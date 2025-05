Ačkoliv byla Stefánsdóttirová podle svých slov u Zubřic spokojená, chce nejen volejbalový um rozvíjet v Německu. Tam se hodlá odstěhovat za studiem své vysněné veteriny.

Proč jste se vrhla hned na svou první zahraniční štaci do Přerova? Nebyla by vám bližší třeba Skandinávie?

Takovou možnost jsem nedostala. Agentka mi domluvila Přerov, tak jsem do toho prostě šla. A podle mojí finské spoluhráčky je tady třeba v porovnání s Finskem vyrovnanější liga, takže i sportovně větší výzva. Ani jsem se moc dlouho nerozmýšlela, protože jsem se chtěla posunout. Člověk taky nemůže vědět, jestli dostane jinou šanci. Navíc to na první rok v zahraničí byla dobrá nabídka, dostala jsem byt, jedno jídlo denně a měsíční výplatu.

Konzultovala jste to s někým kromě agentky?

Pomohl mi taky tehdejší trenér, který si nabídku prošel a posvětil mi, že to je dobrý nápad. Dokonce poslal video mých sestříhaných akcí Přerovu, takže má na mém rozvoji velkou zásluhu. Trénoval mě v klubu i národním týmu a pořád si píšeme, jak mi to jde a jak se mi daří.

Islandská volejbalistka Stefánsdóttirová vybírá těžký míč.

Řekl vám, že je pro vás domácí volejbal malý?

Na Islandu hrají mladé holky a ligu drží pohromadě cizinky. Cítila jsem sama, že se už mezi nimi nezlepším. Volejbal v islandském systému nedosáhne na žádné peníze. To málo, co jde na sport, shrábne fotbal a basketbal, takže volejbal je u nás podfinancovaný.

A ten český na vás zapůsobil?

Ano, zápasy se streamují a jednou za měsíc se hraje televizní utkání s možností vzít si na těsné míče challenge. Líbí se mi, jakou dostává náš sport v Česku péči.

S jakou ambicí vás klub podepisoval?

Netuším. Vůbec jsem nevěděla, jestli budu hrát, když jsem přišla. Ani později jsme si to neujasnili, ale na trénincích jsem bývala v základní sestavě, tak jsem si říkala, že si snad zahraju. Ale jsem mladá a byl to můj první přestup, takže určitě nečekali, že budu nejlepší v lize. Nakonec jsem hrála víc, než jsem předpokládala. Sice jsem se začala dělit o čas s podobně kvalitní starší hráčkou, která přišla, ale ta se pak zase zranila.

A to vám nevadilo přijít takhle naslepo?

Bylo trochu nepohodlné nevědět roli předem, ale necítila jsem se při prvním kariérním přestupu v pozici, kdy bych mohla říct, že nepřijdu, pokud nebudu v základu. Chtěla jsem ukázat, že si místo zasloužím. A jsem fakt šťastná, že jsem si to prožila, strašně moc mi to dalo. Situace mě hodila do hlubokého bazénu a dopadlo to dobře. Myslím, že když jsem dokázala hrát tady, můžu už hrát proti komukoliv.

Jak si u nás žije taková profesionální volejbalistka?

Normální člověk by z mého platu nevyžil, ale když odečtu ten byt a obědy, tak mi to stačí. Samozřejmě tisíc Euro na nějaké našetření úplně není. Ale zase je tady výrazně levněji než doma. V Česku za tisíc korun zvládnu větší nákup, u nás si za to koupím tři věci. To mi asi bude chybět.

A co vám chybět nebude?

Asi trenérovo „Pojď!“, říká to pořád (smích). Pak taky ráda na čas opustím život bez islandské přírody a svojí rodiny… Hlavně bez psa!

Takže jste tu trochu osamělá?

Nakonec ani tak ne, rodiče tu za mnou dvakrát byli, jednou přiletěl přítel a pořád si voláme, takže mě tu napospas nenechali. Taky mi pomohlo, že jsem nebyla jediná cizinka týmu, mohli jsme to tu objevovat, případně se ztrácet společně.

