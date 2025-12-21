Ostravské volejbalistky si výhrou v derby vybojovaly den volna navíc

„Pro nás to je důležitá výhra, protože šlo o derby a měli jsme za sebou dvě porážky,“ připomněl ostravský trenér Zdeněk Pommer, že s Libercem a Šelmami Brno neuhráli ani set.
Dodal, že hráčky si díky výhře místo dvou dnů odpočinou tři. „Víc volna mít nemůžeme, protože se musíme chystat na Prostějov,“ zmínil Pommer duel, který jeho tým odehraje 28. prosince venku. a hned dva dny na to bude hostit Šternberk.
To frýdecko-místecké hráčky budou v tytéž termíny hrát doma – nejprve s Přerovem a poté s Olomoucí.
‚My máme přes svátky čtyři volné dny, ale dvacátého šestého už zase budeme trénovat, chystat se na Přerov,“ uvedla nahrávačka Sokola Karolina Legien. „Bude to náročné, ale zvládneme to.“
V souboji krajských rivalů dominovaly Ostravanky v prvním, třetím a pátém setu, zatímco domácí hráčky ve druhém a čtvrtém.
„Snažily jsme se udělat vše pro tři body, ale doplatily jsme na výpadky. Máme aspoň dva body,“ konstatovala ostravská blokařka Adéla Chládková.
„V těch prohraných setech jsme dvakrát třikrát nepřihráli a ztratili agresivitu v útoku,“ uvedl Pommer. „Byla to bitva, super zápas pro fanoušky, ale my musíme jít dál, protože hned po Vánocích hrajeme znovu. K tomu máme v lednu Challenge Cup, kdy letíme na Kypr. Leden a únor máme nabitý. To sice chceme, ale bude to náročné.“
Frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková byla za získaný bod ráda, neboť, jak řekla, jejímu týmu se extrémně nedařilo.
„Trápily jsme se v útoku , trápily jsme se i na nahrávce, nedařilo se nám. Nebyly jsme to vůbec my. Možná to bylo trochu i dílem nervozity,“ hodnotila utkání Dedková. „Ve vyhraných setech jsme ukázaly kvalitu, ale pak jsme zase hodně chybovaly.“