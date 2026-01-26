Koloušek opustil ambiciózní Liberec, kývl ohroženému Ústí: Tým za mnou nešel

Ondřej Bičiště
  10:58
Dobrovolně opustil ambiciózní Liberec a raději bude tahat z bryndy Ústí nad Labem, nejslabší tým volejbalové extraligy. Zní to možná trochu nepochopitelně, ale trenér Jakub Koloušek k tomu má své důvody. „Nešlapalo to, jak jsem si přál, tým za mnou nešel a potřeboval impulz,“ vycítil kouč.
Liberecký trenér Jakub Koloušek sleduje svěřence pod činkou.

Liberecký trenér Jakub Koloušek sleduje svěřence pod činkou. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Trenér libereckých volejbalistů Jakub Koloušek
Kouč libereckých volejbalistů Jakub Koloušek se svými svěřenci.
Kouč libereckých volejbalistů Jakub Koloušek.
Trenér libereckých volejbalistů Jakub Koloušek.
5 fotografií

Když ve stejnou chvíli hledalo cestu k restartu i Ústí, rozjela se akce kulový blesk, za odvolaného Ondřeje Žabu naskočil na ústeckou lavičku Koloušek.

„Nepřišel jsem jako spása, ale budu se to snažit nastartovat,“ slibuje trenér. Hned v sobotní premiéře pomohl k dílčímu úspěchu, Ústí sice padlo na půdě lídra Karlovarska 1:3, ale poprvé v sezoně uhrálo u soupeře aspoň set.

Jaký tým jste našel v Ústí?
Je tu hodně velká marodka a hlavy trochu dole, musíme najít impulz. Zatím kluci makají, samozřejmě nové koště dobře mete. Přístup je stoprocentní a já ani nedopustím, aby byl jiný. To je ta cesta a uvidíme. Když se semkneme, budeme ten cíl chtít všichni a nevzdáme to, tak by se to třeba mohlo zadařit.

Rošáda v nejhorším týmu extraligy. Končí trenér Žaba, Ústí přebral Koloušek

Pořád je reálné vyhnout se baráži?
Nevím, proč všichni říkají, že jsme už v baráži. Vždyť se podívejte na tabulku, ztrácíme tři body, je to hratelné. Máme soupeře, kteří jsou možná nad naše síly, ale můžeme s nimi překvapit. Pak týmy, které musíme porazit. Ale nic ztraceného určitě není.

Můžete víc rozebrat důvody vašeho odchodu z Liberce?
Nechci mluvit o interní situaci. Přišel jsem za vedením s tím, že výsledkově to neodpovídá tomu, jaké jsou požadavky klubu, který se před sezonou posílil. Tým za mnou nešel, to byl můj pocit. A pokud mě ta práce nebaví a nemám z toho potěšení, znamená to, že je něco špatně. Ozývá se tělo i hlava. Mám rodinu, manželka je doma sama v Plzni, oba kluci hrají v Beskydech, já jsem pořád pryč, mám stresy. Tak jsem udělal takové rozhodnutí. Pro někoho je to nesmysl, řekne si, proč šel z pohodového zabezpečeného družstva do slabšího a ohroženého. Jistě je to pravda, ale důležité je i to, jak se cítíte.

Kouč libereckých volejbalistů Jakub Koloušek se svými svěřenci.

Ústí po dvou pádech do baráže v řadě zásadně obměnilo tým, přesto je i v nové sezoně poslední. Nejsou hráči odevzdaní?
Nepřipadá mi to, byť do hlavy jim nevidím. O mně se taky může říkat, proč jsem odešel, že jsem byl odevzdaný. Možná jsem nezvládl tak velký klub jako je Liberec, v roli hlavního trenéra jsem byl nováček, dělám to první rok. Když jsem dostal nabídku od Dukly, neváhal jsem, ale třeba jsem měl nejprve vzít menší klub. Už se to nevrátí, sbírám zkušenosti. Takhle to teď je, mám čistou halvu a novou startovní čáru. Když nám dá štěstí a budeme zdraví, tak pevně věřím tomu, že v baráži neskončíme.

Šéf klubu Miroslav Přikryl nevyloučil, že by v roli vašeho asistenta mohl pokračovat v Ústí odvolaný trenér Ondřej Žaba. Co si o tom myslíte?
Vůbec nevím. Kdybych já byl odvolaný trenér a nabídli mi, abych dělal asistenta tomu novému, tak bych určitě nezůstal. Ale to je můj názor.

A vy byste ho chtěl?
Kdyby chtěl on, je to v pořádku. Pokud by to nebyla jeho vůle, bylo by to špatné. Je to otevřené.

