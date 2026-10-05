České volejbalistky mají účast na mistrovství světa jistou. Pomohl žebříček

„Postoupili jsme na další vrcholnou soutěž a jsme na to velmi hrdí,“ uvedl v tiskovém prohlášení svazu reprezentační trenér Jannis Athanasopulos. „Za veškerou tvrdou práci, kterou jsme po všechny ty roky odváděli, si to zasloužíme.“
Národní tým se na šampionát kvalifikoval díky 15. příčce ve světovém žebříčku. České reprezentantky se dosud mezi světovou elitou představily pětkrát, přičemž jejich nejlepší umístění je 9. místo z roku 1994.
Příští rok od 20. srpna do 5. září se na mistrovství světa žen podruhé v historii představí 32 družstev, které se utkají v kanadských městech Montreal a Québec a amerických Omaha, Orlando a Anaheim, kde šampionát vyvrcholí.
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Týmy se střetnou v osmi čtyřčlenných skupinách, z nichž nejlepší dva celky postoupí do osmifinále.
Mezi účastnicemi je i výběr Ruska. Poté, co zástupci FIVB v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu vyloučili ruské výběry z reprezentačních akcí, letos v červenci své rozhodnutí zrušili.
Mužský celek Rusů se však šampionátu, který bude od 10. do 26. září 2027 v Polsku, nezúčastní. Šéfové ruského volejbalu jako důvod už dříve uvedli obavy o bezpečnost hráčů.