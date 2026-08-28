Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Volejbalista Suda o svém comebacku do Ústí: Už jsem nechtěl jen trénovat

Ondřej Bičiště
  8:41

Fotogalerie2

Radek Suda (ve žlutém) v dresu ústeckých volejbalistů. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Pamatuje časy, kdy volejbalové Ústí nad Labem hrálo v extralize naposledy play off. V roce 2022 mu smečař Radek Suda pomohl do čtvrtfinále, ale od té doby klub zažíval temné období – dvakrát pád do baráže, jednou předposlední místo.

„Když si nasadím růžové brýle, tak letos můžeme být i třetí,“ usmívá se sedmadvacetiletý hráč, jenž se do Ústí vrací po třech letech strávených v Liberci a v Praze. „Třetí místo je samozřejmě vtip, ale první osmičku urvat můžeme,“ věří Suda.

Když se ohlíží za svojí tříletkou mimo Ústí, má smíšené pocity. „V Liberci to bylo dobré, vracel jsem se do známých vod, odtamtud jsem do Ústí přišel. Byl jsem tam spokojený, ale chtěl jsem zkusit něco víc, což byl pro mě krok do Prahy. A tam se to úplně nepodařilo,“ přiznává.

Hlavně herní vytížení neměl takové, jaké by si představoval. „Nechtěl jsem už zůstávat v tom, že budu jenom trénovat, tak jsem šel sem, kde by to herní vytížení mělo být větší,“ vysvětluje svůj comeback.

Kanaďané končí. Chtěli jsme mít víc český tým, říká kouč Ústí. Těší ho patriot i posily

I když se výrazněji neprosadil do sestavy ambiciózních Lvů, kteří každý rok hrají o titul, zkušenost to byla velká. „Lidsky to bylo skvělé, našel jsem si tam pár kamarádů. Ale herně to nešlo. Když se nám zranil cizinec-smečař, už to vypadalo, že bych mohl být vytíženější, než jsem si před jsem před sezonou myslel. Jenže nakonec klub koupil jiného hráče, takže to nedopadlo,“ mrzí Sudu. „Ta sezona už pak byla dlouhá a pro mě těžká i na hlavu.“

Navíc neskončila ani titulem, Lvi padli v pátém zápase finále extraligy s Karlovarskem. „Raději už nechci rozebírat, proč se to stalo. Je to za námi.“

Teď se soustředí na angažmá v Ústí, kde by měl plnit roli prvního smečaře. „Bavili jsme se o tom, ale slíbit vám samozřejmě nikdo nic nemůže. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti.“

Ostravský nahrávač Marek Biernat a liberecký smečař Radek Suda sledují padající míč.

Doplňovat se bude s dalšími smečaři Janem Vodičkou a Matějem Korandou, ofenzivní sílu týmu dodá také univerzál Matouš Lank, loni druhý nejproduktivnější hráč extraligy. „Doufám, že by nám to mohlo sednout. Snad to tady dopadne dobře, všichni pro to uděláme maximum. Nikdo tu už nechce mít starost s baráží, té se chceme vyhnout obloukem,“ nerad by zažíval nervák spojený s bojem o záchranu extraligy.

I v minulém ročníku Ústí dlouho směřovalo do baráže, ale pak ho převzal kouč Jakub Koloušek a vytáhl tým ze dna tabulky.

„Nikdy mě během kariéry nevedl, ale první dojmy z něj mám dobré. Stojí si za tím, co řekne, a chce, abychom všichni pracovali. Bude to fungovat,“ věří Suda.

Když Koloušek sestavoval mužstvo na novou sezonu, kvůli vztahům v kabině vsadil na české hráče. I proto v týmu už nepokračuje kanadský trojlístek Sorra – Duncanson – Haronga. „Pro partu je určitě lepší, když si všichni rozumějí, nikdo není z kola venku. Když máte v týmu jednoho cizince, je mi ho vždy trošku líto. Osm Čechů se baví a on je vynechaný, ale když je jich víc, tak si poradí,“ líčí své zkušenosti.

V Ústí bude letos jen slovenský blokař Patrik Marjov, další posila pro příští sezonu, jinak je tým ryze český. Mužstva ze špičky ovšem sází na zahraniční hvězdy a i díky nim se extraliga zvedá. „Úroveň stoupá, už i týmy ze středu tabulky mají pěkné zápasy, hrají dobrý volejbal. Můžeme se dohadovat, jestli to je kvůli cizincům, či českým hráčům, ale celkově to jde nahoru,“ pozoruje 197 centimetrů vysoký hráč.

České volejbalistky si po utkání ME v Brně zazpívaly s Děkanem. Zazněl jeho hit Ráno

K přílivu cizinců do extraligy pomohly i úspěchy českého volejbalu na vrcholných akcích, ať už seniorské reprezentace, nebo mládežnických výběrů. „Určitě to k tomu přispělo, kluci ze zahraničí si řekli, že by to tady nemuselo být špatné. Top týmy v Česku nabízejí kvalitní prostředí pro hráče, kteří se tady vyhrají a pak se třeba posunou ještě dál.“

Za medailemi českého volejbalu z evropských i světových šampionátů stojí i lepší práce s mládeží. „Zkvalitnilo se to celkově. Pomáhá už jen to, že mladí hrají extraligu, to taky dřív nebývalo,“ připomíná Suda.

