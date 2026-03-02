Povolený kontakt se stropem, tažení proti tažení. Volejbal zkouší nová pravidla

  11:43
Mezinárodní federace FIVB bude testovat nová volejbalová pravidla. Mimo jiné navrhuje, že by výměna mohla pokračovat i po kontaktu míče se stropem, pokud se míč neodrazí na soupeřovu polovinu hřiště. O novinkách, které se budou zkoušet v Lize národů, na mistrovství světa do 17 let a kontinentálních šampionátech, informovalo vedení světového volejbalu na webu.

Matěj Pastrňák smečuje na mistrovství světa volejbalistů do 21 let. | foto: VolleyballWorld

Nová pravidla by měla přispět k lepší plynulosti hry. Zatímco v současné době je chybou, pokud se míč kdykoliv dotkne stropní konstrukce, nově by to na vlastní straně mohlo být povolené. Týká se to zejména případů, kdy se míč odrazí do stropu po příjmu razantního podání nebo obraně tvrdého útoku v poli. Pokud by míč narazil do kamery nad hrací plochou, výměna by se opakovala.

FIVB rovněž navrhuje zvýšení počtu střídání v setu ze současných šesti na osm. Mohlo by nastat další uvolnění pravidel v postavení přijímacího týmu. Hráči by se mohli posouvat z výchozích pozic v okamžiku, kdy podávající hráč zahájí pohyb směrem k uvedení míče do hry, nikoliv až při nadhozu.

Zůstane povolená nečistá nahrávka, pokud míč nesměřuje k soupeři. Naopak se ale plánuje přísnější posuzování tažených úderů v útoku, hráči nesmějí míč chytit nebo hodit. Povolený bude jen velmi krátký kontakt s míčem.

Pokud budou chtít týmy upozornit na neodpískané prohřešky uprostřed výměny, budou muset daný okamžik ve speciálním systému označit. Když výměnu prohrají, mohou se k němu vrátit a vznést tzv. challenge. Bez označení protestovat nemohou. Pokud v jedné výměně označí sporné momenty oba týmy, rozhodne dřívější porušení pravidel.

Český kapitán Adam Zajíček a Patrik Indra na bloku ve čtvrtfinále MS.

Nově bude možné vedle tečí na bloku reklamovat také doteky přijímajících hráčů nebo obranářů v poli. V zájmu urychlení průběhu zápasu si tým, který bude požadovat challenge, nesmí před zahájením další výměny vzít oddechový čas.

Rozhodčí už nebudou pískat v jednoznačných situacích, kdy míč dopadne do hřiště, nebo do autu, a v případě podání do sítě. V zájmu bezpečnosti hráčů se budou týmy na servisu rozcvičovat postupně. Nejdříve dostane 90 sekund jedna strana, pak bude mít stejný čas ta druhá.

Jestli se navrhované změny dostanou do volejbalových pravidel na všech úrovních, se rozhodne po letošním testování. Podle navrhovaných novinek se bude hrát například na přelomu srpna a září na mistrovství Evropy žen v Brně.

