Kabina jako školka. Šelmy trénují dvourychlostně a vládnou extralize

Jiří Černý
  11:23
Když se před osmi lety zrodily volejbalové Šelmy Brno, měly dát druhou šanci hráčkám vracejícím se po mateřské. Málokdo věřil, že půjde o víc než krátkodobý experiment jedné generace. Jenže za šest let přišel titul, po omlazení krátký ústup z elitních příček... A teď jsou Šelmy zpět. Kabina znovu místy připomíná školku a kolo před koncem základní části extraligy drží Brňanky v čele soutěže desetibodový náskok.

Šelmy Brno se radí během zápasu extraligy volejbalistek. Kapitánka Ivona Marková stojí čelem v teplákové bundě. (2024) | foto: Matouš Müller, Šelmy Brno

„Před sezonou jsme si říkaly, jaká máme očekávání, a shodly jsme se, že by to mohlo fungovat. I proto, že nejsme jen banda veteránek, ale holky, které spolu vyrůstaly,“ říká kapitánka Ivona Marková.

Po roční herní pauze se vrátila i ona, další spoluhráčky pak po mateřské. Čtyři volejbalové mámy dnes společně s mladšími kolegyněmi lize dominují. Po úvodní porážce vyhrály dvacet zápasů v řadě.

„Je to zvláštní sezona. Nechci říct, že ostatní týmy oslabily, ale třeba Prostějov letos nemluví o titulu, spíš o omezení rozpočtu. Ukazuje to i umístění mládežnického týmu Národního volejbalového centra. Osmnáctileté holky by neměly být v ženské soutěži osmé. Ale nám to letos sedlo,“ jásá bývalá reprezentantka.

Tým trénuje ve dvou rychlostech. „Mladším se trenér věnuje dopoledne a jedou opravdu tvrdě. Ondra Marek má rád dlouhé tréninky. Zkoušel to i na nás, ale brzy pochopil, že potřebujeme jiné tempo. Ideální jsou kratší, intenzivní bloky. On by byl v hale hodiny, ale přijal to, a teď to sedí oběma skupinám,“ usmívá se Marková.

Sedm dětí by vydalo na menší školku, dveře haly však potomkům hráček zůstávají při trénincích zavřené. „Není to zákaz, spíš nepsané pravidlo. I my si rády od dětí odpočineme. Nikdo by nepoznal, že jsme čtyři mámy. Děti do haly nepatří, takže nastupují babičky a manželé. Zato po zápasech to často vypadá jako zájezd amatérské mateřinky,“ líčí kapitánka.

Generační střet? Ten se v týmu nekoná. „Loni to bylo jiné, holky se rozkoukávaly. Teď se mámy ptají vysokoškolaček, jak jde škola, a mladší nás, co děti. Parta funguje skvěle,“ říká Marková.

Šelmy tak míří na double. Už v pátek je v Českých Budějovicích čeká semifinále Českého poháru proti pražskému Olympu, v sobotu případné finále s vítězem duelu Liberec – Prostějov. Brněnský klub dosud pohárovou soutěž nikdy nevyhrál a letošní účast mezi nejlepší čtyřkou je také premiérová.

„Ale nás spíš čeká rodinný zájezd,“ směje se kapitánka. „Kouče napadlo pojmout to jako soutěžní rodinné soustředění. Vyrazíme s rodinami a uvidíme, jestli nám to přinese štěstí.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Medveděv vs. WawrinkaTenis - - 25. 2. 2026:Medveděv vs. Wawrinka //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.05
  • -
  • 10.70
Brooksby vs. ChačanovTenis - - 25. 2. 2026:Brooksby vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.94
  • -
  • 1.39
Carreno Busta vs. LehečkaTenis - - 25. 2. 2026:Carreno Busta vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
25. 2. 12:55
  • 3.52
  • -
  • 1.31
Auger-Aliassime vs. Mpetshi PerricardTenis - - 25. 2. 2026:Auger-Aliassime vs. Mpetshi Perricard //www.idnes.cz/sport
25. 2. 13:00
  • 1.20
  • -
  • 4.87
Griekspoor vs. BublikTenis - - 25. 2. 2026:Griekspoor vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
25. 2. 14:00
  • 3.20
  • -
  • 1.36
Menšík vs. PopyrinTenis - - 25. 2. 2026:Menšík vs. Popyrin //www.idnes.cz/sport
25. 2. 16:00
  • 1.34
  • -
  • 3.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kabina jako školka. Šelmy trénují dvourychlostně a vládnou extralize

Šelmy Brno se radí během zápasu extraligy volejbalistek. Kapitánka Ivona...