V Ústí uzavřel smlouvu zatím na jednu sezonu. „Po ní si řekneme, jak případně dál. Uvidíme, jak to dopadne.“ V ideálním případě tak, že se Sudou se do Ústí vrátí play off.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. McDonaldTenis - 3. kolo kvalifikace - 28. 8. 2026:Svrčina vs. McDonald //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 1.72
  • -
  • 2.01
Frýdek-Místek vs. Olomouc BFotbal - 5. kolo - 28. 8. 2026:Frýdek-Místek vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 2.71
  • 3.65
  • 1.91
Spišská N. Ves vs. CracoviaHokej - - 28. 8. 2026:Spišská N. Ves vs. Cracovia //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.33
  • 5.27
  • 6.63
Prešov vs. Lipt. MikulášHokej - - 28. 8. 2026:Prešov vs. Lipt. Mikuláš //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 2.82
  • 3.93
  • 2.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV: Koše, kurzy, soupeři Jablonce

Trofej pro vítěze Konferenční ligy.

Los ligové fáze Konferenční ligy 2026/2027 je na programu v pátek 28. srpna od 13:00. České fanoušky zajímá, jací soupeři čekají na Jablonec, který je v pátém výkonnostním koši. Přečtěte si o...

28. srpna 2026  9:20

Tahač může driftovat? Ledecký byl paf ze závoďáků v Mostě: Ester už trénovala v F1

Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Zpěvák Janek Ledecký...

Pěkné, pěkné, pěkné! Zpěvák Janek Ledecký na mosteckém autodromu den před startem Czech Truck & NASCAR Prix řídil závodní oktávii, navíc jej svezli v tahači a v americkém monstru. Zářil nadšením a...

28. srpna 2026  8:44

Volejbalista Suda o svém comebacku do Ústí: Už jsem nechtěl jen trénovat

Radek Suda (ve žlutém) v dresu ústeckých volejbalistů.

Pamatuje časy, kdy volejbalové Ústí nad Labem hrálo v extralize naposledy play off. V roce 2022 mu smečař Radek Suda pomohl do čtvrtfinále, ale od té doby klub zažíval temné období – dvakrát pád do...

28. srpna 2026  8:41

Ne, trenére, půjdu pátý! Věděl jsem, že to rozhodnu, tvrdil penaltový mág Chramosta

Jablonecký Jan Chramosta v zápase proti Glasgow Rangers.

Při pokutových kopech je v první fotbalové lize už dlouhá léta neomylný. Zkušený jablonecký forvard Jan Chramosta potvrdil roli penaltového specialisty i v klíčové chvíli play off Konferenční ligy...

28. srpna 2026  8:23

Věčná sláva generálovi! Srbové v Plzni připomněli válečného zločince Mladiće

Fotbalisté Crvene zvezdy po porážce s Plzní.

Její hráči prohospodařili tříbrankový náskok, fanoušci fotbalové Crvené zvezdy Bělehrad na sebe pro změnu upozornili transparentem, jenž oslavoval zesnulého válečného zločince Ratka Mladiće. V...

28. srpna 2026  7:56

Česká bitva pro Bartůňkovou. Přemohla Viďmanovou a v Monterrey je v semifinále

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu.

Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterrey takřka tříhodinový český souboj s Darjou Viďmanovou a po výhře 6:4, 6:7, 6:3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O...

28. srpna 2026  7:27

Bláznivý debut s plzeňskou postupovou tečkou. Cítili jsme krev, hlásí trenér Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase proti Crvene zvezdě Bělehrad.

Trenér Radoslav Kováč prožil úspěšnou premiéru na plzeňské lavičce a po utkání svlečený do půl těla bujaře slavil s fanoušky účast v Evropské lize. „Myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Nedali...

28. srpna 2026  7:22

Každý chtěl zkusit něco sám, nebyl to dobrý výkon, kál se Bálint. Češi v Belgii zklamali

Český basketbalista Richard Bálint se pokouší uvolnit v duelu s Belgií.

Richard Bálint stejně jako na přípravném Supercupu v Hamburku potvrdil i v úvodním duelu předkvalifikace o EuroBasket 2029 v Belgii střeleckou formu, 20 body však neodvrátil porážku 81:92. Mrzelo ho,...

28. srpna 2026  7:11

Hradecký Čihák nechápe neuznaný gól. Jestli jsem ho nakopl, tak do podrážky, říká

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Zápas dohrávali v euforii, favorita z Atén měli téměř na lopatkách. A stoper Filip Čihák mohl být tím, kdo Panathinaikos definitivně v prodloužení dorazí. Jenomže jeho případný postupový gól rozhodčí...

28. srpna 2026  6:57

Slavia má podle modelů jeden z nejtěžších losů. Sadílek: Čeká nás neskutečná kvalita

David Villa při losu Ligy mistrů.

Datový model, který zveřejnil na sociálních sítích účet Football Rankings, označil los slávistických fotbalistů v Lize mistrů za vůbec nejtěžší v celé soutěži. Jiné predikce jsou mírnější, přesto je...

28. srpna 2026  6:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

7. etapa Vuelty 2026: Trasa, profil, kurzy a hlavní favorité

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira.

Ačkoliv se peloton nachází teprve v prvním týdnu závodu, 7. etapa Vuelty nabídne už druhý ostrý dojezd na kopec. V pátek 28. srpna se cyklisté vydají z Vall d’Alba do lyžařského střediska Aramón...

28. srpna 2026  5:59

Pogačar v šoku: To mě předběhl divák? Takový pocit jako na Vueltě nezažil 779 dní

TOHLE BOLELO. Tadej Pogačar v cíli šesté etapy Vuelty.

Kolikrát ten výjev cyklističtí fanoušci za poslední roky už viděli? Únik opět jednou neměl žádný prostor v boji o etapu, UAE dostalo všechny na limit a v posledním stoupání dne vyrazil kupředu Tadej...

28. srpna 2026  5:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.