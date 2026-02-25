Kabina jako školka. Šelmy trénují dvourychlostně a vládnou extralize

„Před sezonou jsme si říkaly, jaká máme očekávání, a shodly jsme se, že by to mohlo fungovat. I proto, že nejsme jen banda veteránek, ale holky, které spolu vyrůstaly,“ říká kapitánka Ivona Marková.
Po roční herní pauze se vrátila i ona, další spoluhráčky pak po mateřské. Čtyři volejbalové mámy dnes společně s mladšími kolegyněmi lize dominují. Po úvodní porážce vyhrály dvacet zápasů v řadě.
„Je to zvláštní sezona. Nechci říct, že ostatní týmy oslabily, ale třeba Prostějov letos nemluví o titulu, spíš o omezení rozpočtu. Ukazuje to i umístění mládežnického týmu Národního volejbalového centra. Osmnáctileté holky by neměly být v ženské soutěži osmé. Ale nám to letos sedlo,“ jásá bývalá reprezentantka.
Tým trénuje ve dvou rychlostech. „Mladším se trenér věnuje dopoledne a jedou opravdu tvrdě. Ondra Marek má rád dlouhé tréninky. Zkoušel to i na nás, ale brzy pochopil, že potřebujeme jiné tempo. Ideální jsou kratší, intenzivní bloky. On by byl v hale hodiny, ale přijal to, a teď to sedí oběma skupinám,“ usmívá se Marková.
Sedm dětí by vydalo na menší školku, dveře haly však potomkům hráček zůstávají při trénincích zavřené. „Není to zákaz, spíš nepsané pravidlo. I my si rády od dětí odpočineme. Nikdo by nepoznal, že jsme čtyři mámy. Děti do haly nepatří, takže nastupují babičky a manželé. Zato po zápasech to často vypadá jako zájezd amatérské mateřinky,“ líčí kapitánka.
Generační střet? Ten se v týmu nekoná. „Loni to bylo jiné, holky se rozkoukávaly. Teď se mámy ptají vysokoškolaček, jak jde škola, a mladší nás, co děti. Parta funguje skvěle,“ říká Marková.
Šelmy tak míří na double. Už v pátek je v Českých Budějovicích čeká semifinále Českého poháru proti pražskému Olympu, v sobotu případné finále s vítězem duelu Liberec – Prostějov. Brněnský klub dosud pohárovou soutěž nikdy nevyhrál a letošní účast mezi nejlepší čtyřkou je také premiérová.
„Ale nás spíš čeká rodinný zájezd,“ směje se kapitánka. „Kouče napadlo pojmout to jako soutěžní rodinné soustředění. Vyrazíme s rodinami a uvidíme, jestli nám to přinese štěstí.“