Ostravské volejbalistky si výhrou v derby vybojovaly den volna navíc

O den delší volno přes Vánoce si vybojovaly volejbalistky TJ Ostrava, když v 11. kole extraligy vyhrály v hale Sokola Frýdek-Místek 3:2.

Andrea Štrbová a Michaela Drozdová (zleva) z TJ Ostrava blokují útok smečařky Sokola Frýdek-Místek Noae De Vosové. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Pro nás to je důležitá výhra, protože šlo o derby a měli jsme za sebou dvě porážky,“ připomněl ostravský trenér Zdeněk Pommer, že s Libercem a Šelmami Brno neuhráli ani set.

Dodal, že hráčky si díky výhře místo dvou dnů odpočinou tři. „Víc volna mít nemůžeme, protože se musíme chystat na Prostějov,“ zmínil Pommer duel, který jeho tým odehraje 28. prosince venku. a hned dva dny na to bude hostit Šternberk.

To frýdecko-místecké hráčky budou v tytéž termíny hrát doma – nejprve s Přerovem a poté s Olomoucí.

Ostravská nahrávačka Petra Kojdová se snaží zablokovat útok frýdecko-místecké smečařky Noae De Vosové.

‚My máme přes svátky čtyři volné dny, ale dvacátého šestého už zase budeme trénovat, chystat se na Přerov,“ uvedla nahrávačka Sokola Karolina Legien. „Bude to náročné, ale zvládneme to.“

V souboji krajských rivalů dominovaly Ostravanky v prvním, třetím a pátém setu, zatímco domácí hráčky ve druhém a čtvrtém.

„Snažily jsme se udělat vše pro tři body, ale doplatily jsme na výpadky. Máme aspoň dva body,“ konstatovala ostravská blokařka Adéla Chládková.

„V těch prohraných setech jsme dvakrát třikrát nepřihráli a ztratili agresivitu v útoku,“ uvedl Pommer. „Byla to bitva, super zápas pro fanoušky, ale my musíme jít dál, protože hned po Vánocích hrajeme znovu. K tomu máme v lednu Challenge Cup, kdy letíme na Kypr. Leden a únor máme nabitý. To sice chceme, ale bude to náročné.“

Libero frýdecko-místeckých volejbalistek Denisa Dedek vybírá míč

Frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková byla za získaný bod ráda, neboť, jak řekla, jejímu týmu se extrémně nedařilo.

„Trápily jsme se v útoku , trápily jsme se i na nahrávce, nedařilo se nám. Nebyly jsme to vůbec my. Možná to bylo trochu i dílem nervozity,“ hodnotila utkání Dedková. „Ve vyhraných setech jsme ukázaly kvalitu, ale pak jsme zase hodně chybovaly.“

Ostravské volejbalistky si výhrou v derby vybojovaly den volna navíc

Haaland opět řádil, první zůstává Arsenal. Slaví i Liverpool, utrpení Wolves nekončí

Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu, který proti Evertonu vstřelil z...

Na čele tabulky Premier League se po sobotním programu 17. kola nic nemění. Arsenal je po výhře 1:0 nad Evertonem stále první, o dva body zpět se drží Manchester City, který porazil West Ham 3:0 i...

20. prosince 2025  23:02,  aktualizováno  23:23

Sestřelil Kanadu, teď přijde o MS vinou zranění. Jecha nahradí u dvacítky Chludil

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Z nominace česká hokejové dvacítky vypadl před mistrovstvím světa útočník Adam Jecho. Bronzový medailista z minulého šampionátu přijde o turnaj v Minneapolisu kvůli zranění ruky, ve výběru ho...

20. prosince 2025  21:44

