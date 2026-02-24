Koloušek hecuje syna: Chlapče, třikrát za nula! Klidně spadněte, vezmu tě do Ústí

Táta versus syn aneb bitva o to, kdo se vyhne baráži o volejbalovou extraligu. Zatím k tomu má blíž trenér Jakub Koloušek, jeho Ústí nad Labem je tři kola před koncem základní části o bod před posledními Beskydami smečaře Matěje Kolouška.
Ústecký trenér Jakub Koloušek.

„Synovi říkám: Chlapče, potřebuju, abyste prohráli třikrát za nula bodů,“ směje se Koloušek starší.

O ideálním scénáři má jasnou představu: Ústí udrží třinácté místo, synovy Beskydy se zachrání v baráži. „Z legrace mu říkám: Klidně spadněte, já si tě stejně vezmu do Ústí. A to myslím vážně. Ať to dopadne jakkoliv, budu usilovat o to, aby šel od příští sezony k nám,“ prozradil kouč.

Otrávit soupeře jako Borg! Volejbalové Ústí zkouší taktiku tenisové legendy

Sám už ví, že v Ústí zůstává, původní dohoda do konce sezony bude prodloužena o další rok. „Slíbil jsem to,“ kývl Koloušek.

Tým přebíral po odvolaném Ondřejovi Žabovi v kritické situaci, ale tým pod ním pookřál. Porazil Brno i Beskydy 3:2, bodoval ve Zlíně. A utekl z posledního místa.

„Zpřísnil jsem tréninky, jsou teď ostřejší. Přišla se mnou kázeň a disciplína,“ odkrývá bývalý voják, jak probouzel do té doby mdlý tým. „Já se s hráči moc nemazlím, staří, nebo mladí, to je jedno. Máme jeden cíl, který je společný a bolí. Přišlo mi, že ‚mazáci‘ už neměli moc chuť, ale já je nějak dokázal oživit.“

Beskydský smečař Matěj Koloušek přihrává podání soupeře.

Naposledy i druhé České Budějovice se s Ústím pořádně zapotily. Sice vyhrály 3:0, ale až po třech vyrovnaných koncovkách (25:22, 25:22, 30:28).

„Šli jsme do toho beze strachu, jak to bývá, když slabší hraje proti silnějšímu. Matouš Lank se vrátil na smeč a naše síla tam byla obrovská. Věřil jsem, že utrhneme aspoň set, ne-li bod,“ litoval kouč, že na překvapení nakonec nedošlo.

Byl by to spíš zázrak, s Českými Budějovicemi totiž Ústí nevyhrálo už déle než 13 let. „Samozřejmě jsem o té bilanci věděl, ve volejbalovém prostředí to koluje. Je to strašně dlouhá doba, ale nebude to navždy. Určitě i tahle série se jednou přeruší,“ nepochybuje trenér.

V Beskydech jsem se chytil šance, těší Kolouška, potomka volejbalové šlechty

Teď je však mnohem důležitější, aby Ústí v ligovém finiši udrželo předposlední místo a po dvou letech se vyhnulo baráži. „Věřím v to, máme to ve svých rukách. Jen musí vydržet bez zranění Matouš Lank, bez něj bychom to mohli zabalit. Na něm to teď stojí,“ spoléhá na své útočné eso, se 402 body nejvíce bodujícího hráče extraligy.

Ústí v závěrečných třech kolech hraje v Příbrami a v Kladně, doma hostí Ostravu. Beskydy přivítají Odolenu Vodu a Karlovarsko, jedou do Benátek. „Los máme příznivější, klíčový pro nás bude domácí zápas s Ostravou. Když ho zvládneme, mělo by to na záchranu stačit,“ věří Koloušek.