Prožívali jste s přítelem loučení?

Ani ne, stejně se vědělo, že odejdu. Docela mě překvapilo, že to bylo tak snadné, ale asi jsme se s tím prostě smířili už o hodně dřív.

A jak se vám líbí město?

Líbí se mi, vlastně se docela podobá mému rodišti. Žije tu málo lidí, žádný hluk, večer venku potkám maximálně pár pejskařů. Občas si přeju, aby tady byl třeba obchoďák, ale máme blízko do Olomouce nebo jenom hodinu vlakem do Brna, takže je to v pohodě. Taky je fajn, že se tu dá všude dojít pěšky, kamarádka, která hraje v Bratislavě, jezdí 40 minut na trénink. Líbí se mi řeka, různobarevné domy, čistota… Jen okolo nádraží to hezky nevypadá, ale od toho bydlím daleko.

Jak se v Přerově mimo volejbal bavíte?

Většinou jsem nasáčkovaná u zbylých třech cizinek týmu, které spolu bydlí v jednom bytě. Nebo se procházím. Chodím do hezké kavárny na náměstí, někdy jen tak, někdy se učit.

Vy u hraní zároveň studujete?

Ne, teď si jen doplňuju znalosti extra kurzy anatomie, chemie a podobně z mojí islandské střední školy, kterou mám dokončenou. Chci studovat veterinu a ta bude těžká, takže se musím držet připravená.

Jak to máte naplánované?

Chtěla bych nastoupit v příštím roce do Německa nebo Švýcarska. Budu doufat, že mi tam agentka sežene i tým už na příští sezonu. Nedávno jsme o tom mluvily a znělo to nadějně. I kdybych hrála druhou německou ligu, je to pořád dobré. Musím se ale naučit německy, studovat v angličtině nelze.

Tím vám alespoň odpadá učení složité češtiny.

Ano, chci do Německa jít rovnou, abych tam rok pobyla, než nastoupím do školy. Z češtiny mi zůstane jen těch pár slovíček.

A ten necelý rok jste se bez češtiny obešla, protože všichni okolo mluví anglicky?

Vůbec ne. Z toho, že tu anglicky skoro nikdo neumí, jsem měla šok. Hlavně se třeba v obchodě nebo na ulici nikdo ani nesnaží mi nějak pomoct. Prostě mi odpoví česky, nebo odejdou. Přišlo mi to hrubé, jako by mě vůbec nepřijímali. Chápu, že třeba starší lidi se neměli důvod anglicky učit, ale na domluvu třeba překladačem v telefonu by stačila trocha trpělivosti.

Heba Stefánsdóttirová se v přerovském kolektivu zabydlela dobře. Heba Stefánsdóttirová (číslo 18) se raduje ze získaného bodu.

Na Islandu se angličtina hrotí víc?

Ano, protože víme, že by nám nikdo nerozuměl. Tady i v týmu některé spoluhráčky moc neumí, takže nám pár holek překládalo. Dobrou angličtinu neměl ani trenér, což už je trochu hendikep. Ale nějak jsme se vždy domluvili.

A alespoň nadávat česky umíte? To bývá nejjednodušší

Vlastně ani ne, holky asi moc neklejou. Trenér pořád říkal ježišmarja a jedna spoluhráčka ty vole. Jinak jen občas to slovo, co máte společné s Poláky.

Ještě něco vás na Česku překvapilo?

Že je tu v hospodě pivo „drahé“ asi jako voda. Ani pivo nepiju, ale v hospodě jsem si ho dala, protože stojí o půlku méně než třeba gin tonic. Díky tomu jsem zjistila, že mi chutná černé pivo, světlé ráda nemám.

A co vaše ambice v národním týmu?

Chtěla bych se v něm více prosadit. Doposud jsem byla v nároďáku spíš střídající hráčka, ale myslím, že mám našlápnuto dobře. Úspěchem reprezentace je, že od loňska hrajeme Stříbrnou ligu, což je nižší evropská soutěž národních týmů. Snažíme se tedy zabydlet na evropské volejbalové mapě.