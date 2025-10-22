Legenda ústeckého volejbalu Přikryl: Nemáme slabé místo, baráž to nebude

Ondřej Bičiště
  13:35
Do třetice baráž ne! Loni i letos se ve volejbalovém Ústí nad Labem strachovali o extraligu, před novou sezonou věří v lepší časy. „Nevidím v týmu žádnou výraznou slabinu. Můžeme hrát kolem osmého místa a zabojovat o předkolo play off, ke kandidátům na baráž bychom patřit nemuseli,“ věří ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

Miroslav Přikryl, generální manažer SK Volejbal Ústí nad Labem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Z loňského kádru v Ústí zbyli jen libero Kořínek a smečař Lank, jinak je tým nový. Základ tvoří trio Kanaďanů: nahrávač Tomas Sorra, smečař Max Haronga a blokař Cole Duncanson. Ty doplnili čerství mistři ze Lvů Praha, blokař Martin Tibitanzl a smečař Jan Vodička.

„V přípravě jsme sehráli vynikající zápasy i se silnými soupeři, jako jsou Karlovarsko či Liberec, předvedli jsme výkony, které ve mně vyvolávají optimismus.“

I realizační tým Ústí posílilo. Hlavní trenér Ondřej Žaba to měl nahnuté, ale Přikryl nakonec 29letého mladíka podržel. Jako konzultanta však k němu dosadil zkušeného Michala Nekolu, jenž v létě dovedl ke čtvrtému místu na mistrovství světa českou reprezentaci do 21 let.

30 let, třetí rok v extralize jako kouč. Ústí zbavíme nálepky outsidera, sní Žaba

„Loni tu byl v podobné roli Petr Brom, ale ty výstupy z toho nebyly takové, jak jsme si představovali. Proto jsme teď oslovili Michala Nekolu. Trenér Žaba od něj dostává postřehy k přípravě i k zápasům, zatím to funguje,“ pozoruje Přikryl.

Žaba bude pod tlakem, šéf už dřív mluvil o jeho poslední šanci. „Je to trochu tvrdé vyjádření, ale když si to sečtete, tak po dvou barážových sezonách už nějaký úspěch musí přijít. Tlak bude letos ještě větší, dobrý výsledek už prostě ústecký volejbal potřebuje.“

I Přikryl, jenž v Ústí působí v různých pozicích 38 let, už zvažoval konec v klubu. „Měl jsem nějaké zdravotní trable, proto jsem chtěl skončit, ale ukázalo se, že není tak jednoduché najít náhradu. Ve volejbale je to složitější než v jiných sportech. Zatím to není předat komu,“ vysvětluje, proč to ani v 67 letech nemůže zabalit. „Ty poslední dva roky v Ústí nebyly dobré, hráli jsme baráž, skončili jsme finančně v minusu. A přičítám to i tomu, že jsem měl dost svých starostí se zdravím a trochu jsem se upozadil.“

Miroslav Přikryl, prezident volejbalového klubu SK Volejbal Ústí nad Labem.

Teď je Přikryl naštěstí zase v plné síle a těší se na snový start sezony, ve čtvrtek Ústí vletí do extraligy domácí bitvou s úřadujícími šampiony Lvy Praha. S nimi dorazí i libero Milan Moník, ústecký odchovanec, jenž přispěl ke čtvrtému místu české reprezentace na nedávném světovém šampionátu na Filipínách.

„Ústím prošli i nahrávači Bartůněk a Srb, lékař národního týmu Avenarius a masér Pavlovský, takže jsme zanechali na mistrovství světa docela velkou stopu,“ těší Přikryla.

Věří, že Ústí se proti Lvům vytáhne. „I když jsou favorité, chtěli bychom sezonu odstartovat překvapením.“

