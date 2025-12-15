Vítězství povznášejí, série proher ubíjí. Manažer Přikryl o situaci v Ústí

„Je to trochu lepší než v minulé sezoně, ale když budeme dál prohrávat, naše sebedůvěra začne klesat. Vítězství povznášejí, série proher ubíjí,“ varuje ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.
Ústí není na dně extraligy odříznuté, má sedm bodů jako předposlední Beskydy a jen o bod méně než jedenáctá Ostrava. Porazilo Odolenu Vodu a Zlín, na třetí výhru myslelo v sobotní domácí bitvě s nyní sedmou Příbramí, jenže padlo 2:3.
„Kdy jindy vyhrát, když ne doma a se soupeřem, který je v tabulce nedaleko od nás. Kladu si otázku, kde a s kým chceme ty body získat,“ štvala šéfa další domácí ztráta. Dojít na ni nemuselo. „Byli jsme hodně špatní v dohrávkách – bodových míčích. Ubráníme, chytneme v poli, zablokujeme, ale nejsme schopní to pokládat. Na tie break ani nemuselo dojít, snad pět míčů v každém setu jsme měli chycených a nahraných, ale nedokážeme je uhrát. O to víc mě to mrzí.“
Před sezonou Přikryl rozpustil neúspěšný kádr, z týmu mistrovských Lvů angažoval blokaře Tibitanzla a smečaře Vodičku, hodně si sliboval od kanadského tria Sorra – Haronga – Duncanson. „Rozdíloví hráči to nejsou, ale na lepší nemáme. A se standardem, co předvádějí, jsme spokojení. Tedy až na Harongu, tam to není úplně podle mých představ. Zatím nepřesvědčil, snad se ještě v průběhu sezony ukáže,“ nezatracuje 25letého smečaře.
Do půlky základní části zbývají dva zápasy: klíčový v Ostravě a doma s Kladnem. Pak si v Ústí vyhodnotí, co dál. Vyloučeny nejsou další změny v kádru i v realizačním týmu. „Před sezonou jsme měli jiné představy, chtěli jsme být kolem osmého až desátého místa. Po půlce si řekneme, jak daleko od toho cíle jsme, jakou hru předvádíme a jestli věříme tomu, že se to zlomí. Podle toho se rozhodneme.“