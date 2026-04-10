Liberecké volejbalistky v Praze rozhodly a zahrají si finále proti Šelmám

Autor:
  21:50
Liberecké volejbalistky postoupily do finále extraligy a vyzvou brněnské Šelmy. Dukla porazila v Praze Lvice 3:1, stejným poměrem vyhrála sérii. Šelmy budou usilovat o domácí double a v ligové soutěži stejně jako liberecké hráčky o druhý ligový titul. V Brně se boj o zlato uskuteční ve Winning Group Areně, první duel je na programu ve čtvrtek.

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Finále bude mít stejné obsazení jako před dvěma lety. Zatímco Šelmy tentokrát vyřadily Frýdek-Místek v nejkratším možném termínu tří zápasů, favorizovaný Liberec druhý semifinálový duel v hale Lvic prohrál. Dnes ale sérii ukončil po výhře 25:20, 23:25, 25:22, 25:19 a může vybojovat první titul od covidové sezony 2020/21, která skončila předčasně.

K dnešnímu postupu v libereckém dresu přispěla 18 body univerzálka Simona Jelínková, cenu pro nejužitečnější hráčku převzalo reprezentační libero Lucie Kolářová. Lvice ve své první sezoně v extralize vyzvou v boji o bronz Frýdek-Místek poprvé již ve středu. Souboj o třetí místo se bude hrát na dvě vítězství, finále na tři.

Semifinále play off volejbalové extraligy žen - 4. zápas:

Lvice Praha - Liberec 1:3 (-20, 23, -22, -19)
Nejvíce bodů: Smithová 17, Zapfová 12, Kukučová 8 - Jelínková 18, Šulcová 14, Pavlová, Pavlíková a Komendyová po 10. Konečný stav série 1:3.

O 5. místo - úvodní utkání:
Ostrava - Prostějov 3:1 (-17, 13, 18, 21)
Nejvíce bodů: Kojdová 16, Hublová 15, Chládková 13 - Madanová 16, Dvořáková 13, Bažó 10.

O 7. místo - úvodní utkání:
Olomouc - Přerov 1:3 (-15, -25, 23, -19)
Nejvíce bodů: Prchalová 19, Gajdová 15, Ricksová 12 - Kopáčová 21, Dovhošapková 14, Beránková 12.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Malečková a Škoch si v Linci zahrají o titul ve čtyřhře, Plíšková končí ve čtvrtfinále

Jesika Malečková (vlevo) a Miriam Škoch

Karolína Plíšková vypadla na antukovém turnaji v Linci ve čtvrtfinále. Bývalá světová jednička podlehla chorvatské tenistce Donně Vekičové 5:7, 4:6. Jesika Malečková a Miriam Škoch si tamtéž zahrají...

10. dubna 2026  17:56,  aktualizováno  22:15

ONLINE: Záchranářský souboj v Anglii. West Ham vede nad Wolves, hrají Souček i Krejčí

Sledujeme online
Tomáš Souček z West Hamu napadá Joao Gomese z Wolverhamptonu.

Oba týmy hrají o záchranu, jeden k ní má však pořádně daleko. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem hostí v páteční předehrávce 32. kola poslední Wolverhampton, v jehož sestavě pro změnu nechybí...

10. dubna 2026  21:52

Liberecké volejbalistky v Praze rozhodly a zahrají si finále proti Šelmám

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Liberecké volejbalistky postoupily do finále extraligy a vyzvou brněnské Šelmy. Dukla porazila v Praze Lvice 3:1, stejným poměrem vyhrála sérii. Šelmy budou usilovat o domácí double a v ligové...

10. dubna 2026  21:50

Karlovarsko uspělo i v Liberci a je jedinou výhru od finále volejbalové extraligy

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Volejbalisté Karlovarska po prvenství v základní části plní roli favorita i v play off a jediná výhra je dělí od postupu do finále. Liberec po úterní domácí výhře 3:1 porazili v jeho hale 3:0 a sérii...

10. dubna 2026  21:38

Strýcovou premiéra nevyšťavila. Hned bych si šla zaběhat, hlásila kapitánka

Kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová se zaťatou pěstí.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jakmile se rozkoukala, začala poskakovat, tleskat, povzbuzovat... Prostě byla svá. Barbora Strýcová si svůj kapitánský debut v tenisovém Billie Jean King Cupu užila naplno. „Ale tak nečekala jsem, že...

10. dubna 2026  21:29

O 61 i bez tří hvězd. USK deklasoval v semifinále Královo Pole také v Brně

Cameron Swartzová z KP Brno zakončuje na koš USK Praha, hlídá ji Emma Čechová.

Basketbalistky USK Praha suverénně ovládly i druhý zápas semifinále ligového play off s KP Brno a v sérii podle očekávání vedou 2:0. Úřadující šampionky zvítězily na hřišti soupeřek 127:66, navázaly...

10. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  21:21

Házenkáři Dukly vyhráli první semifinále extraligy v Plzni, zářili Jonáš a Erebai

Josef Jonáš z Dukly Praha děkuje fanouškům po zápase s Novým Veselím.

Házenkáři Dukly Praha vyhráli první semifinále extraligy s Plzní v hale Západočechů 32:26. Obhájci stříbra budou mít v neděli znovu před svými diváky možnost vyrovnat, v příštím týdnu bude série...

10. dubna 2026  21:11

Další ztráta Táborska, Ústí znovu vítězné. Béčko Slavie dostalo šestku

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté Táborska ve 22. kole druhé ligy doma po divokém závěru překvapivě remizovali s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu mohou klesnout z druhého místa na čtvrté a vypadnout z barážových příček....

10. dubna 2026  21:03,  aktualizováno  21:08

Nejtěsnější souboj v NHL: kdo získá Norris Trophy pro nejlepšího obránce?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Základní část hokejové NHL se pomalu chýlí ke konci a pohled na seznam současných kandidátů na Norrisovu trofej vyvolává v expertech i fanoušcích bouřlivé debaty. V éře technicky vybavených a...

10. dubna 2026  20:31

Zlínští hokejisté vyhráli v Jihlavě a jsou jediný krok od baráže o extraligu

Zlínští hokejisté slaví výhru v Jihlavě.

Zlínští hokejisté vyhráli pátý zápas finále první ligy na ledě Jihlavy 3:1, v sérii hrané na čtyři vítězství se ujali vedení 3:2 a v neděli mohou v domácím prostředí slavit postup do baráže o...

10. dubna 2026  20:07

Seixas získal v Baskicku už třetí etapový vavřín, průběžné vedení si upevnil

Paul Seixas slaví své třetí etapové vítězství na závodě Kolem Baskicka.

Devatenáctiletý francouzský cyklista Paul Seixas si v závodě Kolem Baskicka připsal už třetí etapové vítězství a upevnil si vedení v průběžném hodnocení. V závěru královské etapy porazil ve spurtu...

10. dubna 2026  19:01

Billie Jean King Cup 2026: program kvalifikace, český tým, výsledky

České tenistky před utkáním BJK Cupu proti Švýcarsku (zleva) kapitánka Barbora...

České tenistky čeká kvalifikace Billie Jean King Cupu 2026. V Bielu se 10. a 11. dubna utkají s domácím Švýcarskem. V našem přehledu najdete program zápasů, výsledky i informace o tom, kde bitvu o...

10. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  18:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.