Když se před osmi lety zrodily volejbalové Šelmy Brno, měly dát druhou šanci hráčkám vracejícím se po mateřské. Málokdo věřil, že půjde o víc než krátkodobý experiment jedné generace. Jenže za šest...

25. února 2026  11:23

Lakers zaskočil Carter, Boston je ve formě. Krejčího Portland tlačil v koncovce marně

Donte DiVincenzo (0) z Minnesota Timberwolves útočí na koš Portland Trail...

Basketbalisté Portlandu v NBA doma prohráli 121:124 s Minnesotou. Vít Krejčí za poražené Trail Blazers zaznamenal osm bodů, tři doskoky a dvě asistence. Paolo Banchero se blýskl 36 body a 10 doskoky...

25. února 2026  7:19,  aktualizováno  11:02

Na lyžích se trápil, tak táta poradil: Zkus skikros! A Paulus si vyjel olympiádu

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Někteří sportovci prožijí premiéru na olympijských hrách před dovršením plnoletosti, Daniel Paulus se pod pěti kruhy představil poprvé v sobotu až v jedenatřiceti letech. S trochou nadsázky by se...

25. února 2026  10:53

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

25. února 2026  10:51

Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.

25. února 2026  10:34

Letící racek při odkopu dostal tvrdé K.O., hráč ho bleskově oživil masáží

Brankář sestřelil míčem racka, museli ho oživovat

Kuriózní moment nabídlo finále istanbulské 1. amatérské ligy. Ve 22. minutě zápasu play off mezi týmy Mevlanakapi Güzelhisar a Istanbul Yurdum Spor brankář domácích při odkopu trefil míčem letícího...

25. února 2026  9:54

Na hraně vyřazení. USK Praha v Zaragoze odvrací konec euroligové sezony

Momentka z euroligového utkání mezi basketbalistkami USK a Zaragozy

Teď už každá porážka znamená konec nadějí na obhajobu. Basketbalistky ZVVZ USK Praha budou ve středu usilovat o prodloužení sezony v Eurolize. V odvetě předkola o účast ve čtvrtfinále Final Six musí...

25. února 2026

Hvězda F1 už nechodí s Češkou. Bábíčková se rozešla s Antonellim

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Devatenáctiletý italský pilot formule 1 Andrea Kimi Antonelli a motokárová závodnice Eliška Bábíčková už netvoří pár. Spekulace potvrdila Češka na sociálních sítích.

25. února 2026

V Dubaji slaví Menšík i Lehečka. Svrčina si v Acapulku poradil s Duckworthem

Jiří Lehečka čeká na returnu v prvním kole turnaje v Dubaji.

Jiří Lehečka v prvním kole tenisového turnaje v Dubaji po obratu porazil 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Dalším soupeřem osmého nasazeného hráče bude Španěl Pablo Carreňo. Postup na turnaji...

24. února 2026  18:26,  aktualizováno  25. 2. 7:13

Na měsíc v Číně. A dál? Klidně budu čekat, říká Kyzlink. Těší se na bouřlivé Slovince

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Kvůli rodičovským povinnostem začala sezona pro Tomáše Kyzlinka se zpožděním. Nejdříve jen vypomohl české reprezentaci s úspěšným rozjezdem kvalifikace o MS 2027 a teprve v lednu se vydal za dalším...

25. února 2026  6:27

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Premium
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu...

25. února 2026

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

24. února 2026  18:45,  aktualizováno  23:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.