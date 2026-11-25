„Měly jsme v utkání hezké pasáže, ale bohužel v každém setu jsme nedokázaly několik balonů otočit a soupeřky získaly náskok, který jsme už nedohnaly. Problém byl v našich chybách,“ prohlásila frýdecko-místecká smečařka Aneta Bauerová, která dočasně převzala roli kapitánky po zraněné blokařce Veronice Fukalové a s 19 body byla nejúdernější hráčkou domácích.
Sokolky nezvládly koncovku první sady, byť v ní vedly 19:18. Na podání ale přišla Stefánia Szakályová a domácí hráčky propadly na přihrávce.
„Dostat tři esa v koncovce, to by se nemělo stávat. Na přihrávce nám to víckrát ulétlo a soupeřky vždycky odskočily,“ řekla frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková. „Potřebujeme lépe útočit z pozice účka, tam se trápíme a nejsme schopné najít dobrou variantu. To nám chybělo k nějaké takové pestrosti hry.“
Frýdecko-místecké hráčky vydřely koncovku druhé sady, ale v dalších dvou nezachytily začátek a ztrátu už marně dotahovaly.
„Békéscsaba je neskutečně silný soupeř. Ale byl to krásný zápas. Takticky jsme ubránily, co jsme měly. Bohužel jejich univerzálka (Kubánka Greisy Finé byla s 23 body nejvíce bodující hráčkou utkání – pozn. red.), to je jump, dává rány kam chce. Bodovala a dostávala svůj tým do klidu,“ upozornila Dedková.
Přece jen pro frýdecko-místecký klub to byl historický okamžik. Jak ho hráčky vnímaly?
„Váží si toho a poctivě se na zápas chystaly,“ řekla Dedková. „Přivést do města i do kraje Pohár CEV, to je obrovský bonus, velká pocta.“
Dodala, že příprava utkání po Lize mistrů druhého nejvýznamnějšího evropského poháru stála všechny organizátory neskutečně moc sil. „A přestože jsme prohrály, hráčky předvedly nádherný výkon a doufám, že to diváci, kteří přišli, ocení,“ uvedla Dedková.
„Nervozita byla. Pro klub, pro Frýdek-Místek to je velká věc,“ přiznala Bauerová. „A jsme rády i za ten jeden vyhraný set. Tak musíme hrát v odvetě. Šanci na postup pořád máme.“
Odveta v Maďarsku bude 3. prosince od 18.00. Vítězky v osmifinále narazí na řecký Panionios Nea Smyrni.
Pohár CEV volejbalistek
úvodní utkání 1. kola
Frýdek-Místek - Békéscsaba 1:3 (-20, 24, -20, -16)