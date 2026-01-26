Koloušek opustil ambiciózní Liberec, kývl ohroženému Ústí: Tým za mnou nešel

Když ve stejnou chvíli hledalo cestu k restartu i Ústí, rozjela se akce kulový blesk, za odvolaného Ondřeje Žabu naskočil na ústeckou lavičku Koloušek.
„Nepřišel jsem jako spása, ale budu se to snažit nastartovat,“ slibuje trenér. Hned v sobotní premiéře pomohl k dílčímu úspěchu, Ústí sice padlo na půdě lídra Karlovarska 1:3, ale poprvé v sezoně uhrálo u soupeře aspoň set.
Jaký tým jste našel v Ústí?
Je tu hodně velká marodka a hlavy trochu dole, musíme najít impulz. Zatím kluci makají, samozřejmě nové koště dobře mete. Přístup je stoprocentní a já ani nedopustím, aby byl jiný. To je ta cesta a uvidíme. Když se semkneme, budeme ten cíl chtít všichni a nevzdáme to, tak by se to třeba mohlo zadařit.
Pořád je reálné vyhnout se baráži?
Nevím, proč všichni říkají, že jsme už v baráži. Vždyť se podívejte na tabulku, ztrácíme tři body, je to hratelné. Máme soupeře, kteří jsou možná nad naše síly, ale můžeme s nimi překvapit. Pak týmy, které musíme porazit. Ale nic ztraceného určitě není.
Můžete víc rozebrat důvody vašeho odchodu z Liberce?
Nechci mluvit o interní situaci. Přišel jsem za vedením s tím, že výsledkově to neodpovídá tomu, jaké jsou požadavky klubu, který se před sezonou posílil. Tým za mnou nešel, to byl můj pocit. A pokud mě ta práce nebaví a nemám z toho potěšení, znamená to, že je něco špatně. Ozývá se tělo i hlava. Mám rodinu, manželka je doma sama v Plzni, oba kluci hrají v Beskydech, já jsem pořád pryč, mám stresy. Tak jsem udělal takové rozhodnutí. Pro někoho je to nesmysl, řekne si, proč šel z pohodového zabezpečeného družstva do slabšího a ohroženého. Jistě je to pravda, ale důležité je i to, jak se cítíte.
Ústí po dvou pádech do baráže v řadě zásadně obměnilo tým, přesto je i v nové sezoně poslední. Nejsou hráči odevzdaní?
Nepřipadá mi to, byť do hlavy jim nevidím. O mně se taky může říkat, proč jsem odešel, že jsem byl odevzdaný. Možná jsem nezvládl tak velký klub jako je Liberec, v roli hlavního trenéra jsem byl nováček, dělám to první rok. Když jsem dostal nabídku od Dukly, neváhal jsem, ale třeba jsem měl nejprve vzít menší klub. Už se to nevrátí, sbírám zkušenosti. Takhle to teď je, mám čistou halvu a novou startovní čáru. Když nám dá štěstí a budeme zdraví, tak pevně věřím tomu, že v baráži neskončíme.
Šéf klubu Miroslav Přikryl nevyloučil, že by v roli vašeho asistenta mohl pokračovat v Ústí odvolaný trenér Ondřej Žaba. Co si o tom myslíte?
Vůbec nevím. Kdybych já byl odvolaný trenér a nabídli mi, abych dělal asistenta tomu novému, tak bych určitě nezůstal. Ale to je můj názor.
A vy byste ho chtěl?
Kdyby chtěl on, je to v pořádku. Pokud by to nebyla jeho vůle, bylo by to špatné. Je to otevřené.
Jak hodnotíte první zápas s Karlovarskem?
Karlovarsko je mi asi souzené. Začínal jsem tam trenérskou kariéru jako asistent Jirky Nováka. Když jsem přišel do Liberce, tak můj první zápas byl zase s Vary. Teď nové angažmá a znovu. Už mi chybí být jen trenér karlovarského áčka (smích). Ale to si nejprve musím tady odpracovat. Co se týká zápasu, domácí byli jasný favorit, my jsme na úplně druhé straně tunelu. Ale klukům gratuluju, poprvé uhráli venku set. Musíme se odrážet od malých věcí.