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Zlato mladých volejbalistů! Češi jsou i díky skvělému Pastrňákovi mistři Evropy

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  22:58

Český volejbalista Matěj Pastrňák. | foto: Profimedia.cz

Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa, získal zlato v Albufeiře v Portugalsku po finálovém vítězství 3:1 nad Polskem.

Češi na turnaji z pěti zápasů prohráli jen na úvod 2:3 s Francií, za níž skončili v základní skupině druzí.

V pátek otočili semifinálový souboj s Izraelem ze stavu 0:2 na sety a v sobotu sváděli dlouho obrovskou bitvu s Polskem, které na předchozích dvou ME do 22 let získalo bronz.

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Tým kolem hráčů extraligového mistra Karlovarska Matěje Pastrňáka, Antonína Klimeše, Matyáše Chromce nebo Václava Seidla prohrál úvodní sadu 25:27, stejným poměrem získal druhou a pak se mu povedlo získat koncovku třetího. Zejména Pastrňákovou zásluhou dominoval 25:20 a poté už Polákům nedal šanci.

Současný tým završil zlatem juniorskou éru, titul v mládežnické kategorii naposledy slavili Češi díky kadetům na ME v roce 2017 v Maďarsku. Pastrňák se na triumfu podílel 24 body, Seidl 20 body a Klimeš mimo jiné pěti bloky.

Mistrovství Evropy volejbalistů do 22 let

Albufeira (Portugalsko)

Finále: Česko - Polsko 3:1 (-25, 25, 20, 13)

o 3. místo: Izrael - Francie 3:0 (21, 23, 18)

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Paraguay vs. FrancieFotbal - Osmifinále - 4. 7. 2026:Paraguay vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 17.00
  • 4.80
  • 1.27
Muchová vs. KrejčíkováTenis - - 5. 7. 2026:Muchová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
5. 7. 13:30
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Rapid Vídeň vs. PardubiceFotbal - - 5. 7. 2026:Rapid Vídeň vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
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Wieczysta vs. SlaviaFotbal - - 5. 7. 2026:Wieczysta vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
5. 7. 17:00
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  • 4.55
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