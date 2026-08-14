Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Volejbalistky v generálce na brněnské ME prohrály se Srbkami i podruhé

Autor: ,
  22:28

Monika Brancuská útočí v zápase s Polskem. | foto: VolleyballWorld

V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i podruhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály 0:3 po vyrovnaných setech 20:25, 23:25 a 22:25.

Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebraly. Se Srbskem se už na ME utkají Češky 23. srpna, o dva dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.

„Oproti včerejšku jsme udělaly velký pokrok, i když výsledek tomu moc neodpovídá. Je škoda, že jsme neurvaly aspoň set nebo i víc, protože dneska jsme nějaké věci zlepšily a zápas vypadal líp,“ řekla v nahrávce Daniela Jansová hrající na postu libera.

Druhá výhra se rodila složitěji. Češky však v přípravě na ME opět zdolaly Rumunsko

V prvním i druhém setu šel český tým do koncovky s dvou až tříbodovým náskokem, ale neudržel ho. „Vždycky do dvacítky jsme hrály super. Byly krásné výměny, ale po dvacítce jsme se zasekly v jedné rotaci a nedokázaly jsme se z ní dostat,“ dodala.

Srbky nechaly odpočívat hvězdnou univerzálku Tijanu Boškovičovou, s 21 body byla jejich nejúdernější hráčkou Aleksandra Uzelacová. Útočné statistiky Češek vedla Monika Brancuská se 17 body.

Trenér české reprezentace Jannis Athanasopulos si přípravu s extrémně těžkým soupeřem pochvaloval. „Bylo to těsné a měli jsme šance, ale Srbky hrály na vysokém levelu, velmi agresivně servírovaly a my jsme dnes měli pár drobných problémů s příjmem. I jejich bloky jsou skvělé. Ale i tak jsme dnes měli spoustu velmi dobrých momentů a jen malé detaily rozhodly zápas pro Srbsko. Ale přesně o to nám šlo: hledali jsme co nejsilnějšího soupeře před evropským šampionátem, který by prověřil naše limity,“ řekl.

V nominaci má stále 16 hráček a pokračovat s nimi bude i od pondělka už v Brně. Do začátku ME musí kádr zúžit na čtrnáct. „Všechny si zaslouží být v týmu. Není pro mě jednoduché se rozhodnout, kdo bude nakonec chybět ve finální čtrnáctičlenné nominaci. Musíme ale udělat to, co je podle nás nejlepší pro tým,“ dodal.

Přípravný zápas volejbalistek před ME

Bělehrad

Srbsko - Česko 3:0 (20, 23, 22), dodatečný set 25:19

Zápas se hrál za zavřenými dveřmi

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Stoianaová vs. ValentováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 14. 8. 2026:Stoianaová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Aritma Praha vs. PovltavskáFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Aritma Praha vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 1.55
  • 3.59
  • 4.18
Neratovice vs. Jablonec BFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Neratovice vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:15
  • 2.15
  • 3.58
  • 2.36
Velké Hamry vs. ZápyFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Velké Hamry vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
15. 8. 10:30
  • 4.54
  • 3.97
  • 1.45
Chrudim vs. VarnsdorfFotbal - 2. kolo - 15. 8. 2026:Chrudim vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
15. 8. 11:00
  • 3.77
  • 4.08
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Svatba, na kterou se čekalo. Cristiano Ronaldo si vzal Georginu Rodríguezovou

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou na předávání cen Globe Soccer.

Cristiano Ronaldo je ženatý. Portugalská fotbalová superstar si vzala svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou. Pár, který společně vychovává pět dětí, si řekl své ano 11. srpna při civilním...

ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje,

Dalším mužským tenisovým turnajem v kategorii Masters je podnik v Cincinnati, hraje se od 13. do 23. srpna 2026. Budou u toho i Češi, sledujte live streamy online.

14. srpna 2026  23:51

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Do amerického Cincinnati se sjedou ty nejlepší tenistky světa, od 13. do 23. srpna 2026 se zde totiž koná turnaj kategorie WTA 1000. V akci je i spoustu Češek, sledujte je v přímém přenosu.

