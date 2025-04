Napínavé bitvy na úvod semifinále. Radují se volejbalistky Prostějova a Olomouce

Olomouc i čtvrtý zápas v play off vyhrála po pětisetové bitvě. V úvodním kole vyřadila loňské mistryně Šelmy Brno a ve středu po ztrátě vedení 2:0 na sety zdolala Liberec, který v únoru obhájil Český pohár. Prostějov, nejlepší tým dlouhodobé části extraligy, tolik sil ve čtvrtfinále neztratil, protože Přerovu ve třech zápasech povolil jeden set.

„Asi nám ty tiebreaky v play off sedí. Po dvou úplně jasných setech pro nás jsme se asi lekli výhry nebo nevím, co se stalo, to si musíme zanalyzovat. Otočilo se to proti nám, začali jsme chybovat, báli jsme se hrát. Naštěstí v tie-breaku jsme drželi to, co jsme měli hrát a tam už jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl asistent olomoucké Šantovky Patrik Minda.

Dnešní souboj v prostějovském Národním sportovním centru svedly zejména univerzálky Nikola Kvapilová a tahounka Olympu Monika Brancuská, dvě nejvíce bodující hráčky soutěže. Brancuská minisouboj vyhrála na body 36:28, ale týmového vítězství se nedočkala.

„Bolí to. Dotáhly jsme je, chyběl kousek,“ řekla Brancuská pro Sporty TV. Prostějov získal první dvě sady, ale Olymp se nevzdal. Druhá polovina závěrečného tie-breaku však patřila Kvapilové a spol. „První dva sety jako bychom se zarazily, že bychom vůbec mohly. Ale pak jsme si dokázaly, že s Prostějovem můžeme hrát. Snad doma uhrajeme lepší výsledek,“ dodala.