Volejbalistky Liberce vyhrály v Brně před rekordní návštěvou, zářila Jelínková

Zápas ve Winning Group Areně sledovalo 2752 diváků, což je nový rekord extraligy. Dosavadním maximem bylo 2041 lidí z brněnského derby ve finále v roce 2024 mezi KP a Šelmami.
Druhý zápas série na tři vítězství se hraje v neděli v Liberci, do Brna se týmy vrátí ve čtvrtek.
Nejvíce bodující hráčkou zápasu byla s 24 body hostující smečařka Simona Jelínková, libero Dukly Lucie Kolářová byla vyhlášena nejlepší hráčkou utkání. „Byl to výborný zápas ve skvělé atmosféře velké haly. Podaly jsme maximálně bojovný a týmový výkon, kterým jsme domácí asi zaskočily,“ řekla Kolářová.
Úvod zápasu vyšel lépe hostujícím hráčkám, které šly do vedení 5:2 a přinutily favorizované Šelmy k oddechovému času. Po něm Brňanky uhrály pět bodů v řadě a tento náskok si držely prakticky až do závěru setu. V něm střídající Fixová pomohla servisem k odvrácení pěti setbolů Šelem, ale nikoliv k obratu.
Ve druhém setu se povedlo libereckým volejbalistkám zatlačit domácí hráčky do defenzivy, dařil se jim servis a také útok. Bylo z toho vedení 14:9 a 17:12. Výkon Dukly podpořila i mladá nahrávačka Pragerová, což vedlo k vyrovnání na 1:1 na sety. „Nevycházel nám útok, nedávali jsme do něj maximum, tím jsme umožnili soupeři lehce bodovat,“ řekl kouč Brňanek Ondřej Marek. „Možná se na tom podepsala i psychika, kterou jsme narušili tvrdým útokem,“ poznamenal trenér Liberce Martin Hroch.
Liberec v pestré a důrazné hře pokračoval i ve třetí sadě a opět držel soupeřky pod tlakem. Brňanky tak nemohly rozvinout svoji nejsilnější zbraň, kterou byl v celé sezoně útok.
Šelmy se dostaly do situace, kterou v sezoně téměř nepoznaly – za stavu 1:2 na sety musely odvracet hrozbu porážky. V úvodu čtvrtého dějství se hra vyrovnala, Liberci se ale podařilo odskočit ze stavu 11:11 na 16:11. Dukla neslevila z téměř bezchybného výkonu a dotáhla duel k vítěznému konci. „Nemohly jsme se dostat do tempa, Liberec podal nadlidský výkon. Musíme přidat na razanci v útoku a zlepšit se ve všech činnostech,“ konstatovala kapitánka Šelem Ivona Marková.
Finále play off volejbalové extraligy žen
1. zápas
Šelmy Brno - Dukla Liberec 1:3 (22, -17, -17, -19)