Nejtěžší bylo nápad oznámit, pak Rondo pomohlo. Jak Šelmy slavily v hokejové hale

Jiří Černý
  8:00
Volejbalový svátek v Brně dostal domácí zlatou tečku. Vyprodané tribuny na sezení běžně hokejového Ronda dohnaly domácí Šelmy Brno k výhře 3:1 v pátém, rozhodujícím duelu. Brňanky přitom v sérii prohrávaly 0:2 na zápasy, přesto triumfovaly. Oslavy titulu si užívalo rekordních 4569 diváků, čímž Brňanky potřetí posunuly ženský extraligový rekord.
Momentka z pátého, rozhodujícího zápasu finále Datart volejbalové extraligy žen mezi Šelmami Brno a Duklou Liberec. | foto: ČTK

Že dámy převzaly vládu nad brněnskou Winning Group Arenou bylo poznat už u vchodu, odér propocených hokejových riban vystřídala směsice květinových deodorantů. Její vládce, majitel hokejové Komety Libor Zábranský i sportovní ředitel klubu Tomáš Vincour dozírali na triumf své sestřenice a sestry, nahrávačky Pavly Šmídové.

Vzdor druhého týmu základní části z Liberce však neměl konce ani v pátém utkání. První set opanovaly Severočešky, domácí veteránky se nevyvarovaly mnohdy školáckým chybám s doteky sítě. Po pauze ale nastoupily s instinktem šelem. „Tenhle titul bylo těžší získat. Dva roky zpátky jsme vyhrály 3:0, byť tam bylo také štěstí v tiebreaku. Tady to ale o štěstí nebylo, bylo to poctivě vydřené,“ shrnula sérii Šmídová.

I když je hala v prvním zápase znejistěla, v pátém už je tlačila dopředu. „Měly jsme roli favoritek, kterou jsme zpočátku nezvládly, ale nakonec jsme to dokázaly potvrdit. Vyhrát z otočky z 0:2 a doma v Rondu, to je sen každého sportovce. Poklona našemu vedení i nám, že jsme to akceptovaly. Vzaly jsme si samy domácí prostředí, ale Rondo nás nakonec dohnalo dopředu a uhrály jsme to,“ rozplývala se Šmídová.

„Nejtěžší moment celého projektu s Rondem byla odvaha. Jít za hráčkami, za těmi nejzkušenejšími a říct: Holky, jdeme do Ronda? Jedna mi řekla, že proč ne a druhá kdy jindy, když ne teď. Chladnokrevná úvaha, co se nám vyplatila. Kdybychom hráli na Kounicově, asi by to takové drama nebylo,“ popisoval anabázi s halou ředitel klubu a místopředseda svazu Martin Gerža.

Šelmy zvítězily podruhé v osmileté historii týmu. Prvně se radovaly už před dvěma lety. Projekt, který vznikl jako reakce „volejbalových maminek“, které se rozhlížely po hlídání svých ratolestí během zápasů a tréninků v týmech s běžným režimem. Projekt, kde stačí exreprezentantkám s evropskými zkušenostmi trénovat třikrát za týden a ideálně v podvečer, najednou dával geniální smysl.

„Je to osm let, máme dva tituly, de facto s covidovým rokem tři a jedno druhé místo. Já už nevím, co na to říct. Projekt si sednul, zapadly do toho hráčky a prostě to funguje. A titul v tom nehraje vůbec žádnou roli,“ usmíval se ředitel brněnského klubu.

Brňanky tak po úspěchu v únorovém finále Českého poháru zkompletovaly double. „Je všední den, máme zítra povinnosti, ale určitě se to oslaví. Bude to sice zítra bolet, ale pomyslný double jsme si zasloužily. Titul bude motivací do další sezony, budeme zase o rok starší, bude to zas o něco víc bolet, ale už teď se těšíme na další sezonu,“ odstartovala oslavy Šmídová.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.