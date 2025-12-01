Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Ondřej Bičiště
  17:46
Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil konzultanta Michala Nekolu. Jenže po osmi zápasech je Ústí v nejvyšší soutěži zase poslední.
Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Matouš Lank smečuje, blokují Lukasz Wiese, Štěpán Svoboda.
Ústí slaví úspěšnou akci.
Ústí slaví úspěšnou akci, vpravo Matouš Lank.
ústecký kouč Ondřej Žaba.
8 fotografií

„Jsme jako dorostenci. Musíme vést, potom hrajeme výborně. Když prohráváme, děláme chyby a potápíme se čím dál víc,“ štve Přikryla.

Ale není to zase tragický rozjezd jako v předešlých sezonách, Ústí má bilanci dvou výher a šesti porážek, stejně jako dvanáctá Ostrava. Příbram a Beskydy mají jen o bod víc. „Proto to nevidím tak černě. Je tam obrovská vyrovnanost, klidně jsme mohli urvat nějaký bod navíc a být teď šestí sedmí.“

Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě

Nově složený tým s trojlístkem kanadských posil Sorrou, Duncansonem a Harongou dokázal zvítězit jen doma s Odolenou Vodou a se Zlínem, venku neuhrál ještě ani set.

„Čekali jsme víc. Prezentujeme se obrovskými výkyvy jak v zápasech, tak v jednotlivých setech. Dokážeme zahrát dobré balony, mít dobré úseky, ale bohužel jen v krátkých úsecích hry. Pak jsme zase v opačném extrému, kdy dokážeme jako teď doma s Libercem během jedné minuty prohrát zápas třemi chybami,“ zmínil Přikryl sobotní krach 0:3 s favorizovanou Duklou.

Ústecký kouč Ondřej Žaba.

V koncovce třetího setu Ústí vedlo, ale pak selhalo. „A tohle se těžko odstraňuje ze dne na den. Nevím, jestli je to psychika, nedůvěra ve své schopnosti nebo nějaký problém s řešením situací. To musí vyhodnotit trenérský tým.“

Do role supervizora hlavního kouče Žaby angažoval Přikryl zkušeného trenéra Nekolu, jenž v minulosti vedl i reprezentaci. A v létě došel s českou jedenadvacítkou až do semifinále světového šampionátu. „Ještě je brzy to nějak vyhodnocovat, ale očekávám, že Ondra Žaba zabuduje do hry nějaké Nekolovy postřehy a v naší hře se to projeví.“

30 let, třetí rok v extralize jako kouč. Ústí zbavíme nálepky outsidera, sní Žaba

Přestože šéf věřil ve výrazně lepší start do sezony, do trenérského štábu ani do týmu zatím zasahovat nebude. „Teprve nás čeká série s týmy kolem nás. Uvidíme v polovině soutěže. Pokud bychom se nezvedli, budeme to muset řešit,“ nevylučuje případné změny později.

O třetí baráži v řadě nechce ani slyšet, ambice týmu jsou výrazně vyšší. „Chceme hrát kolem osmého místa a být v klidu,“ přeje si Přikryl.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Frýdek-M.Hokej - 19. kolo - 1. 12. 2025:Jihlava vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.01
  • 25.00
  • 120.00
Česko vs. KubaHázená - Skupina G - 1. 12. 2025:Česko vs. Kuba //www.idnes.cz/sport
Živě23:11
  • -
  • -
  • -
Estonsko vs. ČeskoBasketbal - 1. fáze - utkání skupiny H - 1. 12. 2025:Estonsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
1. 12. 19:00
  • 2.15
  • 13.40
  • 1.84
Boloňa vs. CremoneseFotbal - 13. kolo - 1. 12. 2025:Boloňa vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
1. 12. 20:45
  • 1.51
  • 4.31
  • 7.23
Rayo Vallecano vs. ValenciaFotbal - 14. kolo - 1. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
1. 12. 21:00
  • 2.12
  • 3.24
  • 4.01
Philadelphia vs. PittsburghHokej - - 2. 12. 2025:Philadelphia vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
2. 12. 01:00
  • 2.21
  • 4.12
  • 2.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Basket ONLINE: Přidají Češi v kvalifikaci o MS druhou výhru? V Tallinnu čelí Estonsku

Sledujeme online
Tomáš Satoranský (vlevo) a Martin Peterka při tréninku před utkáním kvalifikace...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Po pátečním vítězství nad Švédskem usilují čeští basketbalisté o druhou výhru v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2027. V Tallinnu soupeří s domácím Estonskem, kterému chtějí vrátit...

