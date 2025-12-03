Volejbalový talent zvolil Sibiř místo Evropy. Fronta je daleko, uklidňoval jeho otec

Sílu bulharských bratří Nikolovů na volejbalovém mistrovství světa pocítili v semifinále i čeští reprezentanti. Starší Aleksandar nezastavitelně útočil, mladší, tehdy ještě osmnáctiletý, Simeon se staral o nahrávky. Po stříbrném šampionátu se ale vydal na nečekanou adresu. Kalifornskou Long Beach State University vyměnil za ruský Lokomotiv Novosibirsk.
A zatímco ve Spojených státech si s parťáky mohl poklidně vyrazit třeba na surf, na mrazivé Sibiři obvykle zůstává doma a hraje na počítači.

„Co má taky dělat, když je venku mínus deset. Takovou přináší oběť,“ glosoval jeho otec Vladimir, bývalý kapitán bulharské volejbalové reprezentace, pro Sportcast Volleyball.

Angažmá v Rusku přitom synovi nerozmlouval a nyní jeho rozhodnutí brání: „V Novosibirsku má skvělé podmínky pro rozvoj, klub je perfektně organizovaný, nemůžeme si na nic stěžovat.“

Sen o finále rozehnali bulharští bratři. Čechy ale láká i bronz: Půjdeme se rvát!

Negativní reakce nečekejte ani od devatenáctiletého Simeona Nikolova, kterému přezdívají Moni.

S Lokomotivem, který cepuje jeho krajan Plamen Konstantinov, vede ruskou ligu, ve volném čase streamuje hry na platformě Twitch, kde se nedávno chlubil, že dostal platinovou kreditku.

V jednom z vysílání se mu v bytě pro změnu rozezněl alarm, po kontrole své diváky bulharský volejbalista uklidnil, že jde „jen o požární hlásič“.

Simeona Nikolova vítají v Lokomotivu Novosibirsk.

Vždyť země, kde působí, aktuálně vede nesmyslnou válku na Ukrajině.

Ani to ovšem Nikolovovy rodiče nevyvedlo z míry. „Buďte v klidu, frontová linie je přece daleko,“ uťal rázně téma otec Vladimir, který si postěžoval, že takové věci nejčastěji řeší lidé, kteří „nedokážou oddělovat politiku od sportu“.

Měl i nabídky z Itálie, Francie a Polska

Život volejbalového mladíka na Sibiři kromě bulharských médií podrobněji sledují i ta polská. Jednak jde o jeden z národních sportů český sousedů a za další Simeon Nikolov mohl klidně hrát právě v tamní PlusLize.

Przegląd Sportowy už během šampionátu namíchl bulharskou hvězdičku dotazem, proč dal přednost klubu, který je napojen na Putinova přítele a ředitele státní železniční společnost RŽD Olega Bělozjorova, před angažmá v Itálii, kde hraje jeho o tři roky starší bratr, Francii či Polsku.

Simeon Nikolov...

a jeho bratr Aleksandar.

„Mám hrát volejbal, na což se soustředím a to jediné je pro mě důležité,“ odpověděl krátce po semifinále s českými volejbalisty.

V oficiálním prohlášení pak zaznělo: „Nejedu do Novosibirsku, abych se bavil. Rozhodl jsem se, že mojí prioritou je stát se nejlepším volejbalistou na světě. A to se může uskutečnit jen tehdy, když opustíte komfortní zónu, když jste sami, když hrajete v nejlepším možném klubu. Rusko má jednu z nejsilnějších lig na světě, hrálo a hraje tam mnoho hvězd.“

Zároveň neplatí, že by ho na Sibiř nalákalo finanční ohodnocení. Podle zjištění bulharských médií si v Lokomotivu přijde na lehce přes 100 tisíc dolarů za sezonu, což není závratná částka.

Jak upozorňuje Przegląd Sportowy na podobné peníze by si přišel i v polské Čenstochové, která o jeho příchod usilovala. Nejlépe placeným hráčem tamější PlusLigy je hvězdný Wilfredo Léon s výdělkem výrazně přes milion dolarů.

Z Kuby ho vyhnaly šílené podmínky i vojna, teď Polák León odepřel Čechům bronz

Na takový plat by vycházející hvězdička sice okamžitě nedosáhla, ale suma 100 tisíc dolarů v možnostech evropských celků je.

Obzvláště, když můžete zlákat takový talent.

Na světovém šampionátu skvěle tvořil bulharskou hru, nasázel dvanáct es a společně s bratrem Aleksandarem a kapitánem Aleksem Grozdanovem táhli reprezentaci za stříbrem, které jejich země získala na MS jen v roce 1970.

Simeon Nikolov ovšem zvolil působení na Sibiři.

