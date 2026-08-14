Volejbalistky v generálce na brněnské ME prohrály se Srbkami i podruhé

Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebraly. Se Srbskem se už na ME utkají Češky 23. srpna, o dva dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.
„Oproti včerejšku jsme udělaly velký pokrok, i když výsledek tomu moc neodpovídá. Je škoda, že jsme neurvaly aspoň set nebo i víc, protože dneska jsme nějaké věci zlepšily a zápas vypadal líp,“ řekla v nahrávce Daniela Jansová hrající na postu libera.
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Druhá výhra se rodila složitěji. Češky však v přípravě na ME opět zdolaly Rumunsko
V prvním i druhém setu šel český tým do koncovky s dvou až tříbodovým náskokem, ale neudržel ho. „Vždycky do dvacítky jsme hrály super. Byly krásné výměny, ale po dvacítce jsme se zasekly v jedné rotaci a nedokázaly jsme se z ní dostat,“ dodala.
Srbky nechaly odpočívat hvězdnou univerzálku Tijanu Boškovičovou, s 21 body byla jejich nejúdernější hráčkou Aleksandra Uzelacová. Útočné statistiky Češek vedla Monika Brancuská se 17 body.
Trenér české reprezentace Jannis Athanasopulos si přípravu s extrémně těžkým soupeřem pochvaloval. „Bylo to těsné a měli jsme šance, ale Srbky hrály na vysokém levelu, velmi agresivně servírovaly a my jsme dnes měli pár drobných problémů s příjmem. I jejich bloky jsou skvělé. Ale i tak jsme dnes měli spoustu velmi dobrých momentů a jen malé detaily rozhodly zápas pro Srbsko. Ale přesně o to nám šlo: hledali jsme co nejsilnějšího soupeře před evropským šampionátem, který by prověřil naše limity,“ řekl.
V nominaci má stále 16 hráček a pokračovat s nimi bude i od pondělka už v Brně. Do začátku ME musí kádr zúžit na čtrnáct. „Všechny si zaslouží být v týmu. Není pro mě jednoduché se rozhodnout, kdo bude nakonec chybět ve finální čtrnáctičlenné nominaci. Musíme ale udělat to, co je podle nás nejlepší pro tým,“ dodal.
Přípravný zápas volejbalistek před ME
Bělehrad
Srbsko - Česko 3:0 (20, 23, 22), dodatečný set 25:19
Zápas se hrál za zavřenými dveřmi