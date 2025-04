Dvě baráže, krutý start kariéry. Trenérský „pulec“ Žaba tvrdí: Chci v Ústí být léta

Letošní baráž je pro Ústí úplně jiná písnička než loni, kdy mu už zněl pohřební marš. Nyní slyší chvalozpěv, nad Dobřichovicemi dominuje, vede 2:0 na zápasy. Před rokem to bylo se stejným soupeřem obráceně.

„Pomáhá nám znalost toho, jak těžká baráž je. Padesát procent kádru ví, jak se na ni nastavit, já taky. Nepřenesli jsme na sebe žádnou nervozitu, šli jsme hrát svobodně. Šli jsme prostě do práce vyhrát,“ povídal Žaba po sobotním vítězství opět 3:0 na sety.

Loni se Ústí z možné ztráty extraligy rozklepalo. Až když mělo na kahánku, zázračně povstalo a obrátilo sérii na 3:2. Nyní je bez stresu a snad nikdo o záchraně nepochybuje.

„Hrajeme baráž se stejným protivníkem, který má stejný tým a v nohách stejný počet zápasů jako loni. A jsme klidným soupeřem, precizním hlavně v obranářské fázi, což mě hodně těší,“ pochvaluje si trenérský benjamínek. „Do výkonu se propsalo hodně zápasů a tréninků. Fáze, kdy uděláme pár chyb, vydržíme a vrátíme se ke své hře.“

Už v pátek v hale Dobřichovic může Ústí stvrdit svou příslušnost k české elitě. „Neseberu žádnou špetku odvahy hodnotit a soudit soupeře. Bude to zápas jako každý jiný a věřím, že poslední krok zvládneme.“

Ústí letos poskládalo silnější tým než loni, přesto se ani tentokrát ze dna nevydrápalo. Žaba přiznává, že cítí hořkost.

„A velkou. Člověk si říká, co udělal špatně, co dobře, co měl udělat jinak. Do něčeho zapojíte rozum a něco je mezi nebem a zemí, co sport přináší každý den,“ filozofuje. „Proto se nikdo nemůže nikdy předpokládat za jasného favorita. Věřím, že do budoucna vizáž outsidera pomaličku převrátíme a budeme se těšit z lepších sezon, které nebudou tak hořké.“

Ve vzduchu přitom viselo i Žabovo odvolání. „Nezávidím mu to. Myslím si, že sezona rozhodně nejde za ním, ale za týmem,“ zastal se trenérského zelenáče kapitán Jiří Kořínek, který je o pět let starší než on.

Sám Žaba by u vzestupu ústeckého volejbalu chtěl být. „Nikdo svoji práci nemá jistou, ani já. Ale rád bych věřil, že zůstanu. Kéž bych zůstal, byl bych rád,“ svěřil se. „Teď těžko analyzovat, proč sezona nevyšla. Ale všichni vidí, že Ústí do extraligy patří.“