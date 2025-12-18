Ústí? Florida to úplně není. Ale má své kouzlo, směje se volejbalista Vodička

Ondřej Bičiště
  10:29
Na krku se Janu Vodičkovi houpala zlatá medaile za titul s pražskými Lvy a u piva se spoluhráčem Martinem Tibitanzlem dumali, kam se vrtnout dál. Vidíme se na Floridě! zahlásili čerství šampioni ve videu, kterým v létě volejbalové Ústí nad Labem oznamovalo příchod dvou velkých posil.
Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání...

Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání volejbalové extraligy. Ústecký Jan Vodička (44) slaví úspěšnou akci. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání...
Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání...
Jan Vodička z číslem 4 se raduje ve finále extraligy.
Jan Vodička ve finále ME hráčů do 18 let
7 fotografií

„Florida to tady úplně není, ale má to své kouzlo,“ usmívá se 204 centimetrů vysoký smečař.

O Sudetech jako o české Floridě, nejlepším místě na zemi, zpívá ústecký rapper Robin Zoot. „Líbí se mi tady, rád chodím do kaváren a těch je tu dost. K tomu hezký městský park. Jen to moře a teplo jako na Floridě tu bohužel není, to bych musel jinam,“ cukají koutky Vodičkovi.

Jinak mu zatím moc do smíchu není. Byť Ústí před sezonou výrazně posílilo, po deseti kolech je v extralize poslední. „Každým týdnem a zápasem jdeme nahoru, sice zatím výsledky moc nejsou, ale náš čas ještě přijde. Jsme mladý tým, snad ukážeme, že Ústí volejbal hrát umí,“ věří odchovanec Odoleny Vody.

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

S pražskými Lvy, kde strávil nejdelší část své ligové kariéry, letos vybojoval mistrovský titul, v Ústí si musí zvykat na opačný pól tabulky. „Nijak se tím nestresuju. Jasně, je to taková blbá nálepka outsidera, ale máme to v rukách, jak s tím naložíme.“

Ústecké angažmá si užívá navzdory postavení týmu v tabulce. „Nemyslím na to. Přišel jsem s jiným účelem, abych tady zúročil ta léta praxe, co jsem nabral v Praze. Jsem vděčný za tu příležitost a budu se ji snažit splatit,“ slibuje.

Teď přichází klíčová fáze sezony, kdy Ústí narazí na týmy od středu tabulky níž. Ve čtvrtek hraje v Ostravě, která má jen o bod více. „Pokusíme se tam něco urvat, tabulka je našlapaná, stačí jedna výhra a hned vás to vystřelí výš.“

Dvakrát v řadě muselo Ústí zachraňovat extraligu až v baráži, dalšímu nerváku se chce vyhnout. Proto tým výrazně posílilo a jako konzultanta k hlavnímu trenérovi Ondřeji Žabovi najalo bývalého reprezentačního kouče Michala Nekolu. „Drda (Nekola) je skvělý trenér, má za sebou hodně úspěchů, jeho poznatky jsou pro nás důležité. A je to výhoda i pro Ondru Žabu, že to vidí nějaký expert zvenku a může to zhodnotit jiným okem.“

Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání volejbalové extraligy. Vlevo Matouš Lank, vpravo Jan Vodička.

I když je Vodička o čtyři roky starší než čerstvý třicátník Žaba, nadřízeného respektuje. „Známe se už z mládežnických nároďáků, od mých patnácti šestnácti let. Víme, co od sebe čekat. Trenér se musí respektovat, věk v tom nehraje žádnou roli. Máme mezi sebou pracovní poměr, ale mimo volejbal i kamarádský,“ líčí volejbalový obojživelník.

Dříve se věnoval také beachi, zahrál si i ve dvojici s hvězdou Perušičem. „Byla to hezká léta, teď jsem už ve fázi, že po šestkové sezoně rád vypnu, zajedu na dovolenou, trávím čas s rodinou, kterou moc často nevídám. Ale možná tohle léto zase něco zkusím,“ nevyloučil Vodička comeback na písek.

Nejdříve však chce uspět s Ústím v extralize. Nestačí mu vyhnout se baráži, rád by do play off. „Podle mě to reálné je, jen musíme seknout body i nějakým týmům z vršku. Máme na to!“ Česká Florida už by takový úspěch potřebovala.

Ústí? Florida to úplně není. Ale má své kouzlo, směje se volejbalista Vodička

