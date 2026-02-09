„Strašně preferuju obranu a trpělivost, byť se to někomu nelíbí. Já tomu stylu věřím. Vysvětluju to hráčům na příkladu Björna Borga,“ poukázal Koloušek na švédského vítěze jedenácti grandslamů. „Kdo ho zná, ví, že hrál od základní čáry. A otravoval soupeře, kteří to nevydrželi a udělali chybu. I když to někdo za hezké nepovažoval, vyhrával. Teď je to ve volejbale celosvětový trend.“
Léčba Kolouškem Ústí svědčí, pod nástupcem odvolaného Ondřeje Žaby vyhrálo dva ze čtyř zápasů a ve třetím bodovalo. Díky tomu je už o bod předposlední, Beskydy ještě k tomu odehrály o utkání víc.
|
Koloušek opustil ambiciózní Liberec, kývl ohroženému Ústí: Tým za mnou nešel
„O play off nepřemýšlím. Přišel jsem s tím, abychom se odpoutali z posledního místa. Chceme se toho držet, to je základ,“ upozornil trenér, který na vlastní žádost opustil Liberec a vložil hlavu do ústecké oprátky. „Výhrou nad Beskydami záchranná mise neskončila. Kluci na to mají, ale kádr je úzký, je tady obrovské riziko zranění klíčových hráčů.“
Tím nejdůležitějším je univerzál Matouš Lank, král extraligových statistik s 377 body. „Bez něj bychom takové družstvo nebyli, on nám hru tvrdí, na něj se pracuje. Ale ostatní se zvedají, pak to má Matouš lehčí a jsme kompaktnější,“ vypozoroval Koloušek.
Navíc ústecká parta ukazuje duši. Doma otočilo nerváky s Brnem i s Beskydami z 1:2 na sety.
„Nevzdali to, bojovali. A nové koště dobře mete. O předchůdci nemůžu nic říct, neznám to tady. Hráči si na mě musí zvyknout, na můj styl,“ upozornil novic, že sžívání je teprve na začátku. „Chci, aby plnili moje pokyny, někteří na to nejsou zvyklí. Ale o tom je volejbal, o disciplíně, organizaci, trpělivosti. Už to není, že si každý dělá, co chce. Já byl kdysi voják, mám nastavenou disciplínu. Trochu do nich zahučet, zároveň být hodnej. Cukr a bič, to funguje všude. Žádná pohoda, práce. Naše zápasy byly strašně fyzicky náročné!“
|
Profesionální voják, co trénuje Duklu: První zápas? To bude ostrá zkouška nervů
Pro Kolouška ten poslední i psychicky, neboť v něm svedl rodinný souboj se synem Matějem.
„Už potřetí v sezoně. Byla se podívat moje žena, která je taky volejbalistka. Jeden z nás vyhrál, jeden prohrál, měla smíšené pocity. Můj syn hrál proti mně vždycky dobře, máme ale zásadu, že se po zápase nebavíme, zavoláme si později,“ vykreslil Koloušek. „Takového dělníka a bojovníka na hřišti potřebuju i já.“
V sobotu jich měl plnou palubovku.