Volejbalista Suda o svém comebacku do Ústí: Už jsem nechtěl jen trénovat

„Když si nasadím růžové brýle, tak letos můžeme být i třetí,“ usmívá se sedmadvacetiletý hráč, jenž se do Ústí vrací po třech letech strávených v Liberci a v Praze. „Třetí místo je samozřejmě vtip, ale první osmičku urvat můžeme,“ věří Suda.
Když se ohlíží za svojí tříletkou mimo Ústí, má smíšené pocity. „V Liberci to bylo dobré, vracel jsem se do známých vod, odtamtud jsem do Ústí přišel. Byl jsem tam spokojený, ale chtěl jsem zkusit něco víc, což byl pro mě krok do Prahy. A tam se to úplně nepodařilo,“ přiznává.
Hlavně herní vytížení neměl takové, jaké by si představoval. „Nechtěl jsem už zůstávat v tom, že budu jenom trénovat, tak jsem šel sem, kde by to herní vytížení mělo být větší,“ vysvětluje svůj comeback.
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I když se výrazněji neprosadil do sestavy ambiciózních Lvů, kteří každý rok hrají o titul, zkušenost to byla velká. „Lidsky to bylo skvělé, našel jsem si tam pár kamarádů. Ale herně to nešlo. Když se nám zranil cizinec-smečař, už to vypadalo, že bych mohl být vytíženější, než jsem si před jsem před sezonou myslel. Jenže nakonec klub koupil jiného hráče, takže to nedopadlo,“ mrzí Sudu. „Ta sezona už pak byla dlouhá a pro mě těžká i na hlavu.“
Navíc neskončila ani titulem, Lvi padli v pátém zápase finále extraligy s Karlovarskem. „Raději už nechci rozebírat, proč se to stalo. Je to za námi.“
Teď se soustředí na angažmá v Ústí, kde by měl plnit roli prvního smečaře. „Bavili jsme se o tom, ale slíbit vám samozřejmě nikdo nic nemůže. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti.“
Doplňovat se bude s dalšími smečaři Janem Vodičkou a Matějem Korandou, ofenzivní sílu týmu dodá také univerzál Matouš Lank, loni druhý nejproduktivnější hráč extraligy. „Doufám, že by nám to mohlo sednout. Snad to tady dopadne dobře, všichni pro to uděláme maximum. Nikdo tu už nechce mít starost s baráží, té se chceme vyhnout obloukem,“ nerad by zažíval nervák spojený s bojem o záchranu extraligy.
I v minulém ročníku Ústí dlouho směřovalo do baráže, ale pak ho převzal kouč Jakub Koloušek a vytáhl tým ze dna tabulky.
„Nikdy mě během kariéry nevedl, ale první dojmy z něj mám dobré. Stojí si za tím, co řekne, a chce, abychom všichni pracovali. Bude to fungovat,“ věří Suda.
Když Koloušek sestavoval mužstvo na novou sezonu, kvůli vztahům v kabině vsadil na české hráče. I proto v týmu už nepokračuje kanadský trojlístek Sorra – Duncanson – Haronga. „Pro partu je určitě lepší, když si všichni rozumějí, nikdo není z kola venku. Když máte v týmu jednoho cizince, je mi ho vždy trošku líto. Osm Čechů se baví a on je vynechaný, ale když je jich víc, tak si poradí,“ líčí své zkušenosti.
V Ústí bude letos jen slovenský blokař Patrik Marjov, další posila pro příští sezonu, jinak je tým ryze český. Mužstva ze špičky ovšem sází na zahraniční hvězdy a i díky nim se extraliga zvedá. „Úroveň stoupá, už i týmy ze středu tabulky mají pěkné zápasy, hrají dobrý volejbal. Můžeme se dohadovat, jestli to je kvůli cizincům, či českým hráčům, ale celkově to jde nahoru,“ pozoruje 197 centimetrů vysoký hráč.
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K přílivu cizinců do extraligy pomohly i úspěchy českého volejbalu na vrcholných akcích, ať už seniorské reprezentace, nebo mládežnických výběrů. „Určitě to k tomu přispělo, kluci ze zahraničí si řekli, že by to tady nemuselo být špatné. Top týmy v Česku nabízejí kvalitní prostředí pro hráče, kteří se tady vyhrají a pak se třeba posunou ještě dál.“
Za medailemi českého volejbalu z evropských i světových šampionátů stojí i lepší práce s mládeží. „Zkvalitnilo se to celkově. Pomáhá už jen to, že mladí hrají extraligu, to taky dřív nebývalo,“ připomíná Suda.
V Ústí uzavřel smlouvu zatím na jednu sezonu. „Po ní si řekneme, jak případně dál. Uvidíme, jak to dopadne.“ V ideálním případě tak, že se Sudou se do Ústí vrátí play off.