1. prosince 2025  18:45

Král Sébastien II. Ogiera k rekordu dovedla láska k rallye i mysl bojovníka

Sébastien Ogier slaví devátý světový titul s parťákem Vincentem Landaisem.

Byla polovina října. Nad Šumavou se ten den snášela mlha, listy se už pořádně vybarvily a zima o sobě pomalu začínala dávat vědět. Sébastien Ogier jen zklamaně vylezl z auta, při pohledu na ulomené...

1. prosince 2025  18:08

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil...

1. prosince 2025  17:46

S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?

Hokejista Petr Hašek v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Co dělá Petr Hašek, když zrovna není na ledě extraligového Hradce Králové? Cestuje nejraději do Barcelony a hraje přes léto jakožto mistr světa inline hokej. A proč by se 190 centimetrů vysoký obr...

1. prosince 2025  17:45

Tvrdík o ostudě repre: Ve Slavii by se to nestalo, Souček by zasloužil tvrdší trest

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Už jsou to dva týdny, co čeští fotbalisté porazili v Olomouci v kvalifikaci na mistrovství světa Gibraltar 6:0, ale výhru zastínil jejich bojkot fanouškovského kotle. Jaroslav Tvrdík, předseda...

1. prosince 2025  17:33

Fotbalista Provod představil svou módní kolekci, pomůže nemocným dětem

Lukáš Provod s manželkou Petrou v bomberu z jeho kolekce Difference.

Dobře ví, že fotbal už dávno není jen hra. Že v něm už nejde jen o výhry a góly. Baví, spojuje i pomáhá. A proto vytvořil záložník Slavie Lukáš Provod charitativní kolekci s názvem Difference čili...

1. prosince 2025  17:10

Nohejbal, pěnový míč. Jak mostecký trenér Horváth dělá fotbalisty i z „dřeváků“

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth

Nohejbalem k lepším zítřkům! Mostecký trenér Pavel Horváth, kdysi sám fotbalový hračička, ho svému týmu ordinoval pro zdokonalení techniky i pro oživení party, aby hráči necivěli jen do mobilů....

1. prosince 2025  16:56

Dostihový šok. Žokeje těsně před vítězstvím smetla hlava soupeřova koně

Žokeje srazila ze sedla hlava jiného koně těsně před cílem

Na závodišti v Ōtaki na Novém Zélandu se odehrála kuriózní situace. Žokej Masa Hašizume byl jen okamžik od vítězství v dostihu Jennian Homes Wellington Stakes, když ho v dramatickém finiši...

1. prosince 2025  16:10

Zase si nezapíská? Chybující Rouček je sudí, který nerad vylučuje

Sudí Karel Rouček uděluje slávistovi Mojmíru Chytilovi žlutou kartu v derby se...

Už dvakrát během podzimu měl omezenou delegaci, nucený odpočinek čeká na fotbalového sudího Karla Roučka nejspíš i potřetí. Naposledy mu komise vytkla, že v nedělním souboji proti Pardubicím...

1. prosince 2025  16:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Malý stadion na Strahově čeká přestavba, hala na Výstavišti získá nový led

Až dosud byla majetková práva na Strahově rozdrobena mezi všechny tři aktéry...

Praha zrekonstruuje Malý atletický stadion Strahov, schválili v pondělí radní. Součástí přestavby bude mimo jiné nový atletický ovál s šestnácti dráhami či nový trávník. Stadion bude sloužit pro...

1. prosince 2025  15:57

Jak nahodit sezonu. Ukazuju tělu, že to teď bude 20 minut bolet, říká Voborníková

Tereza Voborníková během smíšené štafety ve švédském Östersundu.

Dva starty ve štafetách a v nich třetí a páté místo. Také Tereza Voborníková mohla po úvodním pohárovém víkendu v Östersundu říkat: „Pro tým i celkově pro náš biatlon je to moc hezký začátek.“...

1. prosince 2025  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.