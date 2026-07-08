Volejbalistky v Lize národů prohrály s Němkami 1:3, osmička se jim vzdaluje

České reprezentantky s přispěním nahrávačky Pavly Šmídové, jež se po absenci na Filipínách vrátila k týmu, vstoupily do utkání lépe. Díky odvážné a trpělivé hře podpořené výbornou obranou, kterou po svatbě pod novým jménem dirigovala Daniela Jansová, se rychle dostaly do vedení a náskok udržely až do závěru.
Devíti chybami v této části zápasu jim k tomu pomohly Němky, které do druhého setu vlétly jako vyměněné. Od prvních výměn diktovaly tempo, české útoky se často rozbíjely o jejich bloky. Znamenalo to jejich rychlé vedení 14:5 a nápor neotupila ani série střídání. Na palubovku se dostaly téměř všechny hráčky z lavičky včetně debutující smečařky Petry Indrové.
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Němky pokračovaly v náporu i ve třetím setu, ale pak české volejbalistky otočily z 9:14 na 15:14 a v koncovce vedly 22:20. Závěr ale nezvládly, prohrály pět výměn za sebou, přičemž v posledních třech balonech to byly útočné chyby univerzálek Moniky Brancuské a Gabriely Orvošové a eso, které dostaly od německé blokařky Monique Strubbeové. „Byly to maličkosti, které nás stály celý ten set. Mohlo to vypadat jinak, kdybychom vyhrály třetí set,“ litovala v nahrávce pro média Šmídová.
Rozjeté Němky zápas bez problémů dotáhly do vítězného konce a stejně jako loni v Lize národů vzájemný duel vyhrály ve čtyřech setech. Osmnácti body jim k tomu pomohla devatenáctiletá smečařka Leana Grozerová. Ta dnes předčila svou nevlastní matku v českých barvách Helenu Grozer, která zaznamenala jen pět bodů. Nejproduktivnější Češkou byla se 16 body Brancuská.
„Byl to zápas jak na houpačce. Němky od druhého setu začaly hrát úplně jiný volejbal. Začaly si víc věřit, začaly víc tlačit na servisu, odtáhly nás od sítě a my jsme to potom měly těžké prosadit se v útoku,“ shrnula zkušená nahrávačka Šmídová.
Další utkání v Bělehradě čeká české volejbalistky ve čtvrtek proti Nizozemsku. „Musíme se z tohoto zápasu poučit, zvednout hlavy a být za méně než 24 hodin připravené znovu hrát,“ poznamenal trenér Athanasopulos.
Češky mají po devíti zápasech bilanci čtyř výher a pěti porážek a v neúplné tabulce na aktuálně postupovou sedmou příčku ztrácejí pět bodů.
Utkání Ligy národů volejbalistek v Bělehradě
Česko - Německo 1:3 (22, -15, -22, -17)