Jak hodnotíte první zápas s Karlovarskem?
Karlovarsko je mi asi souzené. Začínal jsem tam trenérskou kariéru jako asistent Jirky Nováka. Když jsem přišel do Liberce, tak můj první zápas byl zase s Vary. Teď nové angažmá a znovu. Už mi chybí být jen trenér karlovarského áčka (smích). Ale to si nejprve musím tady odpracovat. Co se týká zápasu, domácí byli jasný favorit, my jsme na úplně druhé straně tunelu. Ale klukům gratuluju, poprvé uhráli venku set. Musíme se odrážet od malých věcí.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Tatran vs. Vary BohemiansFlorbal - 20. kolo - 26. 1. 2026:Tatran vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
26. 1. 17:30
  • 2.95
  • 4.49
  • 1.85
Sparta vs. OlomoucHokej - 46. kolo - 26. 1. 2026:Sparta vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
26. 1. 18:30
  • 1.45
  • 4.75
  • 6.17
Hellas vs. UdineseFotbal - 22. kolo - 26. 1. 2026:Hellas vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
26. 1. 20:45
  • 2.93
  • 2.91
  • 2.78
Everton vs. LeedsFotbal - 23. kolo - 26. 1. 2026:Everton vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.67
  • 3.20
  • 2.94
Girona vs. GetafeFotbal - 21. kolo - 26. 1. 2026:Girona vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.32
  • 2.93
  • 3.91
Columbus vs. Los AngelesHokej - - 27. 1. 2026:Columbus vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
27. 1. 01:00
  • 2.39
  • 3.89
  • 2.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Koloušek opustil ambiciózní Liberec, kývl ohroženému Ústí: Tým za mnou nešel

Liberecký trenér Jakub Koloušek sleduje svěřence pod činkou.

Dobrovolně opustil ambiciózní Liberec a raději bude tahat z bryndy Ústí nad Labem, nejslabší tým volejbalové extraligy. Zní to možná trochu nepochopitelně, ale trenér Jakub Koloušek k tomu má své...

26. ledna 2026  10:58

Rachůnkův emotivní návrat do Zlína. Dres bráchy? Zodpovědnost

Tomáš Rachůnek ve zlínském dresu.

Ve Zlíně hráli oba jeho bratři Ivan a Karel, nejmladší z hokejového rodu Rachůnků Tomáš se dočkal premiérového startu za mužské áčko až na „stará kolena“ v 34 letech. Svůj comeback do mateřského...

26. ledna 2026  10:43

Zástup nadějí potěšil, ale rychle vyhasl. Bez nasazení to jde těžko, zjistili tenisté

Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Australian Open.

Patnáct zástupců na začátku? Fantastické. Sedm ve třetím kole? Možná ještě lepší. Ale pouze dva v osmifinále a navíc bez dalšího postupu? Rozpačité. Zhruba tak můžeme zhodnotit vystoupení českých...

26. ledna 2026  10:35

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

26. ledna 2026  10:34

Keysová titul na Australian Open neobhájí, Nouza a Rikl jsou ve čtvrtfinále čtyřhry

Aktualizujeme
Jessica Pegulaová a Madison Keysová po osmifinále Australian Open.

Americká tenistka Madison Keysová titul na grandslamovém Australian Open neobhájí. V osmifinále prohrála 3:6 a 4:6 s krajankou Jessicou Pegulaovou, která je turnajovou šestkou. Vítězka se ve...

26. ledna 2026  7:10,  aktualizováno  10:33

Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice

Daniel Trubač je zpátky ve fotbalovém Hradci Králové. (14. ledna 2026)

Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...

26. ledna 2026  10:13

Čtverný axel? Reálný je, ale vyžaduje obrovskou práci, říká bronzový Reshtenko

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Georgii Reshtenko, český krasobruslař a čerstvý...

Cenný kov pro české krasobruslení získal po dlouhých třinácti letech. Čerstvý držitel bronzové medaile z mistrovství Evropy v krasobruslení Georgii Reshtenko promluvil v Rozstřelu o emocích z...

26. ledna 2026

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu se zapojila i početná česká...

25. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  26. 1. 9:58

Jelínkovo kariérní intermezzo v Brně: Basket, rohlík a margotka mi už chyběly

David Jelínek z Brna při trestném hodu

Když asistentovi trenéra brněnského Basketu Janu Pavlíkovi před třiceti lety dal kouč důvěru a nasadil jej poprvé mezi muže, vzal nejlepší střelec české historie Josef Jelínek míč, přihrál jej...

26. ledna 2026  9:49

New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Morgan Moses a Hunter Henry z New England Patriots slaví triumf v konferenci...

New England Patriots ovládli konferenci AFC, když porazili 10:7 Denver Broncos, a zahrají si Super Bowl. Jejich soupeřem ve finále 8. února v Santa Claře budou američtí fotbalisté Seattle Seahawks,...

26. ledna 2026  9:42

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026)

Hokejisté Plzně v neděli v Pardubicích dokazovali, že jsou právem na vrchu extraligové tabulky. Dynamo sice opticky dominovalo, Západočeši jej však deptali protiútoky, svým dílem přispěl také...

26. ledna 2026  8:56

Nostalgický návrat o deset let zpět. Jak vypadali sportovci v roce 2016?

Momentka z vyhlášení Sportovce roku - zleva Josef Dostál, Lukáš Krpálek,...

Nostalgie, té nikdy není dost. Obzvláště v časech turbulentních. Proto vás zřejmě nepřekvapí, že hned zkraje nového roku zaplavil sociální sítě jednoduchý trend: Pochlubte se, jak jste vypadali před...

26. ledna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.