Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

„Jsme jako dorostenci. Musíme vést, potom hrajeme výborně. Když prohráváme, děláme chyby a potápíme se čím dál víc,“ štve Přikryla.
Ale není to zase tragický rozjezd jako v předešlých sezonách, Ústí má bilanci dvou výher a šesti porážek, stejně jako dvanáctá Ostrava. Příbram a Beskydy mají jen o bod víc. „Proto to nevidím tak černě. Je tam obrovská vyrovnanost, klidně jsme mohli urvat nějaký bod navíc a být teď šestí sedmí.“
Nově složený tým s trojlístkem kanadských posil Sorrou, Duncansonem a Harongou dokázal zvítězit jen doma s Odolenou Vodou a se Zlínem, venku neuhrál ještě ani set.
„Čekali jsme víc. Prezentujeme se obrovskými výkyvy jak v zápasech, tak v jednotlivých setech. Dokážeme zahrát dobré balony, mít dobré úseky, ale bohužel jen v krátkých úsecích hry. Pak jsme zase v opačném extrému, kdy dokážeme jako teď doma s Libercem během jedné minuty prohrát zápas třemi chybami,“ zmínil Přikryl sobotní krach 0:3 s favorizovanou Duklou.
V koncovce třetího setu Ústí vedlo, ale pak selhalo. „A tohle se těžko odstraňuje ze dne na den. Nevím, jestli je to psychika, nedůvěra ve své schopnosti nebo nějaký problém s řešením situací. To musí vyhodnotit trenérský tým.“
Do role supervizora hlavního kouče Žaby angažoval Přikryl zkušeného trenéra Nekolu, jenž v minulosti vedl i reprezentaci. A v létě došel s českou jedenadvacítkou až do semifinále světového šampionátu. „Ještě je brzy to nějak vyhodnocovat, ale očekávám, že Ondra Žaba zabuduje do hry nějaké Nekolovy postřehy a v naší hře se to projeví.“
Přestože šéf věřil ve výrazně lepší start do sezony, do trenérského štábu ani do týmu zatím zasahovat nebude. „Teprve nás čeká série s týmy kolem nás. Uvidíme v polovině soutěže. Pokud bychom se nezvedli, budeme to muset řešit,“ nevylučuje případné změny později.
O třetí baráži v řadě nechce ani slyšet, ambice týmu jsou výrazně vyšší. „Chceme hrát kolem osmého místa a být v klidu,“ přeje si Přikryl.