Doma trápení, v Evropě výhra. Ostravanky zvládly úvod poháru, raduje se i Prostějov

Volejbalistky Ostravy sice v domácí extralize ještě nebodovaly, ale do evropského poháru vlétly ve velkém stylu. Týmu Nakovski Volej Strumica povolily postupně jen třináct, devět a deset bodů a za 61 minut zápas ukončily. Nejproduktivnější hráčkou byla s 14 body domácí blokařka Michaela Drozdová. Odveta se uskuteční za týden.
Prostějov se ve Vyzývacím poháru, což je nejnižší evropská klubová soutěž, ocitl po té, co odmítl účast v Lize mistryň. Proti Apeldoornu vyhrál první set 25:18, ale ve druhé sadě neudržel až šestibodový náskok a ztratil ji v koncovce 23:25. Poměrem 20:25 Hanačky prohrály třetí sadu, načež čtvrtý set získaly 25:14 a vynutily si tiebreak.
V něm měl dlouho navrch hostující tým, který si za stavu 14:13 vypracoval mečbol, ale více než dvouhodinovou bitvu nakonec třemi body za sebou uzavřel Prostějov. Dvaceti body mu k výhře pomohla smečařka Sarah Cruzová. Odveta se v Nizozemsku bude hrát ve čtvrtek 6. listopadu.