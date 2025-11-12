Trenérský navrátilec Vašina se usmívá: Už jsem důchodce, ale volejbal mě pořád baví

„Přece nezaklepu nohama v posteli,“ komentoval s úsměvem svůj návrat. „Už jsem důchodce, ale volejbal mě pořád baví. Pokud budu cítit, že nejsem prospěšný, že naše hra nepůjde nahoru, mohu toho nechat.“
Z klubu odcházel po sedmi letech v roce 2020 jako šéftrenér mládeže, když vedení klubu na jeho post vypsalo výběrové řízení. V Ostravě ale působil už také začátkem devadesátých let minulého století, kdy trénoval tehdejší Vítkovice. Podruhé ho do moravskoslezské metropole přivedl trenér Zdeněk Šmejkal, s nímž volejbalově začínal v České Třebové.
„Se Šmejkym to byly v Ostravě výborné dva roky. Mužstvo hrálo na špici, společně jsme vychovávali mladé hráče a zapracovávali je do seniorského týmu,“ připomněl Vašina.
Ostatně za ostravského odchovance můžeme považovat i jeho syna Lukáše, který je oporou reprezentace a smečařem polského Rzeszówa. Včetně něj za Lubomíra Vašiny ostravští trenéři vychovali devatenáct extraligových hráčů a 17 reprezentantů.
|
Vašina: Nemůžu tam lítat jako Korejec, když je taťka zklamaný
Vašina po odchodu z Ostravy vedl v extralize Ústí nad Labem a Příbram. V minulosti ale trénoval i českou akademickou reprezentaci a u národního mužstva se pohyboval vedle Pavla Řeřábka, Laurena Tillieho, Pavla Třešňáka, Igora Prieložného a Zdeňka Haníka.
A teď je po pěti letech opět v Ostravě. „Pořád tady mám plno známých, potkávám rodiče hráčů, které jsem vedl, takže jsem se vrátil do známého prostředí.“
Leč šéfové klubu stále marně hledají silného sponzora, a tak každou sezonu bojují s ekonomickými problémy. „Klub funguje v rámci svých ekonomických možností. Rozpočet je důležitý, podle něj by se mohla skládat extraligová tabulka,“ pousmál se Vašina.
A proto Ostravští spoléhají na mladé posily z Polska. V kádru je pět Poláků a brazilský blokař. Aby vyhověli regulím soutěže, mají na soupisce deset českých volejbalistů, přičemž povinných je sedm, a na hřišti české libero.
„Přeshraniční spolupráce je fajn. Trénoval tu i Dariusz Luks,“ zmínil Vašina svého předchůdce z předminulé sezony a šéfa akademie talentů špičkového polského klubu Jastrzębski Węgiel. „Bohužel českých hráčů tolik není a ty nejlepší si vezmou elitní mančafty z extraligy, takže máme nadějné hráče z Polska, o kterých se ví i v jejich rodišti. A máme dobrého nahrávače (Mateusze Biernata), kolem něhož můžeme tým sestavovat.“
Jenže volejbalisté VK Ostrava v tomto ročníku extraligy dosud jako jediní nevyhráli. Po šesti kolech jsou poslední, třináctí.
Mají však k dobru duel třetího kola s Benátkami nad Jizerou, který budou dohrávat ve čtvrtek od 17.00 doma, kde je hned v neděli v tomtéž čase čeká městské derby s Black Volley Beskydy.
„Zatím výkony nejsou podle mých představ, ale každý bodík nás může odpíchnout kousek výš,“ řekl trenér Vašina. „Máme trochu zdravotní problémy, na což se ale nechci vymlouvat.“ Se zraněními se potýkají zejména smečaři Jakub Grzegolec, Michal Grzyb a Lubomír Mazoch.
Co ostravský tým potřebuje, aby zabral?
„Prvořadé je, aby všichni byli zdraví,“ má jasno trenér. „No a pak musíme mít takovou tu vůli dát do hry v některých okamžicích víc než jenom volejbalový um, chce to o něco více odvahy. Pak přijdou věci, které družstvo nakopnou.“