14. srpna 2026  23:48

ME v atletice 2026: Program 5. dne, oštěpařky v kvalifikaci i start sedmiboje

Karsten Warholm v rozběhu na 400 metrů překážek na mistrovství světa v Tokiu.

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu pokračuje v pátek 14. srpna pátým soutěžním dnem. Dopolední program nabídne start ženského sedmiboje, rozběhy štafet a kvalifikaci oštěpařek. Večerní...

14. srpna 2026  23:01

Rekord Kratochvílové odolal, české oštěpařky vypadly na ME už v kvalifikaci

Oštěpařka Nikola Ogrodníková v kvalifikaci na atletickém mistrovství Evropy v...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Večerní program pátého dne atletického mistrovství Evropy v Birminghamu nabídl očekávané finále běhu na 800 metrů žen. A i po něm platí, že světovou rekordmankou je stále Jarmila Kratochvílová. Adéla...

14. srpna 2026  22:51

Volejbalistky v generálce na brněnské ME prohrály se Srbkami i podruhé

Monika Brancuská útočí v zápase s Polskem.

V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i podruhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály 0:3 po...

14. srpna 2026  22:28

Fantastický Knedla je mistrem Evropy! V Paříži ovládl setinové drama na padesátce

Miroslav Knedla se zlatou medailí z ME v Paříži.

Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24,11 vylepšil o osm setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Seemanovou,...

14. srpna 2026  20:14,  aktualizováno  22:12

Rezerva Slavie přehrála ve druhé lize Duklu, obrat nastartoval Necid

ilustrační snímek

Fotbalisté Dukly ve čtvrtém kole podlehli doma dvěma góly v závěru B-týmu Slavie 1:3 a poprvé v druholigové sezoně nebodovali. Naopak hosté udrželi neporazitelnost. Nováček Kladno se s Vlašimí...

14. srpna 2026  20:59

Bejlek v Cincinnati jasně přejela Plíškovou, Macháč i Kopřiva končí v prvním kole

Česká tenistka Sára Bejlek během zápasu proti Ize Šwiatekové na turnaji v...

Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla také...

14. srpna 2026  19:27,  aktualizováno  20:55

Sparta - Teplice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

John Mercado hrál proti Lyonu výborně a díky němu pojede Sparta do Francie s...

Sobotní program 4. kola Chance Ligy nabídne duel na pražské Letné, kam přijedou Teplice. Zápas se odehraje 15. srpna od 17:00. Zatímco domácí tým se po pomalejším startu snaží vrátit do špičky,...

14. srpna 2026  20:37

Zemřel cyklista Tarling, bratr hvězdy Ineosu. Během závodu se srazil s autem

Finlay Tarling na závodě Boucles de la Mayenne.

Během osmé etapy Kolem Portugalska tragicky zemřel devatenáctiletý cyklista Finlay Tarling, který oblékal dres rozvojového týmu NSN. Velšan byl bratrem Joshuy Tarlinga, evropského šampiona v časovce...

14. srpna 2026  18:54,  aktualizováno  20:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bezos vstupuje do sportu. Zakladatel Amazonu je spolumajitelem Liverpoolu

Jeff Bezos při odchodu z hotelu Aman Venice v Benátkách (27. června 2025)

Majitelé Liverpoolu se dohodli na prodeji zhruba třetiny slavného fotbalového klubu konsorciu, jehož součástí je i miliardář a zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Skupina vedená britsko-indickým...

14. srpna 2026  19:46

Pavelkovy končí ve čtvrtfinále, 5. místem vybojovaly na ME nejlepší české umístění

Anna Pavelková se snaží vybrat útok Američanek.

Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy podlehly ve čtvrtfinále mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách favorizovaným Nizozemkám Katje Stamové s Raisou Schoonovou 13:21, 9:21 a jako nejlepší...

14. srpna 2026  10:17,  aktualizováno  19:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×