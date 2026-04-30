Volejbalistka roku Brancuská míří do Itálie. Splnil se mi velký sen, rozplývá se

Se Suhlem, kam přišla před rokem z Olympu Praha, vyhrála německou ligu i pohár. V obou soutěžích si vysloužila ocenění pro nejlepší hráčku na svém postu. V bundeslize měla průměr přes 20 bodů na zápas a byla suverénně nejúdernější hráčkou.
„V této sezoně všechny ohromila a jsme si jisti, že má na to, aby se jí dařilo i v Itálii,“ řekl Andrea Saini, šéf Busta. „Je to typ hráčky, která dokáže bodovat, jak dokazují čísla z nedávno skončené německé ligy. Taková volejbalistka nám už několik let chyběla,“ uvedl.
Za Busto Arsizio hrály v minulosti Aneta Havlíčková a Helena Havelková, které se podílely na historické sezoně před 14 lety, kdy klub ovládl ligu, pohár i superpohár. V ročníku 2023/24 v týmu působila Kateřina Valková.
„Během reprezentačních srazů budu mít čas si s nimi promluvit, abych tým lépe poznala, než se k němu připojím,“ plánuje Brancuská.