodů za sebou. V koncovce se ještě přiblížily na 19:21, ale víc jim Ukrajinky nedovolily.

Kompletní výsledky ME volejbalistek

„Ve druhém setu jsme to nebyli my. Nechali jsme se pětkrát zablokovat, udělali jsme tři chyby v útoku. To je příliš na zápas takhle vysoké úrovně,“ uvedl trenér Jannis Athanasopulos. Hlavní problém viděl v nahrávce z pole po nepřesných příjmech, která nebyla dostatečně dotažená k síti.

Do třetí sady vstoupily Češky lépe, když odskočily na 5:2. Ukrajinky ale nadále kladly velký odpor, byly razantnější. Naopak česká hra chvílemi postrádala přesnost, ale i z těžkých pozic dokázaly domácí hráčky útočit. Soupeřky na třináctém bodu vyrovnaly, ale Češky pokračovaly v bojovném výkonu a dva úspěšné jednobloky Ely Koulisiani a Heleny Grozer odstartovaly rozhodující trhák, který i díky zaváháním Ukrajinek pokračoval do stavu 21:15. Závěr nebyl ani z české strany bez chyb, ale poslední slovo v setu měla dvakrát v útoku Brancuská.

Monika Brancuská se snaží překonat ukrajinskou blokařku.

Upracovaný, ale efektivní volejbal předváděl český tým i ve čtvrté sadě. Do výraznějšího vedení se proti houževnatým Ukrajinkám, které ale občas pomohly lacinější chybou, dostaly Češky až na 18:14. Další bodovou sérii zaznamenaly při servisu specialistky na tuto činnost Báry Rejmanové, kdy v koncovce odskočily do pohodlného vedení 22:15. Sedmibodový polštář se jim hodil, protože pak přišla série chyb a Ukrajinky snížily na 20:22. To ale bylo z jejich strany vše, duel ukončila úspěšným útokem kapitánka Michaela Mlejnková.

Ukrajinské volejbalistky podle řeckého kouče v českých službách potvrdily svou kvalitu. „Zápas byl takový, jaký jsme čekali. Ukrajina měla poslední šanci. Kdyby vyhrála, tak si udržela šanci na postup. Byl to opravdu těžký zápas, protože Ukrajina je skvělý tým,“ složil soupeřkám poklonu.

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Své svěřenkyně pochválil za trpělivost a pozitivní energii, se kterou odehrály třetí a čtvrtý set. „Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát,“ poznamenal. Tříbodový zisk je důležitý nejen z hlediska vývoje tohoto turnaje. „Jsme velmi šťastní, protože tyhle zápasy přinášejí také hodně bodů do světového žebříčku,“ doplnil kouč.

Ve čtvrtek budou české reprezentantky s Bulharskem hrát o co nejlepší pozici do play off. Pokud Řekyně nebudou ve středu bodovat proti dosud suverénnímu Srbsku, nehrozí Češkám čtvrtá příčka.

ME volejbalistek v Brně, skupina B

Česko - Ukrajina 3:1 (17, -21, 19, 21)

Rozhodčí: Simonovská (Č. Hora), Robles (Šp.). Čas: 110 min. Diváků: 3 121.
Sestava a body Česka: Šmídová 6, Grozer 14, Koulisiani 12, Brancuská 21, Mlejnková 12, Jehlářová 12, libero Jansová – Valková, Orvošová, Rejmanová 2. Trenér Athanasopulos.
Nejvíce bodů Ukrajiny: Artyšuková 18, Milenková 16, Meljuškynová a Dorsmanová po 12.

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