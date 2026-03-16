Dril a kázeň. Jak bývalý voják Koloušek zvedal ústecké volejbalisty

Když na konci ledna bylo Ústí poslední a mělo za sebou sérii porážek, odhodlal k trenérské změně – zelenáče Ondřeje Žabu nahradil ostřílený Jakub Koloušek. A jeho příchod nastartoval vzestup týmu. „Je to jeden ze starších trenérů, sliboval jsem si od něj rutinu a disciplínu. Osvědčilo se to, najednou se náš projev změnil. Zlepšili jsme se výsledkově i herně,“ ocenil Přikryl přínos čtyřiapadesátiletého kouče.
Bývalý voják Koloušek zavedl v Ústí armádní dril a zabralo to, tým v devíti zápasech posbíral devět bodů. „Byla vidět změna. Tréninky vedl tak, jako když jsme kdysi trénovali my, starší pánové. Dril, víc kázně i tlaku na hráče,“ viděl šéf.
V derniéře základní části extraligy Ústí podlehlo 2:3 v Kladně a získalo bod jistoty, který nakonec ani nepotřebovalo. Poslední Beskydy musely zvítězit na půdě lídra Karlovarska, aby měly naději uniknout z posledního místa, což se nestalo. Po porážce 1:3 zůstaly na dně. „Nechtěli jsme na nikoho spoléhat a uhrát si to sami, což se povedlo,“ potěšilo Přikryla.
Otrávit soupeře jako Borg! Volejbalové Ústí zkouší taktiku tenisové legendy
Kolouška si chce pojistit i na další sezonu, zatím je s ním domluvený ústně. „Budeme to řešit během března dubna, ale máme vizi, že bude pokračovat.“
Skládat už začne také tým na novou sezonu, základ bude udržet univerzála Matouše Lanka, druhého nejvíce bodujícího hráče extraligy.
„Máme s ním nějakou dohodu, ještě budeme jednat. Na něm jako na rozdílovém hráči to stálo,“ uvědomuje si Přikryl. V Kladně Lank zápas nedohrál, předtím absentoval i v Příbrami. „Hodně jsme na něj spoléhali, což si vybralo i zdravotní daň. V Kladně nenastoupil do tie breaku, nechtěli jsme ho zatížit do extrému. Je pro nás stěžejní, ještě jednu sezonu bych ho rád udržel.“
Smlouvy po letošním extraligovém ročníku vyprší kanadskému trojlístku Haronga – Sorra – Duncanson. „Budeme se o nich bavit s trenérem. Má nějaké představy, já to brzdím finančně i svým názorem. Někde se musíme sejít,“ uvažuje Přikryl, jenž v různých pozicích v Ústí působí už rekordních 38 let. A do důchodu se zatím nechystá. „Když mi to zdraví dovolí, ještě rok dva zůstanu. Jak se ukazuje, najít nástupce není úplně snadné.“
Letošní sezona pro Ústí ještě úplně nekončí, zahraje si o 9.–12. místo. A v příští už zaútočí na play off?