Liberecké volejbalistky v Praze rozhodly a zahrají si finále proti Šelmám

Finále bude mít stejné obsazení jako před dvěma lety. Zatímco Šelmy tentokrát vyřadily Frýdek-Místek v nejkratším možném termínu tří zápasů, favorizovaný Liberec druhý semifinálový duel v hale Lvic prohrál. Dnes ale sérii ukončil po výhře 25:20, 23:25, 25:22, 25:19 a může vybojovat první titul od covidové sezony 2020/21, která skončila předčasně.
K dnešnímu postupu v libereckém dresu přispěla 18 body univerzálka Simona Jelínková, cenu pro nejužitečnější hráčku převzalo reprezentační libero Lucie Kolářová. Lvice ve své první sezoně v extralize vyzvou v boji o bronz Frýdek-Místek poprvé již ve středu. Souboj o třetí místo se bude hrát na dvě vítězství, finále na tři.
Semifinále play off volejbalové extraligy žen - 4. zápas:
Lvice Praha - Liberec 1:3 (-20, 23, -22, -19)
