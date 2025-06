„V Ústí máme nejlepší zkušenosti právě s Kanaďany, nikdy v historii mě žádný nezklamal, na rozdíl od hráčů jiných národností. Mnohým dělalo problémy se tu začlenit a jejich výkony pak nebyly úplně podle očekávání,“ vypozoroval během své letité praxe ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

„Měli jsme tu třeba Inda Singha, ten se nám během tréninku modlil. To byl úplně jiný svět. Kanaďané jsou nám podobní mentalitou, způsobem života. Jsou do party, rychle se tu aklimatizují a vždy nám plnili role, co jsme po nich chtěli.“

Pro příští sezonu si Ústí v zámoří vyhlédlo nahrávače Tomase Sorru, smečaře Maxe Harongu a nově blokaře Colea Duncansona. O třetím Kanaďanovi do party přitom Přikryl původně neuvažoval, ale českého blokaře na trhu nenašel. „Zkoušeli jsme to měsíc, ale nikde ani noha,“ povzdechl si šéf.

Tip na 206 cm vysokého Duncansona dostal od jeho krajanů, které angažoval už před ním. „Je to hráč ve středním věku, bude poprvé v Evropě. Také proto pro nás nebyl až tak extrémně drahý.“

Ale jak vůbec Přikryla napadlo hledat posily pro volejbalový tým v kolébce hokeje? „I pro mě je Kanada hokejová země, volejbal tam zdaleka není top sport. Ale my si nemůžeme dovolit sáhnout pro nejlepší Jihoameričany, ti jsou cenově minimálně na dvojnásobku toho, co jim můžeme nabídnout. Nemůžeme brát ze zemí, které jsou volejbalová špička. Kanaďani nám vyhovují naturelem i finanční dostupností.“

Tříčlennou kolonii hráčů z jedné cizí země ještě v Ústí neměli. „Může to být dvojsečné, kdyby se hoši třeba až moc separovali. Ale nepředpokládám to, Kanaďani vždy byli družní a přátelští.“

Kádr má Ústí složený, trenérský tým ještě ne. „Předpokládám, že hlavním koučem zůstane Ondřej Žaba, asistenty ještě řešíme. Nechci to uspěchat, je čas. Chci to mít promyšlené do detailu.“

O ambicích zatím Přikryl nemluví, ale jedno ví jistě: třetí baráž za sebou zažít nechce. „To by asi byl můj konec. Být třetí baráž po sobě, už bych musel skončit, sám sobě dát smyčku,“ v nadsázce říká duše ústeckého volejbalu, působící v klubu na různých pozicích už 38 let. Teď doufá, že Ústí posune výš česko-kanadská strategie.