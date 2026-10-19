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Bez Fatry v názvu, s novým koučem a posilami ze zámoří. Zlín myslí i na play off

Petr Fojtík
  9:50
Volejbalisté Zlína se radují.

Volejbalisté Zlína se radují. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Momentka z utkání volejbalové extraligy mezi Zlínem a Ostravou.
Martin Fišer a Matyáš Bednařík ze Zlína se radují.
Momentka z utkání volejbalové extraligy mezi Zlínem a Ostravou.
Jakub Motyčka z Ostravy útočí v utkání se Zlínem.
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Dva body získali, jeden ztratili. Volejbalisté Zlína, po dlouhých letech bez společnosti Fatra v názvu, v premiéře nového trenéra Jaroslava Vlka zdolali v úvodním extraligovém kole Ostravu ve dvě a půl hodiny trvající pětisetové řeži

„Čekal jsem, že to bude jednoznačnější,“ přiznal slovenský odborník po dvou hladkých prvních setech (25:15, 25:20).

Dlouhá přestávka mezi druhou a třetí sadou ale jeho tým v rozletu zastavila. „Byli jsme dlouho v šatně a kluci vytuhli. Vychladli jsme a dva sety jsme se nedokázali nakopnout,“ podotkl Vlk.

Zlín je odevzdal stejně snadno (18:25, 17:25) jako vyhrál předchozí dva. „Nedokázali jsme si kvalitně přihrát, v útoku jsme se neprosazovali a v obraně na síti jsme byli bezradní. Ostrava si s námi dělala, co chtěla,“ shrnul Vlk.

Vítězství si ale Zlín nakonec mezi prsty nenechal protéct a tiebreak ovládl přesvědčivě 15:9.

„V pátém setu jsme sebrali všechny síly a vrátila se úderná šestka,“ připomněl Vlk zahajovací sestavu se čtyřmi zámořskými hráči.

D’Aaron McCraney ze Zlína během utkání s Ostravou.

První extraligové body sbírali americký blokař D’Aaron McCraney a argentinský univerzál Juan Manuel Mangini, krajan libera Manuela Tamburiho. Kvartet zlínských cizinců doplňuje americký smečař Jackson Gilbert.

Pozici nahrávačské jedničky svěřil Vlk 21letému Martinu Hilšerovi.

„Je to mladý, perspektivní, nadupaný nahrávač, mládežnický mistr Evropy. Je načase, aby dostal šanci. Ale také Pepa má týmu co dát na tréninku i v zápasech, pomoct, když to hoří,“ zmínil trenér zkušeného Duc Luan Truonga.

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Vlk nahradil Zdeňka Sklenáře, který se po vypršení smlouvy přestěhoval z rodinných důvodů do Brna, a je otázka, zda by mu klub po třech sezonách bez play off nabídl novou.

„Mančaft se jen mírně obměnil. Byl dobře trénovaný. Chtěl jsem silnější osobnost jako kouče,“ vysvětloval šéf klubu Roman Macek volbu 65letého matadora.

Jaroslav Vlk, trenér volejbalistů Zlína.

„Neměl jsem o čem přemýšlet. Byl jsem volný. Když se naskytla šance, využil jsem ji,“ prohodil Vlk, který trénoval před 18 lety v extralize muže Brna a se ženami získal v roce 2024 extraligový titul.

Ve Zlíně bude mít skromnější ambice. Úspěchem bude předkolo play off. Primárně se ale potřebuje v soutěži zachránit. Počet účastníků se vrátí z lichých třinácti na dvanáct a poslední dva celky budou hrát s vítězem první ligy baráž o jedno místo mezi elitou.

„Věřím, že máme mančaft, aby se nás to netýkalo,“ prohlásil Macek, který se musel vyrovnat s koncem Fatry v pozici titulárního partnera. „Zůstala ale partnerem klubu. Zásadní finanční výpadek to není, máme širokou škálu podporovatelů.“

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